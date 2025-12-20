ETV Bharat / travel-and-food

വെറും 5 ദിവസം കൊണ്ട് സൊയമ്പൻ മുന്തിരി വൈൻ തയാറാക്കിയാലോ? ഇത്തവണത്തെ ക്രസ്‌മസിന് കിടിലൻ റെസിപ്പി

ഈ ക്രിസ്‌മസിന് വൈൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. റെസിപ്പി ഇതാ...

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
ക്രിസ്‌മസ് അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിള്ളത്. ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവയാണ് കേക്കും വീഞ്ഞും. ഇവ രണ്ടും വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ പല തിരക്കുകൾ മൂലം ഇത്തവണ വൈൻ ഇടാൻ സമയം കിട്ടാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട. അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല അസൽ വൈൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാം. പലതരം പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈൻ തയാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സ്പെഷ്യൽ മുന്തിരി വൈൻ റെസിപ്പി ഇതാ.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

പഴവർഗങ്ങൾ (Canva)
  • മുന്തിരി (ഇഷ്‌ടമുള്ള പഴങ്ങൾ എടുക്കാം)- 2 കിലോ
  • പഞ്ചസാര- 1 1/2 കിലോ
  • വെള്ളം- 2 ലിറ്റർ
  • ഏലയ്ക്ക
  • ഗ്രാമ്പൂ
  • കറുവാപ്പട്ട
  • തക്കോലം

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം മുന്തി എടുത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകുക. ഇഷ്‌ടമുള്ള പഴങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്‌ക്കുക. അതിലേക്ക് ഒന്നര കിലോ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, തക്കോലം, കറുവാപ്പട്ട എന്നിവ ഒരുപിടി വെള്ളത്തിലേക്കു ചേർത്ത് നല്ലവണം തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേയ്‌ക്ക് കഴുകി വച്ച മുന്തിരി ചേർത്ത് അടച്ചു വയ്‌ക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.

അൽപ സമയം ചൂടാറാൻ മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. വെള്ളം തണുത്തതിനു ശേഷം ലായിനി ഒരു ഭരണിയിലേയ്ക്കു മാറ്റാം. വേണമെങ്കിൽ നല്ലവണം ഒന്ന് ഓടച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത വിധം ഭരണിയുടെ വായ മൂടി കെട്ടി മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടേൽക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം ഭരണി സൂക്ഷിക്കാൻ. അഞ്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷം തുറന്ന് ലായനി അരിച്ചെടുക്കാം. മുന്തിരി വൈൻ റെഡി.

ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്: മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഈസ്‌റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ തയാറാക്കുന്ന വൈനാണ്. ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈസ്‌റ്റ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്‌ക്കുക. അതേസമയം, ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഈസ്‌റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം തിളക്കാൻ വച്ച വെള്ളത്തിലേയ്‌ക്ക് ചേർക്കുക. തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച യീസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇഷ്‌ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

