ETV Bharat / travel-and-food

രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയൊരുക്കി ബേപ്പൂർ കടലോരം; മലബാറിൻ്റെ രുചി പെരുമ വിളിച്ചോതി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്

മലബാർ സ്‌പെഷ്യൽ മുതൽ വിദേശ വിഭവങ്ങൾ വരെ ഇനി ഒരു ഇടത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം. ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്‌ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്‌റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഭക്ഷ്യ മേളയിലാണ് വിവിധ രുചിയിടങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.

BEYPORE INTERNATIONAL WATER FEST BEYPORE WATER FESTIVAL SEASON 5 BEYPORE WATER FESTIVAL 2025 BEYPORE FOOD FEST
Beypore food fest 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: മലബാറിലെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പെരുമ ആരോടും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. അത്രയേറെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് കോഴിക്കോടൻ രുചിയായി ലഭിക്കുക. നാവിന് കൊതിയൂറുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം
ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ ലഭിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ബേപ്പൂരിലെ ഭക്ഷ്യ മേള.

അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിലാണ് മലബാറിലെ ഏതുതരം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാവുന്നത്. ഒരുഭാഗത്ത് വിവിധതരം ഐസ്ക്രീമുകളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്
കുലുക്കി സർബത്തും ഐസ് ഒരതിയും, ഞെട്ടിക്കൽ സോഡയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്‌ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്‌റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഭക്ഷ്യ മേള (ETV Bharat)

ഈ പാനീയങ്ങളിൽ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന 'ആത്മാവേ പോ' സർബത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും താരം.
പുക ഉയരുന്ന പാത്രത്തിൽ വിളമ്പുന്ന പ്രത്യേക കൂട്ടുള്ള മധുര പാനീയം (സ്‌മോക്കി കോക്ക്‌ടെയിൽ) കഴിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് മധുര പാനീയ കടയിലെത്തുന്നത്. ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നൽകുന്നത് മികച്ച അനുഭവമാണെന്നും നിരവധി സ്റ്റാൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്‌ത രുചികൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സന്ദർശകർ പറയുന്നു.

ആകർഷകമായ വിഭവങ്ങൾ

ഈന്തും പിടിയും, കപ്പ ബിരിയാണി, പാൽ വാഴക്ക, പലതരം ചിക്കൻ വെറൈറ്റി, ബീഫ്, മട്ടൻ വിഭവങ്ങള്‍, കിഴി ബിരിയാണിയും, കിഴി പൊറോട്ട എന്നിവയെല്ലാം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തനത് പലഹാരങ്ങളായ ഉന്നക്കായ നിറച്ചതും, കക്ക നിറച്ചതും, കടുക്ക നിറച്ചതും, ചെമ്മീൻ ബോളും, ഇലയടയും, കിണ്ണത്തപ്പവും ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം പലഹാരങ്ങളുമുണ്ട്.

എല്ലാം കൺമുൻപിൽ തയാറാക്കി നൽകുന്നു എന്നതാണ് ബേപ്പൂർ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കൂടാതെ ഒരേ ഇടത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ഇഷ്‌ടമുള്ള ഏത് ഭക്ഷണവും വാങ്ങി രുചിച്ചു നോക്കാം എന്നതും ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റിനെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നു. ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിലെത്തി എല്ലാ കാഴ്‌ചകളും കണ്ട് ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചു നോക്കിയാണ് ഇവിടെയെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പേർ തിരികെ പോകുന്നത്. ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ മനം മയക്കുന്ന കാഴ്‌ചകൾ കണ്ടു മടങ്ങുന്നവർക്ക് നാവിന് കൊതിയൂറുന്ന ഈ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്.

ആവേശമായി ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ്

കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകുന്നതിനും മലബാറിലേക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ബേപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്‌റ്റ്. കേരള സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലും (ഡിടിപിസി) സംയുക്തമായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജല-കായിക-സാഹസിക മാമാങ്കമായ ബേപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെസ്‌റ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ 26ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു.

ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്‌ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. അഞ്ചാം സീസണായ ഈ വർഷം ഡിസംബർ മാസം 26, 27, 28 തിയതികളിലായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബേപ്പൂര്‍, ചാലിയം, നല്ലൂര്‍, രാമനാട്ടുകര ഗവൺമെൻ്റ് എയുപി സ്‌കൂൾ, ഫറോക്ക് വി പാര്‍ക്ക്, നല്ലളം വി പാര്‍ക്ക്, നല്ലളം അബ്‌ദുറഹ്‌മാന്‍ പാര്‍ക്ക് എന്നീ വേദികളിലാണ് ഫെസ്‌റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.

ALSO READ: ബേപ്പൂർ തീരത്ത് പാറി നടക്കുന്ന ആനയും കുതിരയും..! കളറായി കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ്

TAGGED:

BEYPORE INTERNATIONAL WATER FEST
BEYPORE WATER FESTIVAL SEASON 5
BEYPORE WATER FESTIVAL 2025
BEYPORE FOOD FEST
BEYPORE FOOD FEST 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.