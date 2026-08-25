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കുത്തരിച്ചോറും ഷുഗർ ഫ്രീ പായസവും; ഡയറ്റും ഫിറ്റ്‌നസും നോക്കുന്നവർക്ക് ഓണത്തിന് അടിപൊളി ഹെൽത്തി സദ്യ തയ്യാറാക്കാം

ഫിറ്റ്‌നസും ഡയറ്റും നോക്കുന്നവർക്ക് ഇനി സദ്യയെ ഭയക്കേണ്ട. ആരോഗ്യവും രുചിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരടിപൊളി ഹെൽത്തി സദ്യ തയ്യാറാക്കാം ഈ ഓണത്തിന്.

HEALTHY ONAM SADHYA HEALTHY ONAM SADHYA IDEAS SUGAR FREE SADHYA ZERO OIL COOKING
Representational Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 6:32 PM IST

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ണക്കാലങ്ങളിൽ ആഘോഷങ്ങളോടൊപ്പം രുചികരമായ സദ്യയില്ലാതെ എന്തോണം. എന്നാൽ ഓണം ആയാൽ ഡയറ്റും ഫിറ്റ്‌നസും നോക്കുന്നവർക്ക് നേഞ്ചിടിപ്പും കൂടും. ഒരു ഗ്ലാസ് അടപ്രഥമനും വറുത്തുകോരിയ ശർക്കരവരട്ടിയും കായ വറുത്തതും കഴിച്ചാൽ ഇത്രയും നാൾ കഷ്‌ടപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കലോറിയെല്ലാം തിരികെ വന്നാലോ എന്ന ഭയമാണ് പലർക്കും. എന്നാൽ ഈ ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഓണക്കാലത്ത്. സ്വാദിഷ്‌ഠമായി കലോറിയും കൊഴുപ്പും കുറഞ്ഞ ഒരു ഹെൽത്തി സദ്യതന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ഓണ സദ്യ തകർക്കാവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യവും രുചിയും ഇതിലൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. പരമ്പരാഗത സദ്യവട്ടത്തിൻ്റെ തനിമ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ഒരടിപൊളി ഹെൽത്തി സദ്യ തയ്യാറാക്കാം.

ഫൈബർ അടങ്ങിയ കുത്തരിച്ചോറ്

സദ്യയ്‌ക്ക് സാധാരണയായി തയ്യാറാക്കുന്നത് വെള്ളച്ചോറാണ്. എന്നാൽ ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളച്ചോറിന് പകരം ഫൈബർ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തവിട് കളയാത്ത കുത്തരികൊണ്ട് ചോറ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ഭാരം കുറയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്വിനോവ അല്ലെങ്കിൽ ചാമച്ചോറ് സദ്യയ്‌ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

പച്ചക്കറികളുടെ അളവ് കൂട്ടാം

HEALTHY ONAM SADHYA HEALTHY ONAM SADHYA IDEAS SUGAR FREE SADHYA ZERO OIL COOKING
അവിയൽ (Getty Images)

ഇത്തവണ വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായി കറികളും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇലയിൽ വിളമ്പുന്ന അവിയൽ, തോരൻ, കാളൻ ഇതിലെല്ലാം വളരെയധികം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സദ്യയിൽ തേങ്ങയുടെ അളവ് 50 ശതമാനത്തോളം കുറയ്‌ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പകരം തോരനിൽ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കുരുമുളകും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ദഹനത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും. പച്ചക്കറികൾ അമിതമായി വേവിക്കാതെ പകുതി വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഇതുവഴി പച്ചക്കറികളിലെ പോഷകങ്ങൾ നിലനിർത്താം. സാധാരണ വയ്‌ക്കുന്ന തോരന് പകരം വാഴക്കൂമ്പ്, വാഴപ്പിണ്ടി, മുളപ്പിച്ച പയർ എന്നിവയും തോരൻ വയ്‌ക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതോടൊപ്പം കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അളവും കുറയ്‌ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഷുഗർ ഫ്രീ പായസം

HEALTHY ONAM SADHYA HEALTHY ONAM SADHYA IDEAS SUGAR FREE SADHYA ZERO OIL COOKING
പായസം (Getty Images)

സദ്യയിലെ താരമായ പായസത്തോട് വളരെ താത്‌പ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അകത്താക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഡയറ്റ് നിലനിർത്തുന്നവർ ഒന്ന് മടിക്കും. എന്നാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി പായസം കഴിക്കാം. നല്ല ഷുഗർ ഫ്രീ പായസങ്ങൾ. പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയും അമിതമായി ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പായസങ്ങൾക്ക് പകരം ഇവിടെയും വൈറൈറ്റി പിടിക്കാം. മധുരം ഒരു പിടി വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന പായസങ്ങളിൽ പനയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കരയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മിക്‌സ്‌ഡ് ഫ്രൂട്ട് പായസം വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയോ മറ്റോ ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല. പാലടയ്‌ക്കും പ്രഥമനും പകരം ഓട്‌സ്, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, ചിയ സീഡ്‌സ് എന്നിവ കൊണ്ടും ഹെൽത്തി പായസം തയ്യാറാക്കാം. കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം ബദാം മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കലോറി വൻതോതിൽ കുറയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കും.

വറുവലുകൾ എയർ ഫ്രയറിൽ തയ്യാറാക്കാം

കായവറുത്തത്, ശർക്കര വരട്ടി എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാം. പകരം എയർ ഫ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലൂടെ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം 80 ശതമാനത്തിലധികം കുറയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കും. എണ്ണയിൽ വറുത്തുകോരുന്ന പപ്പടത്തിന് പകരം കനലിലൽ ചുട്ടെടുത്ത പപ്പടം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും വൻതോതിൽ കലോറി കുറയ്‌ക്കും. സദ്യയ്‌ക്ക് കൂട്ടിന് പുളിഞ്ചിക്ക അച്ചാറും ഉപയോഗിക്കാം. ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇഞ്ചിപ്പുളി, രസം, മോര് എന്നിവ ഒഴിവാക്കരുത്. സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോരി കറിക്ക് പകരം പുതിനയില അരച്ച് മോരു കറി തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. കറികളിൽ ഇഞ്ചിയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. ദഹനത്തിനൊപ്പം കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയ്‌ക്കാനും ഇഞ്ചി നല്ലതാണ്. ഇനി സദ്യയ്‌ക്ക് ശേഷം മറ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ കുടിക്കുന്നതിന് പകരം കുരുമുളക് ചേർത്ത രസമോ ജീരകവെള്ളമോ കുടിക്കുക.

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TAGGED:

HEALTHY ONAM SADHYA
HEALTHY ONAM SADHYA IDEAS
SUGAR FREE SADHYA
ZERO OIL COOKING
ONAM 2026

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