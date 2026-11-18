ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സ് 2026: ഫിൻലൻഡ് ഒന്നാമത്, 50 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയില്ല
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മൂല്യം സാധാരണയായി വിലയിരുത്തുന്നത് വിസയില്ലാതെ എത്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
Published : November 18, 2026 at 8:44 AM IST
യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊപ്പം പൗരന്മാരുടെ ജീവിതനിലവാരവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും വിലയിരുത്തി ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ സൊല്യൂഷൻസ് പുറത്തുവിട്ട 2026ലെ ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സിൽ ഫിൻലൻഡ് ഒന്നാമതെത്തി. ഐസ്ലൻഡും ഡെൻമാർക്കും യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ, തെരഞ്ഞെടുത്ത 50 രാജ്യങ്ങളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി തയാറാക്കിയ ഈ പുതിയ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇടംപിടിക്കാനായില്ല.
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മൂല്യം സാധാരണയായി വിലയിരുത്തുന്നത് വിസയില്ലാതെ എത്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനപ്പുറം പൗരന്മാർ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള പുതിയ പാസ്പോർട്ട് റാങ്കിങ് ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതനിലവാരവും സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടി വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ സൂചികയുടെ പ്രത്യേകത. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നതിലുപരി, ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ആകെ 50 രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഈ സൂചിക വിലയിരുത്തിയത്. ക്ഷേമം, രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യം, സമൃദ്ധി, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ എന്നിവയാണ് വിലയിരുത്തലിനായി പരിഗണിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഓരോ രാജ്യത്തിനും 100ൽ മൊത്തം സ്കോർ നൽകിയാണ് റാങ്കിങ് തയാറാക്കിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ അസാന്നിധ്യവും മറ്റ് സൂചികകളിലെ സ്ഥാനവും
ആഗോള കുടിയേറ്റ-പൗരത്വ ഉപദേശക സ്ഥാപനമായ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ സൊല്യൂഷൻസ് 2026ൽ ആദ്യമായാണ് ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതിനാൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു പട്ടിക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യം, രാജ്യാന്തര യാത്രാ പ്രാധാന്യം, താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുത്ത 50 രാജ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് പ്രഥമ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാലാണ് ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ റാങ്ക് ഇല്ലാത്തത്.
അതേസമയം, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ട സമാനമായ മറ്റ് ആഗോള പട്ടികകളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സ് തയാറാക്കിയ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ തന്നെ 2026ലെ ഗ്ലോബൽ പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സിൽ 197 രാജ്യങ്ങളിൽ 45.1 സ്കോറുമായി ഇന്ത്യ 125-ാം സ്ഥാനത്താണ്. വിസയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സിൻ്റെ 2026 ഒക്ടോബറിലെ പട്ടികയിൽ 199 പാസ്പോർട്ടുകളിൽ ഇന്ത്യ 84-ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
മുൻകൂർ വിസയില്ലാതെ 55 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. 2025ൽ 85-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ, 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ 75-ാം സ്ഥാനത്തും ജൂലായിൽ 81-ാം സ്ഥാനത്തുമെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ആർട്ടൺ കാപ്പിറ്റൽ പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സിൽ 71 മുതൽ 74 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലും അറ്റ്ലിസ് പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സിൽ 68-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇന്ത്യയുള്ളത്. ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് സൂചികയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച 2026ലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോർട്ടിൽ 147 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 116-ാം സ്ഥാനത്താണ്. 2025ൽ 118-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ.
നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളുടെ ആധിപത്യവും ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളും
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളായി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നോർഡിക് രാജ്യങ്ങൾ ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളും നോർഡിക് രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള പാസ്പോർട്ടുകളുള്ള ആദ്യ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ 93.2 പോയിൻ്റോടെ ഫിൻലൻഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
തൊട്ടുപിന്നാലെ 92.4 പോയിൻ്റുമായി ഐസ്ലൻഡും 92.1 പോയിൻ്റോടെ ഡെൻമാർക്കും യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. 89.3 പോയിൻ്റ് നേടിയ നോർവേ നാലാം സ്ഥാനത്തും 88.3 പോയിൻ്റുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും 88.2 പോയിൻ്റോടെ സ്വീഡൻ ആറാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ആദ്യ 10ലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ 86.2 പോയിൻ്റോടെ നെതർലൻഡ്സ് ഏഴാമതായും 84.4 പോയിൻ്റോടെ ന്യൂസിലൻഡ് എട്ടാമതായും 83.8 പോയിൻ്റോടെ ഓസ്ട്രിയ ഒൻപതാമതായും ഇടംപിടിച്ചു. 82.8 പോയിൻ്റ് നേടിയ സിംഗപ്പൂരാണ് പട്ടികയിൽ 10-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.
യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലായാൽ സന്തോഷവും കൂടണമെന്നില്ല
സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് ജീവിതസംതൃപ്തിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളതെന്ന് സൂചിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ശക്തിയോ വരുമാനമോ മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിർണയിക്കുന്നതെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാൾട്ട, പോർച്ചുഗൽ, ജപ്പാൻ, സൈപ്രസ്, മലേഷ്യ, സ്പെയിൻ, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ യാത്രാസൗകര്യത്തിലും ആരോഗ്യകരമായ ആയുർദൈർഘ്യത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അളവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്.
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അതേസമയം, ജീവിതസംതൃപ്തി മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റാങ്കിങ്ങിനെക്കാൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഈ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളും മികച്ച സ്ഥാനത്താണ്. യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യം, ആരോഗ്യം, സമൃദ്ധി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ നിർണായകമാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊപ്പം പൗരന്മാരുടെ സന്തോഷം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
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