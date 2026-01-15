ETV Bharat / travel-and-food

ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്‌റ്റിനായി ഇനി തല പുകക്കണ്ട; ഈ സ്‌മൂത്തി ട്രൈ ചെയ്‌ത് നോക്കൂ...

നാല്‌ വെറൈറ്റി സ്‌മൂത്തി റെസിപ്പികള്‍ പരിചയപ്പെടാം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇതിലും ബെസ്റ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം വേറെയില്ല.

VARIETY SMOOTHIE RECIPE APPLE SMOOTHIE HOME MADE SMOOTHIE RECIPE HEALTHY BREAKFAST RECIPE
Representative Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്‌റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുകക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. ഇനി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. ഹെൽത്തിയും എന്നാൽ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസറ്റ് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അതും ഒന്നല്ല നാല്‌ വെറൈറ്റി സ്‌മൂത്തി റെസിപ്പി. എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയലോ?

ഓട്‌സ് പപ്പായ സ്‌മൂത്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

ഓട്‌സ്

പപ്പായ

കറുവപ്പട്ട പൊടി

ആൽമണ്ട് മിൽക്

തേൻ

ബദാം

VARIETY SMOOTHIE RECIPE APPLE SMOOTHIE HOME MADE SMOOTHIE RECIPE HEALTHY BREAKFAST RECIPE
ആപ്പിൾ സ്‌മൂത്തി (Getty Images)

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓട്‌സും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് തലേ ദിവസം രാത്രി കുതിർക്കാൻ വെക്കുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ പപ്പായയും കറുവപ്പട്ട പൊടിയും തലേ ദിവസം കുതിർക്കാൻ വച്ച ഓട്‌സും ആൽമണ്ട് മിൽകും അൽപം തേനും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാം കൂടെ വിതറിയാൽ ഹെൽത്തിയായ ഓട്‌സ് പപ്പായ സ്‌മൂത്തി റെഡിയായി.

ആപ്പിൾ സ്‌മൂത്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

ഓട്‌സ്

ആപ്പിൾ

ഇത്തപ്പഴം

ഫ്ലാക്‌സ് സീഡ്

ചീയ സീഡ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓട്‌സും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് തലേ ദിവസം രാത്രി കുതിർക്കാൻ വെക്കണം. ശേഷം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആപ്പിളും കുത്തിർത്തി വെച്ച് ഓട്‌സും ഇത്തപ്പഴവും ഫ്ലാക്‌സ് സീഡും ചീയ സീഡും അൽപം വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക. ആപ്പിൾ സമൂത്തി റെഡിയായി.

റാഗി സ്‌മൂത്തി

VARIETY SMOOTHIE RECIPE APPLE SMOOTHIE HOME MADE SMOOTHIE RECIPE HEALTHY BREAKFAST RECIPE
റാഗി സ്‌മൂത്തി (Getty Images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

വറുത്ത റാഗി പൊടി

ഇത്തപ്പഴം

റോബസ്‌റ്റാ പഴം

കുതിർത്ത ചിയാ സീഡ്

ആൽമണ്ട് മിൽക്

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്‌പൂൺ റാഗി പൊടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയ ശേഷം നേരത്തെ കലക്കി വച്ച റാഗി പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം തണുപ്പിക്കാനായി മാറ്റിവെക്കാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇനി മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത്തപ്പഴവും റോബസ്‌റ്റ പഴവും നേരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ വച്ച റാഗി കുറുക്കിയതും കുതിർത്ത ചിയാ സീഡൂം ആൽമണ്ട് മിൽകും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെയുക്കാം. ഇതോടെ റാഗി സ്‌മൂത്തി റെഡി.

പൈനാപ്പിൾ ബനാന സ്‌മൂത്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

പൈനാപ്പിൾ

ചെറിയ പഴം

യോഗേർട്ട്

തേൻ

ആൽമണ്ട് മിൽക്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുറിച്ച് വച്ച പൈനാപ്പിളും ചെറിയ പഴവും യോഗേർട്ടും തോനും ആൽമണ്ട് മിൽക്കും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന പൈനാപ്പിൾ ബനാന സ്‌മൂത്തി റെഡി.

Also Read: നാടെങ്ങും ട്രെൻഡായി ഗ്രീന്‍ ചിക്കന്‍ ചോപ്‌സ്; വീട്ടില്‍ തന്നെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി പിടിച്ചോളൂ...

TAGGED:

VARIETY SMOOTHIE RECIPE
APPLE SMOOTHIE
HOME MADE SMOOTHIE RECIPE
HEALTHY BREAKFAST RECIPE
SMOOTHIE RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.