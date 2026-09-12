ഡയറ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ പായേണ്ട; വയറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ മാറ്റങ്ങൾ മതി
പോഷകാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം അഥവാ ഗട്ട് ഹെൽത്ത്
Published : September 12, 2026 at 10:13 AM IST
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വയറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? വിലകൂടിയ സപ്ലിമെൻ്റുകൾക്കും ട്രെൻഡിങ് ഡയറ്റുകൾക്കും പിന്നാലെ പായുന്നതിന് മുൻപ് കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പോഷകാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം അഥവാ ഗട്ട് ഹെൽത്ത്. എന്നാൽ പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെൻ്റുകൾ, കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനെന്ന പേരിൽ വിപണിയിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ, കർശനമായ ഡയറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നാം മറന്നുപോകുന്നു.
കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സങ്കീർണമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയോ വേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, നാരുകൾ (ഫൈബർ), ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, ചിട്ടയായ ശീലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരു അദ്ഭുത ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, കുടലിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് (ഗട്ട് മൈക്രോബയോം) പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈവിധ്യമാർന്ന പോഷകങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പ്രധാനം
കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന നാരുകൾ ശരിയായ ദഹനത്തിനും കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഊർജം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പരിപ്പ്, കടല, രാജ്മ, ഓട്സ്, പഴങ്ങൾ, ഫ്ളാക്സ് സീഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന് സഹായിക്കും. എന്നാൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് കൂടുതലായി കഴിക്കരുത്. ഇത് വയറുവീർക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുകളുടെ അളവ് പടിപടിയായി വർധിപ്പിക്കുകയും ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം.
വൈവിധ്യമാണ് ആവശ്യം
ആരോഗ്യകരമായ കുടലിന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ദിവസവും ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ, നട്സ്, വിത്തുകൾ എന്നിവ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിറമുള്ള പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.
ചുവന്നതും ജ്യൂസിയുമായ യുഎസ് ക്രാൻബെറികൾ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനൊപ്പമോ ഓട്സ്, സലാഡുകൾ, തൈര് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമോ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവനായുള്ള ക്രാൻബെറികളിൽ നാരുകളും പോളിഫെനോളുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടലിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ മധുരം ചേർക്കാത്തതോ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മധുരമുള്ളതോ ആയ ക്രാൻബെറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
സന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം
ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് പോഷക ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തി കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രം കാണാനാകില്ല. നാരുകൾ അടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, പച്ചക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാകണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം. ബ്രൗൺ റൈസിനൊപ്പം പരിപ്പും പച്ചക്കറികളും, മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള റൊട്ടിക്കൊപ്പം പച്ചക്കറികളും പനീറും, തൈരിനൊപ്പം പഴങ്ങളും വിത്തുകളും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാൻബെറി, നട്സ്, വിത്തുകൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ട്രെൻഡുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോയി ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രായോഗികം ഇത്തരം സന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമമാണ്.
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കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ അവയും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടതും അങ്ങേയറ്റത്തെ ഡയറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ കുടലിന് പുതിയ ട്രെൻഡുകളല്ല, മറിച്ച് ചിട്ടയായ ശീലങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക.
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