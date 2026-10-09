വേനലിനെ വകഞ്ഞുമാറ്റി 'മുന്തിരി സോഡ'; കൊച്ചിയിലെ തരംഗം ഇനി മലബാറിലും
കൊയിലാണ്ടി-കോഴിക്കോട് പാതയിൽ ഗാലക്സി ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിന് മുന്നിൽ റോഡരികിലെ ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് ഈ രുചിപ്പുര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 9, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 2:30 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽച്ചൂടിൽ തൊണ്ട വരണ്ടുണങ്ങുമ്പോൾ തണുത്തതൊന്ന് കുടിക്കാൻ കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. ഈ കടുത്ത ചൂടിനെ വകഞ്ഞുമാറ്റി നാവിൻതുമ്പിൽ രുചിയുടെ പുതിയൊരു വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കൊച്ചു വഴിയോരക്കട. കൊച്ചിയിൽ തരംഗമായ 'മുന്തിരി സോഡ' മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിലും അവതരിപ്പിച്ച് വേനലിനെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ.
കൊയിലാണ്ടി-കോഴിക്കോട് പാതയിൽ ഗാലക്സി ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിന് മുന്നിൽ റോഡരികിലെ ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് ഈ രുചിപ്പുര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളോടെ എത്തുന്ന മുന്തിരി സോഡ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ വൻ തരംഗമായി മാറി. കൊച്ചിയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമായ ഈ പാനീയം കൊയിലാണ്ടിയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് യുവസംരംഭകരാണ്. മുന്തിരി സോഡയ്ക്കൊപ്പം ദാഹമകറ്റാൻ മസാല മോരും ഇവർ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രുചിക്കൂട്ട് ഇങ്ങനെ
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവർ ഈ പാനീയം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ, പുഴുങ്ങിയ മുന്തിരിയുടെ പൾപ്പും സോഡയും ചെറുനാരങ്ങയും പ്രത്യേക ചേരുവകളും ചേർത്താണ് മുന്തിരി സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നാട്ടുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പാനീയം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ഈ വ്യത്യസ്ത രുചി തേടി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേനൽച്ചൂടിനെ പൂർണമായും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ വെറൈറ്റി പാനീയം വരും ദിവസങ്ങളിലും വലിയ തരംഗമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ യുവാക്കൾ.
പ്രവാസിയുടെ പരീക്ഷണം
പ്രവാസിയായിരുന്ന ആഷിഫിന് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണിത്. കൊച്ചിയിൽ മുന്തിരി സോഡ ഹിറ്റാക്കിയ സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ആദ്യദിനം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ആഷിഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊയിലാണ്ടിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രചാരമേറുകയാണ്.
ചൂട് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകാൻ തക്കവണ്ണം വേണ്ടത്ര സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ. കുടിച്ചവരെല്ലാം ഗംഭീരമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയോടൊപ്പം ദാഹം പൂർണമായും തീർക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആഷിഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹവും കൂട്ടുകാരും.
ഈ വ്യത്യസ്തമായ പാനീയത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ രുചിയെക്കുറിച്ചും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്. കടുത്ത ചൂടിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ പാനീയമെന്നും ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ വച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചിയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്നും ഉപഭോക്താവായ ഷിജിത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു നാടൻ പാനീയമാണിതെന്നും എല്ലാവരും കുടിച്ചു നോക്കണമെന്നുമാണ് മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവായ ഷൈജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടുത്ത വേനൽച്ചൂടിൽ വലയുന്ന മലബാറുകാർക്ക് നവഭാവനയോടെ തണുപ്പേകാൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടക്കമിട്ട ഈ സംരംഭം ചുരുങ്ങിയ ദിവസംകൊണ്ട് വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രവാസജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ആഷിഫും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ വേറിട്ട പരീക്ഷണം നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ മുന്തിരി പൾപ്പും സോഡയും ചേർത്തുള്ള ഈ നാടൻ പാനീയം വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്നും മലബാറിൻ്റെ പുതിയൊരു ട്രെൻഡായി മാറുമെന്നും ഉറപ്പാണ്.
Also Read: ഗജവീരന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ്; ആനകൾക്ക് ഇനി ഹെൽത്ത് കാർഡ്