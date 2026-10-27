കൊങ്കൺ പാതയിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ; ഗോവ-മുംബൈ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിലെ യാത്ര വൈറൽ
ഭക്ഷണവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും, ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് ഫസ്റ്റ് എസി യാത്ര വേറിട്ട അനുഭവം.
Published : October 27, 2026 at 10:37 AM IST
മുംബൈ: മഴനനഞ്ഞ പച്ചപ്പിലൂടെ, കോടമഞ്ഞ് പുതച്ച മലയിടുക്കുകൾ താണ്ടി ഒരു സ്വപ്നയാത്ര. കൊങ്കൺ പാതയുടെ വശ്യതയും ഫസ്റ്റ് എസി കോച്ചിലെ രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളും സമന്വയിക്കുന്ന ഗോവ-മുംബൈ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിലെ യാത്രാനുഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു. വെറും നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ആഡംബര യാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നെഞ്ചിലേറ്റിയത്.
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള യാത്രകളിൽ ട്രെയിൻ യാത്രകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും വ്യത്യസ്ത പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുമായി നിരവധിയാളുകളാണ് ദിവസവും ട്രെയിനിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് യാത്രയുടെ വഴികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മികച്ച ട്രെയിനുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ഓരോ യാത്രയിലും ട്രെയിനിനെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയെയും ആശ്രയിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. യാത്രക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോച്ചുകളും ഇതിൽ നിർണായകമാണ്. മറ്റ് കോച്ചുകളേക്കാൾ പ്രീമിയം കോച്ചുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് സുഖപ്രദമായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും മികച്ച ഭക്ഷണവും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പുറംകാഴ്ചകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മൽഹാർ എന്ന കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിലെ ഫസ്റ്റ് എസി യാത്ര വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. ട്രെയിനിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിലൂടെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ എന്നിവ വീഡിയോയിലൂടെ നിരവധി പേർ ആസ്വദിച്ചു.
കൊങ്കൺ പാതയിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ
കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിലെ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ഈ യാത്രയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് വ്ളോഗർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റെയിൽപാത, യാത്രക്കാർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു. മൽഹാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ യാത്ര ട്രെയിനിനുള്ളിലെ അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുനിന്നു.
യാത്രയ്ക്കിടയിലെ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും മഴയും അദ്ദേഹം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. ട്രെയിൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ അവരുടെ യാത്രാനുഭവത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയേക്കാം. ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം എന്നതിലുപരി, യാത്രയിലുടനീളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കും. തുരങ്കങ്ങളും പാലങ്ങളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ കൊങ്കൺ പാതയിലെ യാത്ര ഏതൊരു സഞ്ചാരിക്കും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുമായി തീവണ്ടി യാത്ര
പല യാത്രക്കാർക്കും നല്ല പ്രഭാതഭക്ഷണം ട്രെയിൻ യാത്രയിലെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. മൽഹാറിൻ്റെ യാത്രയിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണമായി വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ്, ഒരു പഴം, ആപ്പിൾ പാനീയം, ബ്രെഡ്, വെണ്ണ, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ജാം എന്നിവ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എസി യാത്രയിൽ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത്.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ചോറ്, പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ, ചപ്പാത്തി, പച്ചപ്പയർ കറി, ദാൽ തഡ്ക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിനുമുൻപായി ചൂടുള്ള സൂപ്പും നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്പൂൺ, ഫോർക്ക് തുടങ്ങിയവയും ഓരോ യാത്രക്കാരനും നൽകുന്നുണ്ട്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിലെ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നതാണ് ഈ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത. എന്നിരുന്നാലും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക യാത്രയിൽ വ്ളോഗർക്ക് ലഭിച്ചതാണ്. എല്ലാ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകളിലും ഇതേ മെനു തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്.
4,000 രൂപയുടെ ആഡംബരം
വൈകുന്നേരം യാത്രക്കാർക്ക് സാൻഡ്വിച്ച്, ചായ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പോപ്കോൺ, മറ്റ് ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി. തൻ്റെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ രണ്ടുതവണ സൂപ്പ് കഴിച്ചതായി മൽഹാർ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ദൈർഘ്യമേറിയ യാത്രകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന ഭക്ഷണനേരങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് ഏറെ സഹായകമാണ്.
രാവിലെ ലഭിച്ച പ്രഭാതഭക്ഷണം മുതൽ യാത്രയുടെ അവസാന ഭാഗത്തെ അത്താഴം വരെ, ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണവിതരണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം. മൽഹാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എസി ടിക്കറ്റിന് ഏകദേശം 4,000 രൂപയാണ് ചെലവായത്. ഈ പാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ സ്ഥിരനിരക്കല്ല ഇത്. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക യാത്രയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു തുക മാത്രമാണിത്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന തീയതി, സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യത, ബാധകമായ മറ്റ് നിരക്കുകൾ, ബുക്കിങ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരാം.
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വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ യാത്രയിലെ ഫസ്റ്റ് എസി യാത്രാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ നൽകുന്നു. പ്രീമിയം ട്രെയിൻ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിലുപരിയായി ഈ യാത്ര ഒരു മികച്ച അനുഭവമായി മാറിയേക്കാം. ഗോവ-മുംബൈ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് സാധാരണയായി അഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം സമയം എടുക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ, കൃത്യമായ യാത്രാസമയം ട്രെയിനിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമയക്രമം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
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