മലയാളികളുടെ പ്രിയ വിഭവം, ഉത്തരേന്ത്യൻ ഫാൻസി ഐറ്റം; തയാറാക്കാം ചിക്കൻ ടിക്ക
എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ ടിക്ക തയാറാക്കിയാലോ?
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക. രുചിയും മണവും ഒത്തു ചേരുന്ന ഈ വിഭവം പല രീതിയിൽ തയാറാക്കാം. ഗ്രിൽ ചെയ്ത ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്കാണ് ആരാധകർ ഏറെ. റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടറായി ഗ്രിൽ ചെയ്ത ചിക്കൻ ടിക്ക വിളമ്പാറുണ്ട്. പൊരിച്ചുവച്ച ചിക്കൻ കഷണങ്ങളിലെ തൈരും നാരങ്ങയും കലർന്ന രുചിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
ഗ്രിൽ പാൻ, ഓവൻ, ഒടിജി എന്നിവയോ സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവോ ഇതിനായി ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് പാചകം ചെയ്യുകയെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചിയാണ് ചിക്കൻ ടിക്കയുടേത്.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:
- എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ - 500 ഗ്രാം
- തൈര് - 1 കപ്പ്
- ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1 ടീസ്പൂൺ
- നാരങ്ങ നീര് - 1ടീസ്പൂൺ
- കശ്മീരി ചുവന്ന മുളകുപൊടി - 2 ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപൊടി ½ ടീസ്പൂൺ
- ഗരം മസാല - 1 ടീസ്പൂൺ
- ജീരകം പൊടി - 1ടീസ്പൂൺ
- മല്ലിപ്പൊടി - 1ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളക് - ½ ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- കടുക് എണ്ണ- 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
നാരങ്ങാനീര്, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചിക്കൻ കഷണങ്ങളിൽ പുരട്ടി 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെയ്ക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ തൈര്, കശ്മീരി മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപൊടി ഗരം മസാല, ജീരകം, മല്ലിയില, കുരുമുളക്, കടുക് എണ്ണ എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ചിക്കൻ ഈ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി 1-2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. രാത്രി മുഴുവൻ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്.
ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടത്
- ഒരു ഓവൻ/OTG ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ:
- 220°C-ൽ ചൂടാക്കുക.
- ട്രേയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വയ്ക്കുക.
- ഫോയിലിന് മുകളിൽ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ വൃത്തിയായി വയ്ക്കുക.
- 15–20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക
- അവസാന 5 മിനിറ്റ്, ഗ്രിൽ മോഡിലേയ്ക്ക് മാറ്റുക.
- ഒരു സ്റ്റൗടോപ്പ് ഗ്രിൽ പാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ:
1. പാൻ ചൂടാക്കി അല്പം എണ്ണ തേക്കുക.
2. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ ഇതിലേയ്ക്ക് വയ്ക്കുക.
3. ഇടത്തരം ചൂടിൽ ഇത് വേവിക്കുക.
4. നിറം മാറി വരുമ്പോൾ മറിച്ചിടുക.
5. "റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ" ലഭിക്കാൻ ഇതിന് മുകളിൽ അല്പം വെണ്ണ തേക്കുക.
- സ്കെവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഉള്ളിയും കാപ്സിക്കവും ഇടകലർത്തി ഇടുക. ഇത് നിറവും രുചിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ചാറ്റ് മസാല വിതറി, അല്പം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ്, അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചേർത്ത് വിളമ്പുക.
ടിപ്പുകൾ
മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ലെഗ് പീസ് കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിയ്ക്കുക. കടുക് എണ്ണ ഒഴിവാക്കരുത്. അത് ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രുചി വിഭവത്തിന് നൽകും. ഒരു പാത്രത്തിൽ കൽക്കരി വച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ വച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ അല്പം നെയ് തടവി 2-3 മിനിറ്റ് മൂടിവയ്ക്കുക. ഒരു ധാബ സ്റ്റൈൽ രുചി ഇതിലൂടെ ലഭിയ്ക്കും.
