മൂന്നാർ മുതൽ വയനാട് വരെ; കുളിരും മഞ്ഞും നിറഞ്ഞ പുതിയ കാലാവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് യാത്ര പുറപ്പെടാം!
കുളിരിലേക്ക് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ്, മൂന്നാർ-വയനാട് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെതർ ഗൈഡ്
Published : October 6, 2026 at 1:40 PM IST
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ പച്ചപ്പുതച്ച തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും, മലനിരകളെ തലോടിയെത്തുന്ന കോടമഞ്ഞും, തണുത്ത കാറ്റും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തില് ചെറിയ മഴയും അതിനൊപ്പം തങ്ങിനിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കോടമഞ്ഞും ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുന്നു. പച്ചപ്പുൽമേടുകളും, പൈൻ കാടുകളും, നിബിഡ വനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ശാന്തവും മനോഹരവുമായ കാലാവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കായി നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ ഇതാ..
മൂന്നാർ
മഞ്ഞിൻ്റെയും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയും സ്വർഗം. ഇടുക്കിയുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പായ മൂന്നാറിൽ ഇപ്പോൾ അതിമനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. പകലുകളിൽ നേരിയ വെളിച്ചവും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്തരീക്ഷം പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞിലേക്ക് മാറുന്ന കാഴ്ചയും ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാം. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒക്ടോബറില് പരമാവധി 22°C - 23°C വരെയും, രാത്രിയാകുന്നതോടെ തണുപ്പ് കൂടി 17°C വരെയുമായി കുറയുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ ഇടിയോടു കൂടിയ ചെറിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
സഞ്ചാരികൾക്ക് രാവിലെകളിലെ ടോപ് സ്റ്റേഷൻ യാത്രയും മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ ബോട്ടിംഗും ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ സവിശേഷമായ അനുഭവമായിരിക്കും. കയ്യിൽ ഒരു കുടയും തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലൈറ്റ് ജാക്കറ്റുകളും കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും
വയനാട്
പച്ചപ്പിൻ്റെ വന്യതയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര. ചെമ്പ്ര മലയും ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻ്റും എടയ്ക്കൽ ഗുഹകളും ഒക്കെയായി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ സുഖകരമായ തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിലവില് പകൽ സമയത്ത് ചൂട് സാധാരണ നിലയിലാണ്, പരമാവധി 29°C - 30°C. എന്നാൽ വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും കുളിർമയേറിയ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും, കുറഞ്ഞ താപനില 20°C - 21°C ലേക്ക് താഴുന്നു ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പതിവ് പോലെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടവിട്ടുള്ള മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഞ്ചാരികൾക്ക് മഴ നനഞ്ഞുള്ള കാട്ടുപാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. സാഹസിക ട്രെക്കിംഗിന് പോകുന്നവർ മുൻകൂട്ടി അനുമതിയും സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക.
പൊന്മുടി
തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കശ്മീർ. പൊന്മുടി മൊട്ടക്കുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 22 ഹെയർപിൻ വളവുകൾ കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുളിർക്കാറ്റ് നമ്മെ സ്വീകരിക്കും. പകൽ സമയങ്ങളിൽ 28°C - 29°C താപനില അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലെ കാറ്റ് കാരണം ചൂട് അറിയില്ല. രാത്രിയിൽ താപനില 22°C ലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു. മലമുകളിൽ പെട്ടെന്ന് മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കനത്ത ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ പെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് അതിരാവിലെയുള്ള യാത്രയാണ് പൊന്മുടിയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരം. മലമുകളിലെ ശക്തമായ കാറ്റും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന കോടമഞ്ഞും ഈ സമയത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മൊട്ടക്കുന്നുകളിൽ വഴുക്കൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വാഗമൺ
പച്ചപ്പുൽമേടുകളിലെ കുളിർക്കാറ്റ്. കോട്ടയം-ഇടുക്കി അതിർത്തിയിലുള്ള വാഗമൺ ഒക്ടോബറിലെ "സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടിൽ" ആണ്. മഴ പെയ്തു മാറിയ പ്രകൃതി അതിൻ്റെ പൂർണമായ പച്ചപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പൊതുവെ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷവും സുഖകരമായ ചൂടുമാണ് (30°C - 31°C). എന്നാൽ വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷം തണുക്കുകയും താപനില 22°C - 23°C ലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യും. ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ രാത്രിയിലോ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് വാഗമൺ മൊട്ടക്കുന്നുകളിലെ സൂര്യാസ്തമയവും പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലെ നടത്തവും ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ ആസ്വാദ്യകരമാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ തണുപ്പ് നേരിടാൻ ഒരു ലൈറ്റ് ജാക്കറ്റും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെയ്യാവുന്ന മഴയ്ക്കായി കുടയും കരുതുക.
ഗവി
വന്യതയും മഞ്ഞും ഒന്നിക്കുന്ന കാട്ടുപാതകൾ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായ ഗവി, പൂർണമായും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൂടിയ താപനില 25°C - 26°C വരെയും രാത്രിയിൽ ഇത് 18°C വരെയുമായി കുറയുന്നു. അതിരാവിലെകളിൽ കനത്ത മഞ്ഞും (Fog) ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ശക്തമായ കാറ്റോടും ഇടിയോടും കൂടിയ മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഞ്ചാരികൾക്ക് KSRTC ബജറ്റ് ടൂറിസം വഴിയോ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത പാസുകൾ വഴിയോ മാത്രമേ ഗവിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. കനത്ത കാട്ടുപാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയായതിനാൽ മഴയുള്ളപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇലകൾ വീഴാറില്ല. മൂന്ന് വശവും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇവിടെ നിന്നാൽ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം കാണാം. പകലുകളിൽ താപനില 32°C - 33°C വരെ ഉയരുമെങ്കിലും ഉയർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ശക്തമായ കാറ്റും കുളിർമയും ഉണ്ടാകും. രാത്രി താപനില 24°C ആയി കുറയും. മലമുകളിൽ പൊതുവെ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കനത്ത ഇടിയോടു കൂടിയ മഴ പെയ്യാൻ വളരെ ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് മലമുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണിത്. അതിനാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കനത്ത മേഘങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓഫ്-റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് ഈ സമയം അനുയോജ്യമാണ്.
റാണിപുരം
വടക്കൻ മലബാറിൻ്റെ ഊട്ടി,കാസർകോഡ് ജില്ലയിലെ റാണിപുരം അതിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗി കൊണ്ടും ട്രെക്കിംഗ് പാതകൾ കൊണ്ടും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ്. പകലുകളിൽ 29°C - 30°C സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. രാത്രിയിൽ താപനില 22°C ലേക്ക് താഴുന്നു.ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് പുൽമേടുകളിലൂടെയുള്ള മലകയറ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഈ പുൽമേടുകൾ കടും പച്ചനിറത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കും. ട്രെക്കിംഗിന് പോകുന്നവർ നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ചെരിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, കാരണം മഴ പെയ്താൽ വഴി വഴുക്കലുള്ളതായേക്കാം
കൊടൈക്കനാൽ
പ്രണയഭരിതമായ മലനിരകൾ. കേരള അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ സുഖവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ തനി ശീതകാലത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ്. മഞ്ഞും തണുപ്പും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണുംപൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാം. പകൽ സമയം പോലും താപനില 22°C - 23°C ൽ കൂടുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് ശക്തമാകുകയും താപനില 17°C ലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യും. ആകാശത്ത് പൊതുവേ മേഘാവൃതമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും. നേരിയ ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കും മഞ്ഞു വീഴ്ചയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് കൊടൈക്കനാൽ തടാകക്കരയിലൂടെയുള്ള നടത്തവും പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് സന്ദർശനവും മനോഹരമാക്കാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൂടെ കരുതുക.
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