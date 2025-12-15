ഇതൊരെണ്ണം മതി ചായക്കടി ഗംഭീരമാക്കാൻ, എഗ് ലോലി പോപ്പ് റെസിപ്പിയിതാ..
സ്നാക്കായും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായും കഴിക്കാനിതാ എഗ് ലോലിപോപ്പുകൾ.
Published : December 15, 2025 at 1:23 PM IST
മുട്ടയും കുറച്ചു ചേരുവകളും കൊണ്ട് ലോലിപോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. രുചികരവും ക്രിസ്പിയുമായ മുട്ട ലോലിപോപ്പ് പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് സ്നാക്കായും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായും കഴിക്കാം. ലോലിപോപ്പായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികളും മടി കൂടാതെ മുട്ട കഴിച്ചോളും. കണ്ടാല് ഒരു നോണ് വെബ് വിഭവം എന്നേ പറയൂ..
ക്രിസ്പിയും സോഫ്റ്റുമായ എഗ് ലോലിപോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകളും പാചക രീതിയും നോക്കാം. ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിനുളളിൽ രുചികരവും, ക്രിസ്പിയുമായ ലോലിപോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി സെർവ് ചെയ്യുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് – 5
- മുളകുപൊടി – ½ ടീസ്പൂൺ
- മല്ലിപ്പൊടി – ½ ടീസ്പൂൺ
- ഗരം മസാല – ¼ ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി – ¼ ടീസ്പൂൺ
- ഉള്ളി – പകുതി
- വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് – 2 ടീസ്പൂൺ
- പച്ചമുളക് – 2
- മല്ലി ഇല
- മൈദ – 3 ടീസ്പൂൺ
- പാൽ - ½ കപ്പ്
- ബ്രെഡ് ക്രംപ്സ്
- ഉപ്പ്
- എണ്ണ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുട പുറംതോട് കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനായി ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ മുട്ടയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേയ്ക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കം. അടുത്തതായി ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്,മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഇതിലേയ്ക്ക് ഇടാം. ശേഷം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു പച്ച മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക.
അടുത്തതായി ഇവ ഓരോന്നും ചെറിയ ബോളുകളായോ ലോലിപോപ് ആകൃതിയിലോ എടുക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേയ്ക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കാൽ അപ്പ് അളവിൽ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരോന്നും മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംപ്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കു. അങ്ങനെ ഒരോന്നും ചെയ്ത ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം.
വറുത്ത ലോലിപോപ്പുകളിൽ നിന്ന് എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യാൻ പേപ്പർ ടവലിൽ വയ്ക്കുക. ചെറുതായി തണുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ മുട്ട ബോളിൻ്റെയും അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്കെവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് കുത്തികൊടുക്കാം. ശേഷം തക്കാളി കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മയോണൈസ് പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സോസ് ഉപയോഗിച്ച് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.
