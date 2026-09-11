അടുക്കളയിലെ പ്രോട്ടീൻ കലവറകൾ; ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ കറികൾ
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും ഊണിനൊപ്പവും ഉൾപ്പെടുത്താനാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ കലവറയായ ചില കറികൾ രുചിക്കപ്പുറം ആരോഗ്യസമ്പുഷ്ടമാണ്. വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമായ ആരോഗ്യസമ്പുഷ്ടവുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ...
Published : September 11, 2026 at 6:07 PM IST
കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും ജീവിത ശൈലിയും രോഗങ്ങളുടെ കടന്നുവരവുമെല്ലാം നിത്യ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇവയോട് പൊരുതാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ആവശ്യമായ കരുത്ത് ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വ്യായാമത്തിലൂടെയും മാത്രമല്ല നല്ല ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഈ കരുത്ത് നേടിയെടുക്കണം.
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും ഡ്രിങ്ക്സുകളും മാറ്റി നിർത്തി നല്ല നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം. ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഏറെ ഫലംചെയ്യും. പ്രോട്ടീനും കാൽസ്യവും വൈറ്റമിനുകളും അടങ്ങിയ പച്ചകറികളും പഴങ്ങളും സ്ഥിരമാക്കാം. എണ്ണയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള കറികളും ഫൈബർ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുത്തരിച്ചോറും വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെയും ഊർജ്ജം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും ഊണിനൊപ്പവും ഉൾപ്പെടുത്താനാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ കലവറയായ ചില കറികൾ രുചിക്കപ്പുറം ആരോഗ്യസമ്പുഷ്ടമാണ്. പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയതും വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ...
- മുളപ്പിച്ച പയർ തോരൻ
മുളപ്പിച്ച പയറിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചെറുപയർ, വൻപയർ എന്നിവ സ്ഥിരം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. തേങ്ങ, ജീരകം, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് രുചികരമായ തോരൻ തയ്യാറാക്കാം. രാവിലെ പുട്ടിനും ഉപ്പുമാവിനും ഒപ്പം ഈ കറി ഉൾപ്പെടുത്താം. മുളപ്പിച്ചെടുത്ത പയറിൽ തക്കാളി, ഉള്ളി, കുക്കുമ്പർ, നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസാണ് ചെറുപയർ. പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജത്തിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- മുട്ടത്തോരൻ
പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ മറ്റൊരു ഭക്ഷണപദാര്ഥമാണ് മുട്ട. ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ മുട്ട ചേര്ത്ത് നമ്മള് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വിഭവമാണ് മുട്ടത്തോരൻ. ഉള്ളി, തക്കാളി, മുളക്, മഞ്ഞള്, ഉപ്പ് എന്നിവ പാനിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടപൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ അൽപ്പം തേങ്ങയും ചേർക്കാം. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ മുട്ടത്തോരൻ തയ്യാർ. ഇനി ചോറിനൊപ്പം വിളമ്പാം.
- മസാല പനീർ
നാടൻ കറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമായ വിഭവം. മുറിച്ചെടുത്ത പനീറിലേയ്ക്ക് മുളകുപൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, നാരങ്ങാനീര്, ചാട്ട് മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേര്ത്ത് കുറച്ച് നെയ്യില് വറുത്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മസാലയുടെയും എണ്ണയുടെയും അളവ് കുറച്ച് കറിയാക്കിയും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചപ്പാത്തിക്കോ റൊട്ടികൊണ്ടുള്ള റാപ്പുകൾക്കൊപ്പമോ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
- വാഴക്കൂമ്പ്-പയർ തോരൻ
ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനൊപ്പം വിളമ്പാവുന്ന ഈ വിഭവത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദിവസേനയുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻ മികച്ചൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. വൻപയറിൽ അമിനോ ആസിഡുകളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാഴക്കൂമ്പിൽ പ്രോട്ടീന് പുറമേ നാരുകൾ, ഇരുമ്പ്, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇത് ദഹനത്തിനും രക്തക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. വാഴക്കൂമ്പ്-പയർ തോരൻ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നത് രുചികരവും ഒപ്പം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും നാരുകളും ഒന്നിച്ച് നൽകുന്നതുമായ ഒരു മികച്ച നാടൻ വിഭവമാണ്.
- മീൻ കറി
ഉച്ചയൂണിൽ മത്സ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. പ്രോട്ടീൻ അധികം അടങ്ങിയ മത്സ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ട്യൂണ അഥവാ ചൂര, സാൽമൺ, മത്തി, അയല തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതായ അയലയിൽ മികച്ച അളവിൽ പ്രോട്ടീനും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും മികച്ച സ്രോതസാണ് സാൽമൺ. മത്തിയിൽ പ്രോട്ടീനും കാൽസ്യവും ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വറുത്തും പൊരിച്ചും കഴിക്കുന്നതിന് പകരം കറിയാക്കി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്.
- സോയാബീൻ
ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോയാബീനിൽ. പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും ഇത് വളരെ മികച്ചതാണ്. സോയാബീനിൽ മുളകുപൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേര്ത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കറി ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം.
- കട്ടത്തൈര്
ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് കട്ടത്തൈര്. ചോറിനൊപ്പമോ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പമോ തൈര് കൂടെക്കരുതുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന് വലിയ തോതിൽ പ്രോട്ടീൻ നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ഒട്ടും ഭാരമാകാത്തതും ദഹനത്തിന് നല്ലതുമാണിത്. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യോഗർട്ടിന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളാണ് നാടൻ കട്ടത്തൈരിനുള്ളത്.
- അവിയൽ
വളരെയധികം പോഷകസമ്പന്നമായ നാടൻ വിഭവമാണ് അവിയൽ. തേങ്ങയുടെ അളവ് 50 ശതമാനത്തോളം കുറച്ച് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കുരുമുളകും ചേർക്കാം. ഇത് ദഹനത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും. പച്ചക്കറികൾ അമിതമായി വേവിക്കാതെ പകുതി വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഇതുവഴി പച്ചക്കറികളിലെ പോഷകങ്ങൾ നിലനിർത്താം. കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അളവും നന്നായി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത്തരം കറികളിൽ ഓരോ വിഭവം വീതമെങ്കിലും ദിവസേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. രുചിക്കപ്പുറും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
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