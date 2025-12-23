ETV Bharat / travel-and-food

ദി വണ്‍ ആൻഡ് ഓണ്‍ലി മനോജ്... അഥവാ 'ഹോട്ടല്‍ മനോജ്'; പുതുച്ചേരിയുടെ മണ്ണിൽ രുചിയുടെ തട്ടകം തീർത്തൊരു മാഹിക്കാരൻ

ഇവിടുത്തെ ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഭക്ഷണ പ്രിയപരുടെ രുചി മുകുളങ്ങള്‍ തുറക്കും. ഒരു ഡസനോളം വരുന്ന ദോശകളില്‍ എഗ്ഗ് ദോശ, പ്ലെയിന്‍ ദോശ, പൊടി ദോശ തുടങ്ങിയവക്കാണ് ആരാധകരേറെ.

Representative image (Canva)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 4:51 PM IST

കണ്ണൂര്‍: പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍ രുചിയുടെ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് മാഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ, പേര് പി. മനോജ് കുമാര്‍. പോണ്ടിച്ചേരിക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല മലയാളികള്‍ക്കും തെലുങ്കര്‍ക്കുമൊക്കെ അവരുടെ തനത് രുചിയില്‍ നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് മനോജിൻ്റെ ഹോട്ടല്‍ ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ന് പേരും പെരുമയും നേടി ഭക്ഷണപ്രിയരുടെ മനസിൽ മികച്ച സ്ഥാനമാണ് ഹോട്ടല്‍ നേടിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടുത്തെ ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഭക്ഷണ പ്രിയരുടെ രുചി മുകുളങ്ങള്‍ തുറക്കും. ഒരു ഡസനോളം വരുന്ന ദോശകളില്‍ എഗ്ഗ് ദോശ, പ്ലെയിന്‍ ദോശ, പൊടി ദോശ തുടങ്ങിയവക്കാണ് കൂടുതല്‍ ആരാധകർ. തമിഴ് സ്റ്റൈലില്‍ ഉച്ചയൂണിനുള്ള മീന്‍ കറി മലബാറുകാരും ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നു.

തമിഴര്‍ക്കും തെലുങ്കര്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട തൈര് സാദം, ലെമണ്‍ റൈസ്, ടൊമാറ്റോ റൈസ്, വെജിറ്റബിള്‍ പുലാവ് തുടങ്ങിയവ ഭാഷാ-സംസ്ഥാന ഭേദമില്ലാതെ ഏവര്‍ക്കും ആസ്വാദ്യകരമാണ്. രാവിലെ നാല് മണിക്ക് മനോജ് ഹോട്ടല്‍ തുറക്കും. അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും പതിവ് സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്തും. രാവിലെ ഇഡലി വട, മസാല വട, തൈര് വട എന്നിവ റെഡിയാകും. തുടര്‍ന്നാണ് ദോശകളുടെ വരവ്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഭാഷാ സംഗമ കേന്ദ്രമായി ഈ ഹോട്ടല്‍ മാറും.

മലയാളവും തമിഴും തെലുഗുവും അപൂര്‍വ്വമായി കന്നഡയും ഈ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കാം. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഭാഷയില്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഓഡറുകള്‍ നല്‍കും. വേഗത്തില്‍ ചൂടുള്ള പലഹാരങ്ങള്‍ തീന്‍ മേശയിലെത്തും. ഇരുപത് തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളും രണ്ട് മലയാളികളും ആണ് ഹോട്ടലിലെ പാചകത്തിൻ്റേയും വിതരണത്തിൻ്റേയും ചുമതലക്കാര്‍.

പുതുച്ചേരിയിലെ മനോജ് ഹോട്ടല്‍ (ETV Bharat)

ജന്‍ജി ശാലയിലെ 'മനോജ്' ഹോട്ടല്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്കും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനും അടുത്താണ്. രണ്ട് കവാടങ്ങളിലൂടേയും മനോജ് ഹോട്ടലില്‍ എത്തിച്ചേരാം. ആശുപത്രിക്ക് സമീപമായതിനാല്‍ തന്നെ എണ്ണ ചേരാത്ത നൂല്‍ പുട്ട് തേങ്ങാപാലും ചേര്‍ത്ത് രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കാനും പ്രത്യേകം സംവിധാനമുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹോട്ടലില്‍ ഒരു ഫ്രീസര്‍ പോലുമില്ല. അതാത് ദിവസം ശേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള്‍ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാര്‍ അന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് പോകും. വറുത്ത്‌ അരച്ച സാമ്പാറാണ് ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. പശുവിന്‍ നെയ്യില്‍ പാകം ചെയ്‌ത ചിക്കന്‍ ബിരിയാണിയും വെജ്ജ് ബിരിയാണിയും മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ്. കൃത്രിമ ഓയില്‍, നിറങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പടിക്ക് പുറത്താണ്.

ഒരിക്കല്‍ പോലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന് ഇവിടെ കൃത്രിമം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മനോജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട്. ആറാം വയസില്‍ പിതാവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തോടെയാണ് മനോജ്, അമ്മാവൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ എത്തിയത്. ആദ്യം അമ്മാവനൊപ്പം സഹായിയായി നിന്നു. 1988 ല്‍ തനിക്കൊരു കട ഇട്ടു തരാന്‍ അമ്മാവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പതിനായിരം രൂപ നല്‍കി അമ്മാവന്‍ ഇന്നത്തെ ഹോട്ടല്‍ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മുറി ഒരുക്കി കൊടുത്തു.

അതില്‍ ടിഫിന്‍ തയ്യാറാക്കിയാണ് മനോജിൻ്റെ തുടക്കം. അന്നത്തെ പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി ജാനകി രാമൻ്റെ മകന്‍ രമേഷിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തൊട്ടടുത്ത കടകളോരോന്നും ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ മനോജിന് ഏറെ വിഷമമുള്ളത് രമേഷിൻ്റെ നിര്യാണമാണ്. ആ വേദന ഇന്നും മനോജിന് മറക്കാനാവുന്നില്ല. ഇന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍ മൂന്നിടത്ത് മനോജ് ഹോട്ടല്‍ ഉണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോഴും മാഹിയില്‍ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യസത്തിനെത്തുന്ന അമ്പതോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മനോജ് സ്വന്തം വീട്ടില്‍ താമസവും ഭക്ഷണവും നല്‍കുന്നു. ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ. ദാരിദ്യം കൊണ്ട് ആരും വിശപ്പടക്കാതെ പോകരുതെന്നാണ് മാനോജിൻ്റെ നീതി ശാസ്ത്രം.

HOTEL MANOJ PONDICHERY

