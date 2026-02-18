ETV Bharat / travel-and-food

ഇതൊരെണ്ണം മതി നോമ്പ് തുറക്കാൻ; ക്ഷീണമെല്ലാം പമ്പ കടക്കും

ജ്യൂസ് ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കാം..... നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് വിളമ്പാൻ മൂന്ന് കിടിലൻ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെസിപ്പി ഇതാ...

IFTAR SPECIAL RECIPE IFTAR RECIPE FRUIT SALAD IFTAR SPECIAL FRUIT SALAD RECIPES
Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
നോമ്പിന് വിവിധ വിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. ഓരോ ദിവസം ഓരോ വിഭവം പരീക്ഷിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. അത്തരക്കാര്‍ക്കുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. കൊടും ചൂട് കാലത്താണ് ഇത്തവണ പുണ്യ റമദാനിന്‍റെ വരവ്. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഏതൊരാളും ക്ഷീണതനാകും. എന്നാല്‍ ക്ഷീണം അകറ്റി ഒറ്റയടിക്ക് ഊര്‍ജ്ജസ്വലനാകാൻ ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവം തയ്യാറാക്കിയാലോ?

ഇത്തവണ ഇഫ്‌താറിന് വിഭവം ഒരുക്കുമ്പോള്‍ ജ്യൂസ് മാറ്റി പുതിയ ഈ ഐറ്റം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. ക്ഷീണവും ദാഹവും മാറും എന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജവും പകരും. സിമ്പിളായി വീട്ടില്‍ വേഗത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെസിപ്പി ഇതാ..

1. പാരഗൺ സ്പെഷ്യൽ മാങ്കോ ക്യാരറ്റ് സാലഡ്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

fruits (Getty image)
  • മാമ്പഴം - 1 കിലോ
  • കാരറ്റ് - 250 ഗ്രാം
  • പച്ചമുളക് - 50 ഗ്രാം
  • വിനാഗിരി - 250 മില്ലി
  • പഞ്ചസാര - 1 1/2 കപ്പ്
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

fruits (Getty image)

ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് വിനാഗിരിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നല്ലവണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ പഞ്ചസാര അലിയാൻ മിക്‌സിയിൽ അടിച്ചാൽ മതി. ശേഷം അത് മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. ഇനി അടുത്തത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ മാങ്ങയും കാരറ്റും എടുക്കകു. കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ. മൂത്തതോ അധികം പഴുപ്പ് ആകാത്ത മാങ്ങ വേണം എടുക്കാൻ. പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം. ശേഷം മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വച്ച് മാങ്ങയും മറ്റും ഇടുക. ശേഷം മാറ്റി വച്ച വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നല്ലവണം ഇളക്കുക. ശേഷം സാലാഡ് ഫ്രഡ്‌ജിൽ വയ്‌ക്കുക. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വളരെ രുചികരവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സാലഡാണിത്.

2. ക്രീം ബൗൾ

Representative image (Getty image)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ആപ്പിൾ
  • പഴം
  • മുന്തിരി
  • സ്‌റ്റോബറി
  • ക്രീം
  • കണ്ടൻസഡ് മിൽക്ക്

തയ്യറാക്കുന്ന വിധം

Representative image (Getty image)

ആപ്പിൾ, പഴം മുന്തിരി, കിവി തുടങ്ങിയ ഏത് ഫ്രൂട്ട്‌സും ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ക്യൂബായോ കഷ്‌ണങ്ങളായോ വേണം എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ശേഷം ഇവ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ബൗളിലേയ്‌ക്ക് ഇടുക. അതിലേയ്‌ക്ക് ക്രീം, കണ്ടൻസഡ് മിൽക്ക് എന്നിവ ചേർക്കുക. നല്ലവണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഫ്രൂട്ട്‌സ് ഉടഞ്ഞ് പോകാതെ വേണം ഇളക്കാൻ. ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച ശേഷം വേണം കഴിക്കാൻ. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യറാക്കാവുന്ന ക്രീം ബൗൾ ഇവിടെ റെഡി.

3. മാമ്പഴ സാലഡ്

Representative image (Getty image)
  • മാമ്പഴം - 3 എണ്ണം
  • തൈര് - 1 1/2 കപ്പ്
  • ഏലയ്ക്ക പൊടി - 1/4 ടീസ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക് പൊടി - 1/4 ടീസ്‌പൂൺ
  • മുളക് പൊടി - 1/4 ടീസ്‌പൂൺ
  • പഞ്ചസാര - 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ് - 1/4 ടീസ്‌പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

Representative image (Getty image)

മാമ്പഴം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്‌ണങ്ങളാക്കി അരിയുക. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് ഒരു വിസ്‌ക് ഉപയോഗിച്ച് കട്ടകൾ ഉടക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്യാം. ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ഏലയ്ക്ക പൊടി, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ചേർത്ത് വീണ്ടും മിക്‌സ് ചെയ്യുക. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം തേനും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. രുചികരമായ ഈ മാമ്പഴ സാലഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്‌ത് നോക്കൂ..

