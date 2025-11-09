മാരക ടേസ്റ്റ്... കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? റെസിപ്പി ഇതാ...
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിടിലൻ ടേസ്റ്റിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം പുഡിങ് തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. രുചികരമായ ഈസി റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.
Published : November 9, 2025 at 1:04 PM IST
വീട്ടിൽ എന്നും സുലഭമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ കഞ്ഞിവെള്ളം. ഉച്ചയ്ക്കും അത്താഴത്തിനുമൊക്കെ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം മതി. ഇത് കേള്ക്കുമ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് ആദ്യമൊരു അമ്പരമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും സംഭവം സത്യമാണ്.
വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം വെറുതെ കളയാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിടിലൻ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷല് വിഭവം തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. സല്ക്കാരങ്ങളിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും വൈകിട്ട് ചായയ്ക്കൊപ്പവും ഇതു കഴിക്കാം. രുചികരമായ ഈസി റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.
ചേരുവകൾ
- കഞ്ഞി വെള്ളം - 1 കപ്പ്
- പാൽ - 1 കപ്പ്
- അരിപ്പൊടി / കോൺഫ്ലോർ - 1 ടീസ്പൂൺ
- പഞ്ചസാര - 1/2 കപ്പ്
- വനില എസൻസ് - 1/2 ടീസ്പൂൺ
- കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് - 3 ടീസ്പൂൺ
- കിസ്മിസ്, മാതള അല്ലി, കശുവണ്ടി, മാമ്പഴം കഷണങ്ങളാക്കിയത്
- അലങ്കരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലേവറുകള് വേണമെന്നുള്ളവർ പിസ്ത, സ്ട്രോബെറി, ചോക്കലേറ്റ് എന്നിവയുടെ രണ്ട് തുള്ളി ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു പാനിൽ പാലും കഞ്ഞിവെള്ളവും അരിപ്പൊടി കുറച്ചു കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും (പകരം കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഉപയോഗിക്കാം) വനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യുക. ചെറു തീയിൽ നന്നായി കുറുക്കി എടുക്കുക. കുറുകി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കുറുക്കി എടുക്കുക. തുടരെ ഇളക്കാം. ഒട്ടും കട്ട കെട്ടരുത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൂട് കുറഞ്ഞശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറുകള് ചേർത്ത് പാത്രത്തിൽ പകരുക. മിക്സ് ചെയ്ത കിസ്മിസ്, മാതള അല്ലി, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മാമ്പഴം കഷങ്ങളാക്കിയത് എന്നിവ ചേർത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അലങ്കരിക്കാം. ഇത്രേയും കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സ്പെഷല് വിഭവം റെഡി.
കുട്ടികള്ക്കും മുതിർന്നവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പുഡിങ്. വളരെ എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ ചേരുവകളിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണിത്. വീട്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിരുന്നുകാർ എത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പലഹാരവും കൂടിയാണ് പുഡിങ്.
പുഡിങിൻ്റെ ചരിത്രം
പുഡിങിൻ്റെ ചരിത്രം അൽപം വ്യത്യസ്ത നിറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മാംസത്തോടൊപ്പം വിളമ്പിയിരുന്നതാണ് പുഡിങ്. 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മാംസത്തിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുഡിങ് തയാറാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരിണമിക്കുകയും വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ചരിത്രം.
പുഡിങ് അദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മാംസത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്ന ഒരു രുചികരമായ വിഭവം എന്ന നിലയിലാണ്. 1737-ൽ ദ ഹോൾ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ വുമൺ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ ഭക്ഷണ വിഭവം ആദ്യമായി ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.
മാംസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 1747-ൽ ഹന്ന ഗ്ലാസ് എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ യോർക്ക്ഷയർ പുഡിങ് കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടി. കാലക്രമേണ, പുഡിങ് മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: ലോകാത്ഭുതമായ പിരമിഡിനുള്ളില് മറ്റൊരു വൻ കണ്ടെത്തൽ, രഹസ്യം തേടി ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവേഷകര്