ETV Bharat / travel-and-food

സെറ്റ് ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; സോസ് കൂടിയായാല്‍ പൊളിക്കും, ഈസി റെസിപ്പി ഇതാ

അരമണിക്കൂറില്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ഈസി ബീഫ്‌ സ്റ്റേക്ക് റെസിപ്പി ഇതാ....

BEEF STEAK BEEF STEAK RECIPE SIMPLE BEEF STEAK RECIPE EASY BEEF STEAK RECIPE
representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബീഫ് കറി, ബീഫ് വരട്ടിയത് തുടങ്ങി ബീഫ് വിഭവങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബീഫ് വിഭവങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ആണ്. ബീഫ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അല്‍പ്പം ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് കൂടി തയ്യാറാക്കിയാല്‍ സംഭവം കലക്കും. അതിഥികള്‍ക്ക് ബീഫ് സ്‌റ്റേക്ക് നല്‍കി പ്രശംസ പിടിച്ച് പറ്റാവുന്നതാണ്. അടുക്കളയില്‍ സാധാരണ ഉള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സൂപ്പര്‍ ബീഫ് സ്റ്റേക്കും തിക്ക് സോസും തയ്യാറാക്കിയാലോ.

ബീഫ് സ്റ്റേക്കിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ബീഫ് -300 -350 ഗ്രാം
  • കുരുമുളക് പൊടി -1/2 ടീസ്‌പൂണ്‍
  • ഉപ്പ് -1/2 ടീസ്‌പൂണ്‍
  • ഒലിവ് ഓയിൽ -3 ടീസ്‌പൂണ്‍
  • ബട്ടർ -3 ടീസ്‌പൂണ്‍

സോസിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

വെളുത്തുള്ളി -1 ടീസ്‌പൂണ്‍

മൈദ -1 ടീസ്‌പൂണ്‍

വെള്ളം -3/4 കപ്പ്

പാൽ -3/4 കപ്പ്

കുരുമുളക് പൊടി -1/4 ടീസ്‌പൂണ്‍

ഒറിഗാനോ -1/4 ടീസ്‌പൂണ്‍

ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

നാരങ്ങാനീര് -2 ടീസ്‌പൂണ്‍

ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നും ബീഫ്‌ സ്റ്റേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുതകുന്ന രീതിയില്‍ കട്ട് ചെയ്‌തവ പായ്‌ക്കറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കും. കടയില്‍ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ സ്റ്റേക്കിനായി പ്രത്യേകം പറയണം. എന്നാല്‍ മാത്രമെ അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത ഭാഗം കറക്‌ട് ആയി മുറിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വളരെ നേരിയതാകാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാല്‍ മാത്രമെ ജ്യൂസിയായി കിട്ടുകയുള്ളു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ബീഫിന് മുകളിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകും വിതറി കൊടുക്കുക. ബീഫിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും വിതറുക. ശേഷം ഇത് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിട്ട് ഇത് അടച്ച് വയ്‌ക്കുക. വേവിക്കാനായി അടിക്കട്ടിയുള്ള പാന്‍ എടുക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ കരിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

സ്റ്റൗ ചെറിയ ഫ്ലെയ്‌മിലിട്ട് പാന്‍ വച്ച് ചൂടാകുക. അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയില്‍ ഒഴിക്കുക. ശേഷം മൂന്ന് ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ ബട്ടര്‍ ചേര്‍ക്കണം. ബട്ടര്‍ നന്നായി മെല്‍റ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലേമിലാകണം ഫ്രൈ ചെയ്‌ത് എടുക്കേണ്ടത്. എട്ട് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞ് ബീഫ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് മറുവശവും നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതോടെ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് തയ്യാറായി.

സോസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്‌ത അതേ പാനിലാണ് സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബീഫ് സ്‌റ്റേക്ക് ചെയ്‌ത എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍ വെളുത്തുള്ളി ചേര്‍ത്ത് വഴറ്റി എടുക്കുക. ശേഷം മൈദ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. മൈദ കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുക്കാല്‍ കപ്പ് പാല്‍ കൂടി ചേര്‍ക്കുക.

കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേര്‍ക്കണം. കൂടാതെ ഓറിഗാനോ ചേർക്കുന്നത് രുചി അല്‍പ്പം കൂട്ടും. തുടര്‍ന്ന് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുക. തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കുക. കുറവായി തോന്നിയാല്‍ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 4 മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇറക്കി വയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്.

Also Read:ഇരിവേരിലെ കിണ്ണത്തപ്പം സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്; രുചിപ്പെരുമ നേരിട്ടറിയാൻ കടല്‍ കടന്നും ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെ

TAGGED:

BEEF STEAK
BEEF STEAK RECIPE
SIMPLE BEEF STEAK RECIPE
EASY BEEF STEAK RECIPE
HOME MADE JUICY BEEF STEAK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.