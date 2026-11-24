2026ലെ ട്രാവൽ ട്രെൻഡ്സ്: തിരക്കിട്ട കാഴ്ചകളല്ല, മനസ്സിന് സമാധാനം; 'ഹിഡൻ ജെംസ്' തേടി പുതുതലമുറ
തിരക്കേറിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അധികമാരും എത്താത്ത പ്രകൃതിരമണീയമായ 'ഹിഡൻ ജെംസ്' (Google Travel Trends 2026) തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 400 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഗൂഗിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്
Published : November 24, 2026 at 10:20 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒരാഴ്ച നീളുന്ന തിരക്കിട്ട യാത്രകളും പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലുമാണ് അവധിക്കാലമെന്ന പഴയ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറുന്നു. നഗരത്തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ദിവസം ശാന്തമായി ചെലവഴിക്കാനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേഷം പകരുന്ന വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകളിലും മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും പങ്കെടുക്കാനുമാണ് പുതുതലമുറയ്ക്ക് താത്പര്യമെന്ന് ഗൂഗിളിൻ്റെ 2026ലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാവൽ ട്രെൻഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് പുതിയ ഇടങ്ങൾ തേടിപ്പോകാനുള്ള പ്രവണതയും സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്.
യാത്രാപ്രേമികളായ മലയാളികൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ. തിരക്കേറിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അധികമാരും എത്താത്ത പ്രകൃതിരമണീയമായ 'ഹിഡൻ ജെംസ്' തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 400 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഗൂഗിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വെൽനസ് യാത്രകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്; കേരളത്തിനും നേട്ടം
2026ലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കണക്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആരോഗ്യത്തിനും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 'വെൽനസ് ട്രാവൽ' വിഭാഗത്തിലാണ്. 'വെൽനസ് ട്രാവൽ ഇന്ത്യ' എന്ന തിരച്ചിലിൽ 1600 ശതമാനത്തിൻ്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വർധനവുണ്ടായി. 'ഫിറ്റ്നസ് ട്രിപ്പ്' തിരച്ചിലുകൾ 950 ശതമാനവും, നിശ്ശബ്ദതയിലും ധ്യാനത്തിലും മുഴുകുന്ന 'സൈലൻ്റ് റിട്രീറ്റുകൾ' 150 ശതമാനവും വർധിച്ചു. ആയുർവേദത്തിനും യോഗയ്ക്കും പ്രകൃതിചികിത്സയ്ക്കും പേരുകേട്ട കേരളത്തിന് ഈ ട്രെൻഡ് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നുനൽകുന്നത്.
ഇതിനൊപ്പം 'എന്താണ് സ്ലോ ട്രാവൽ' എന്ന ചോദ്യവും ഗൂഗിളിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറി. ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഓടിനടന്ന് കാണുന്നതിന് പകരം, ഒരിടത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ ദിവസം താമസിച്ച് ആ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും പ്രകൃതിയും ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. വയനാട്, മൂന്നാർ, വർക്കല, ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം 'സ്ലോ ട്രാവൽ' സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്.
ഏകദിന യാത്രകളും ട്രെക്കിങ്ങും ഹിറ്റ്
ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് സമയമില്ലാത്തവർ വാരാന്ത്യ യാത്രകളെയും ഏകദിന ട്രിപ്പുകളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. 'വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് നിയർ മി' എന്ന തിരച്ചിലിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 130 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഈ തിരച്ചിലിൽ മുന്നിലെങ്കിലും, കേരളത്തിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കും ഹിൽസ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും 'ഹൈക്കിങ് ട്രെയിലുകൾ' തേടിപ്പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
താമസസൗകര്യങ്ങളിലും സോളോ യാത്രകളിലും പുതുമ
താമസസ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും സഞ്ചാരികൾ കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഒപ്പം കൂട്ടാവുന്ന 'പെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലുകൾ', ചെലവ് കുറഞ്ഞ 'ഹോംസ്റ്റേകൾ', കുടുംബസമേതം താമസിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി തിരയുന്നവർ ഏറെയാണ്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 'സോളോ ട്രാവൽ ഗൈഡ്', 'സോളോ ട്രാവൽ കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ' എന്നിവയും ഗൂഗിളിൽ വ്യാപകമായി തിരയപ്പെട്ടു. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ മറ്റുള്ളവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ 'ട്രാവൽ കമ്യൂണിറ്റികൾ' തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 400 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
യാത്രാ പ്ലാനിങ്ങിൽ എഐ തരംഗം
യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായം തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് 2026ൽ ഉണ്ടായത്. 'എഐ ഫോർ ട്രാവൽ' എന്ന തിരച്ചിൽ 600 ശതമാനം വർധിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എഐ ടൂളുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനും, കൃത്യമായ ബജറ്റിൽ യാത്രാ പ്ലാനുകൾ തയാറാക്കാനും പുതിയ തലമുറ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേവലം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓടിനടന്ന് കാണുന്നതിനപ്പുറം, സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിനും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന യാത്രകളിലേക്കാണ് 2026ൽ സഞ്ചാരികൾ ചുവടുമാറുന്നത്. ആയുർവേദ പാരമ്പര്യവും പ്രകൃതിഭംഗിയും ഹോംസ്റ്റേ സംസ്കാരവുമുള്ള കേരളത്തിന് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഈ പുതിയ യാത്രാ പ്രവണതകൾ വലിയ നേട്ടമാകും. വർക്കല, വയനാട്, മൂന്നാർ, കുമരകം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകൾക്കും സ്ലോ ട്രാവൽ പാക്കേജുകൾക്കും വരും മാസങ്ങളിൽ വൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് അൽപസമയം മാറിനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കും, വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ നാട്ടിലെ അധികമാരും അറിയാത്ത സുന്ദരമായ ഇടങ്ങൾ തേടുന്ന യാത്രാപ്രേമികൾക്കും പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളുടെ വാതിലുകളാണ് ഈ മാറ്റം തുറന്നുനൽകുന്നത്.
Also Read: ഹാപ്പി പാസ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡക്സ് 2026: ഫിൻലൻഡ് ഒന്നാമത്, 50 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയില്ല