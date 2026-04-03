ആര്‍ട്ടെമിസിലെ യാത്രികര്‍ക്ക് കഴിക്കാനെന്തുണ്ട്? അറിയാം ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയ പേടകത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് നമ്മള്‍ കഴിക്കാന്‍ കൊടുത്തയച്ച 189 വിഭവങ്ങള്‍

നാരങ്ങാ വെള്ളം മുതല്‍ കേക്ക് വരെയുള്ളവയാണ് നാസയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ആര്‍ട്ടെമിസ് രണ്ടിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പേടകത്തില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Artemis II Menu (Space.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST

നാഷണല്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പെയ്‌സ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍(നാസ)യുടെ പത്ത് ദിവസത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ആര്‍ട്ടെമിസ് രണ്ട് വിജയകരമായി അമ്പിളിയ്ക്കരുകില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. റീഡ് വൈസ്‌മാന്‍, വിക്‌ടര്‍ ഗ്ലോവര്‍, ക്രിസ്റ്റീന കോക്ക്, ജെറമിന്‍ ഹാന്‍സന്‍ എന്നീ നാല് യാത്രികരാണ് ഓറിയോണ്‍ ക്യാപ്‌സൂളില്‍ ചന്ദ്രനടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക്; ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യത്തിന് വിജയത്തുടക്കം

ഈ നാലംഗ സംഘം എങ്ങനെയാകും അവിടെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ശമിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കുമുണ്ടാകും. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ പോലെ കൊണ്ടു പോകുന്ന ഭക്ഷണം തീര്‍ന്ന് പോയാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യമല്ല. പേടകത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് ഏറെ നിര്‍ണായകവുമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നാസയില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം നിരവധി ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങള്‍ ദൗത്യസംഘത്തിന് വേണ്ടി പേടകത്തിനുള്ളില്‍ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. പോഷകസമ്പുഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ തയാറാക്കി കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളത്.

189 ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ദൗത്യകാലത്ത് ഉടനീളം കേടുകൂടാതിരിക്കും വിധമാണ് ഇവ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും നാസ പറയുന്നു. പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

തണുപ്പിച്ചതും ഉണക്കിയതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍, ശുദ്ധമായ വെള്ളം

ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാനാകും വിധം അധിക ചൂടില്‍ സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണം

പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനാകും വിധമുള്ള ഭക്ഷണം, പായ്ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് കഴിക്കാനാകും വിധമുള്ളത്

ദൗത്യസംഘാംഗങ്ങളെല്ലാം വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മെനു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഈ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ അവര്‍ രുചിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതേസമയം കൃത്യമായ പോഷക മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരമാണ് ഇവ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ദൗത്യസംഘാംഗങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവ

സൗകര്യപ്രദവും സസ്യാഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീന്‍ സമ്പുഷ്‌ടവുമായ വിഭവങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഉള്ള ചില വിഭവങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

  • ധാന്യവും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദോശപോലുള്ള പലഹാരം- ഇത് അന്‍പത്തെട്ടെണ്ണമുണ്ട്.
  • ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ്
  • പച്ചക്കറി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മധുരപലഹാരം
  • പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനുള്ള സോസേജുകള്‍
  • പരിപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം
  • മാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള സലാഡ്
  • ബ്ലൂബെറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം
  • കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും
  • ബീഫ് ബാര്‍ബിക്യു
  • ബ്രോക്കോളി കൊണ്ടുള്ള വിഭവം
  • മുളക് ചേര്‍ത്ത പച്ചപ്പയര്‍
  • മാക്രോണിയും വെണ്ണയും
  • ഫ്രൂട്ട് സലാഡ്
  • ബട്ടര്‍നട്ട് സ്‌ക്വാഷ്
  • കോളിഫ്ലവര്‍

പാനീയങ്ങള്‍

  • കാപ്പി
  • ഗ്രീന്‍ ടീ
  • മാങ്കോ പീച്ച് സ്‌മൂത്തി
  • ചോക്ക്ലേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പാനീയം
  • വാനില ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പാനീയം
  • സ്‌ട്രോബെറി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പാനീയം
  • നാരങ്ങാ വെള്ളം
  • ആപ്പിള്‍ സിഡെര്‍
  • പൈനാപ്പിള്‍ ജ്യൂസ്
  • കോക്കക്കോള

യാത്രികര്‍ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഞ്ച് ചൂടന്‍ സോസുകള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

  • മേപ്പിള്‍ സിറപ്പ്
  • ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ്
  • പീനട്ട് ബട്ടര്‍
  • ആല്‍മണ്ട് ബട്ടര്‍
  • സ്‌പൈസി മസ്റ്റാര്‍ഡ്
  • സ്‌ട്രോബെറി ജാം
  • തേന്‍
  • സിന്നാമന്‍

ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചാന്ദ്രയാത്രികര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ തോതില്‍ പാചകം ചെയ്യാനാകും. ദൗത്യകാലത്ത് 43 കപ്പ് കാപ്പി ഇവര്‍ കുടിക്കുമെന്നാണ് നാസയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാന്‍ മധുര പലഹാരങ്ങളുമുണ്ട്

  • പുഡിങ്
  • കോബ്ലര്‍
  • കേക്ക്
  • കുക്കീസ്
  • ചോക്ലേറ്റ്
  • കാന്‍ഡി കോട്ടഡ് ആല്‍മണ്ട് എന്നിവയുമുണ്ട്.

ഈ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ തന്നെയാകും ഭാവിയിലെ ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യ 25 മണിക്കൂർ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചെലവിട്ടശേഷമാകും പിന്നീട് ചന്ദ്രനെത്തേടിയുള്ള ആർട്ടെമിസ്-2 ന്‍റെ യാത്ര. ശേഷം ചന്ദ്രനെയും കടന്ന് 6,4000 കിലോമീറ്ററോളം പോകും. പിന്നീട് യൂ-ടേണെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന പേടകം ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ തിരിച്ചിറങ്ങും. ഇതോടെ, ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌ത മനുഷ്യർ എന്ന റെക്കോഡ് ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യസംഘാംഗങ്ങളുടെ പേരിലാകും.

രണ്ടുവർഷത്തിനകം മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലിറക്കുന്നതിനുള്ള നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ്-3 ദൗത്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് വിക്ഷേപണം. ഓറിയോൺ പേടകത്തിന്‍റെ സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങൾ താത്‌കാലികമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയശേഷം സംഘാംഗങ്ങൾ പേടകത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരീക്ഷണമുൾപ്പെടെ നടത്തും. മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയോട് ശരീരവും ഉപകരണങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നും പഠിക്കും. ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടിയാണ് ഈ യാത്ര പോകുന്നതെന്ന് ആർട്ടെമിസ് ദൗത്യസംഘം പറഞ്ഞു.

ആർട്ടെമിസ് 1

  • 2022 നവംബർ ആറ്
  • ആളില്ലാ ദൗത്യം
  • 2022 ഡിസംബർ 11-ന് തിരിച്ചെത്തി.

ആർട്ടെമിസ് 2

  • വിക്ഷേപണവാഹനം: നാസയുടെ 32 അടി ഉയരമുള്ള സ്പെയ്‌സ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം(എസ്.എൽ.എസ്.) റോക്കറ്റ്
  • ദൗത്യം 22 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം യാത്രചെയ്യും
  • കാലയളവ്- 10 ദിവസം
  • തിങ്കളാഴ്‌ച(ഏപ്രിൽ 6) ചന്ദ്രനു സമീപത്തെത്തും
  • പേടകത്തിന്‍റെ ജനാലവഴി ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന സംഘാംഗങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും
  • ഏപ്രിൽ 10-ന് പേടകം ശാന്തസമുദ്രത്തിലിറങ്ങും
  • ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ വനിത (ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്), അമേരിക്കൻ പൗരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി (ജെറെമി ഹാൻസൻ), ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജൻ (വിക്‌ടർ ഗ്ലോവർ) എന്നിവരുമായാണ് ഓറിയോൺ പേടകത്തിന്‍റെ യാത്ര
  • ആർട്ടെമിസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നാല് ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങൾകൂടി (ക്യൂബിസാറ്റ്) എസ്.എൽ.എസ്. ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും.

ആർട്ടെമിസ് 3

  • 2028- ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു
  • അതിലൂടെ വീണ്ടും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങും

ഒറിയോൺ പേടകം

  • സംഘാംഗങ്ങളുടെ താമസവും ജോലിയും ഇതിനുള്ളിൽ
  • 21 ദിവസംവരെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം
  • നാല് അറയും വ്യായാമത്തിനായുള്ള ഉപകരണവും ഒരു ചെറിയ ശൗചാലയവുമുണ്ട്

