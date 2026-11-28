ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എഐ യാത്രാ പ്ലാനർ ഇന്ത്യയിലും; മൂന്നാറും വയനാടും ഇനി ആസ്ക് മാപ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യും
Google Maps പുതിയ Ask Maps AI യാത്രാ പ്ലാനർ ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമായി. മൂന്നാറും വയനാടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരള യാത്രകൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
Published : November 28, 2026 at 8:41 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: യാത്രകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ പുതിയ എഐ ഫീച്ചറുകൾ ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമായി. മാപ്സിലെ ആസ്ക് മാപ്സ് എന്ന സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ യാത്രാപദ്ധതി തയാറാക്കൽ, സേവ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റുകളിലെ തിരച്ചിൽ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുക. ഇതോടെ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള അവധിക്കാല യാത്രകളും വാരാന്ത്യ വിനോദയാത്രകളും മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കാതെതന്നെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യാം.
യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ പോകണം, ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം, ബജറ്റിനും സമയത്തിനും അനുസരിച്ച് യാത്ര എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലരെയും കുഴക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രയാസം പരിഹരിക്കാനാണ് ജെമിനി എഐ കരുത്തോടെ ആസ്ക് മാപ്സ് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 മാർച്ചിൽ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഗൂഗിൾ ആസ്ക് മാപ്സ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 200ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ യാത്രാ ആസൂത്രണ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽതന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ വിനോദയാത്രകൾക്ക് ഇനി ഘട്ടംഘട്ടമായ പട്ടിക
ഒരു ദിവസത്തെ വിനോദയാത്ര മുതൽ നിരവധി ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന അവധിക്കാല യാത്രകൾ വരെ ആസ്ക് മാപ്സ് ക്രമീകരിച്ചുനൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊച്ചിയിൽനിന്നോ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നോ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മൂന്നാർ യാത്രയോ വയനാട് യാത്രയോ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആസ്ക് മാപ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓരോ ദിവസവും സന്ദർശിക്കേണ്ട വ്യൂപോയിൻ്റുകൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചുള്ള വിശദമായ പട്ടിക മാപ്സ് തയാറാക്കിനൽകും.
സന്ദർശിക്കേണ്ട ഓരോ സ്ഥലവും മാപ്പിൽ നമ്പറുകളോടുകൂടിയ പിൻ അടയാളങ്ങളായി കാണിക്കും. ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കണം, അടുത്തതായി എവിടേക്ക് പോകണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ആവശ്യമായ ചെറിയ നിർദേശങ്ങളും ലഭിക്കും.
താമരശ്ശേരി ചുരം പോലുള്ള പാതകളിലെയും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെയും തത്സമയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും കടകളുടെയും ഭക്ഷണശാലകളുടെയും പ്രവർത്തനസമയം, അടുത്തതായി സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ അറിയാം.
യാത്രയ്ക്കിടെ മാറ്റം വരുത്താം, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം
തയാറാക്കിയ യാത്രാപദ്ധതിയിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സൗകര്യമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആലപ്പുഴയിലേക്കോ വർക്കലയിലേക്കോ ഉള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു നാടൻ ഭക്ഷണശാല കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി. അതനുസരിച്ച് യാത്രാപദ്ധതി ഉടൻ പുതുക്കിനൽകും. പട്ടികയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ അവിടേക്കുള്ള ദിശയും നാവിഗേഷൻ സൗകര്യവും ഉടൻ ലഭിക്കും.
ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര അവധിക്കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽനിന്ന് ഊട്ടി, കൂർഗ്, കൊടൈക്കനാൽ, മൈസൂരു, ഗോവ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് സംഘമായി യാത്ര പോകുന്നവർക്കും ഈ ഫീച്ചർ ഏറെ സഹായകരമാകും. തയാറാക്കിയ യാത്രാപദ്ധതി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇതോടെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാം.
കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ഭക്ഷണശാലകൾ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പവഴി
യാത്രകൾക്ക് പുറമെ നഗരങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പുറത്തുപോകുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇടം കണ്ടെത്തുമ്പോഴും ആസ്ക് മാപ്സ് തുണയാകും. ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇതിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോടോ അഞ്ച് പേർക്ക് അടുത്ത 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സേവ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് തത്സമയ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ മാപ്സ് നിർദേശിക്കും. ഇതോടെ പുറത്തുപോകുമ്പോൾ എവിടെ പോകണം എന്ന് തിരഞ്ഞ് ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരില്ല.
അമേരിക്കയിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും
യാത്രാപദ്ധതി തയാറാക്കലും സേവ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റുകളിലെ തിരച്ചിലും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ആസ്ക് മാപ്സ് ലഭ്യമായ 200ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഘട്ടംഘട്ടമായി ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. യൂറോപ്പിലെ സ്പെയിൻ, യുകെ, ജർമനി ഉൾപ്പെടെ 30 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ആസ്ക് മാപ്സ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, യാത്ര തുടങ്ങുംമുൻപ് അറിയേണ്ട നിർദേശങ്ങളും അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പാർക്കിങ് സൗകര്യം, കാലാവസ്ഥ, ടോൾ നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നൽകുന്ന സംവിധാനവും, ബ്യൂട്ടി സേവനങ്ങൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ പരിചരണം, വാഹനങ്ങളുടെയും വീടിൻ്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയ്ക്കായി സമീപത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുസമയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
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ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വരുംഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തുന്നതോടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി, മൂന്നാർ തുടങ്ങിയ തിരക്കേറിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പാർക്കിങ് വിവരങ്ങളും ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ നിരക്കുകളും മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് യാത്രകൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് സാധിക്കും. വെറും റൂട്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ആപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം, യാത്രയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും കഴിയുന്ന സമ്പൂർണ സംവിധാനമായി മാപ്സിനെ മാറ്റുകയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
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