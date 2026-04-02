മലമുകളിലെ സുന്ദരി ഗാങ്ടോക്ക്; മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സിക്കിമിലേക്ക് ഒരു യാത്ര
ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര തിരിച്ചാലോ.. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ പർവതശിഖരമായ കാഞ്ചൻജംഗയെയും നേരില് കാണാം. അറിയാം ഗാങ്ടോക്കിനെ കുറിച്ച്...
Published : April 2, 2026 at 3:29 PM IST
ഗോവയും ഡല്ഹിയും കശ്മീരുമൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നവരുടെ ഇഷ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്നാല് ഇത്തവണ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചാലോ? മലമുകളില് സഞ്ചാരികളെ കാത്ത് അതിമനോഹരിയായി നില്ക്കുന്ന ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് ഒരു യാത്ര തിരിച്ചാലോ. സിക്കിമിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഗാങ്ടോക്ക് 'മലമുകളിലെ സുന്ദരി' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
അങ്ങേയറ്റം ആകർഷകവും മേഘങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ നഗരമാണ് ഗാങ്ടോക്ക്. പർവതനിരകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹിമാലയൻ ട്രെക്കിങ്ങുകളുടെ ഒരു കലവറ കൂടിയാണ്. അധികമാരും എക്സ്പ്ലോര് ചെയ്യാത്ത നിരവധി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ (Hidden Spots) ഇവിടെയുണ്ട്. ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുടെ പുണ്യഭൂമിയായ ഇവിടെയെത്തുന്നവര്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാന് മടി വരുമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ടിബറ്റൻ ദൃശ്യവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗാങ്ടോക്ക് ഒരു 'മിനി ടിബറ്റ്' തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ഗാങ്ടോക്ക് കേവലം മലനിരകൾ മാത്രമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇവിടത്തെ ചരിത്രത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരവും നിലനില്ക്കുന്ന ഇവിടം സന്ദർശകർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. കേബിൾ കാറിലൂടെ ആകാശത്തൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് സിക്കിമിലെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ആരെയും ആകര്ഷിക്കുന്ന ഗോചെ ലാ ട്രെക്ക്
ട്രെക്കിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവര്ക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഗോചെ ലാ. ഇവിടേക്ക് എത്തിയാൽ ഗാങ്ടോക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രെക്കിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ട്രെക്കിങ്ങിലൂടെ സിക്കിമിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ തൊട്ടറിയാനും അവിടത്തെ ജീവിതരീതികൾ നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. റോഡോഡെന്ഡ്രോണ് മരങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്ര വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ്. സോങ്ഗ്രി, താന്സിങ് തുടങ്ങിയ അതിമനോഹരമായ വനപഥങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരവും ദൃശ്യചാരുതയേറിയതാണ്.
വിദൂര ആകാശരേഖയിലൂടെ ഒരു യാത്ര
കാഞ്ചൻജംഗ പർവതത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കേബിള് കാറിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം. ഗാങ്ടോക്ക് ചുറ്റിക്കാണാന് ഇരട്ട ലിങ്ക് റോപ്വേയേക്കാള് മികച്ചൊരു മാര്ഗമുണ്ടാകില്ല. ഒരു കിലോമീറ്റര് നീളമുള്ള ഈ റോപ്വേയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനില് നിന്നും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് യാത്ര തുടങ്ങാം.
സെവന് സിസ്റ്റേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം
ഗാങ്ടോക്കിലെത്തിയാല് സെവന് സിസ്റ്റേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാതെ പോകരുതെന്ന് സിക്കിം ടൂറിസം വകുപ്പും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏഴ് അരുവികള് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഗംഭീര കാഴ്ചയാണിത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ചാൽ അവിടെനിന്ന് തിരികെപ്പോരാൻ ആർക്കും മടി തോന്നും.
ടീസ്റ്റ നദിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര
സിക്കിമിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ടീസ്റ്റ. നദിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി റിവർ റാഫ്റ്റിങ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ കുതിച്ചുപായാൻ സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമാകും. വിദഗ്ധരായ കോർഡിനേറ്റർമാർ ഇതിനായി സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും.
താഷി വ്യൂ പോയിന്റ്
കാഞ്ചന്ജംഗയുടെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കണമെങ്കില് താഷി വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഗാങ്ടോക്കില് നിന്നും ഏതാനും മൈലുകള്ക്ക് അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം അതിമനോഹര ദൃശ്യമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. സൂര്യോദയം കാണാനായി നിരവധിയാളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.
'കുന്നിൻ മുകളിൽ' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗാങ്ടോക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്. പാരമ്പര്യവും നഗരവൽക്കരണവും ഒരുപോലെ ചേരുന്ന ഇവിടം വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പറുദീസയാണ്.
പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്താൽ സമ്പന്നമായ ഇവിടെ സോംഗോ തടാകം, ബാൻ ഝക്രി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവയും സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. എൻചെ മൊണാസ്ട്രി, ഗണേഷ് ടോക്ക്, ദോ ഡ്രുൽ ചോർട്ടൻ, റംടെക് മൊണാസ്ട്രി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടത്തെ മറ്റ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
Also Read: പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ അപൂര്വ്വ ദൃശ്യ ചാരുത; കല്ലാറിലെ ഓളപരപ്പിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കാം, അതിമനോഹരം കുട്ടവഞ്ചി സവാരി