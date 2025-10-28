ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് മുതല് പാര്സല് സേവനം വരെ, ട്രെയിന് യാത്രയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം
ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളൊക്കെ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഒരുപോലെയാണോ? എല്ലാ കോച്ചുകളിലും എല്ലാവര്ക്കും കയറാന് സാധിക്കുമോ? ഒരു ട്രെയിന് യാത്രയില് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്.
Published : October 28, 2025 at 6:32 PM IST
ഇന്ത്യയില് സാധാരണക്കാര് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആശ്രയിക്കുന്ന യാത്രാ മാര്ഗമാണ് ട്രെയിന്. പ്രതിദിനം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ദീര്ഘദൂരവും ഹ്രസ്വദൂരത്തിനുമൊക്കെയായി ട്രെയിന് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഏറെയാണ്. എന്നാല് ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യന് റെയില്വേയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചോ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ പലര്ക്കും അറിയില്ലെന്ന എന്നൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്.
ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടെ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നവരെ നാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാല് കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ചാല് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് സാധിക്കും. ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുതല് പാര്സല് സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളിതാ.
പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കനുസരിച്ച് ട്രെയിനുകള് തെരെഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. സൗകര്യത്തിനും യാത്രയുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചുമൊക്കെ ട്രെയിനുകളെ നമുക്ക് തെരെഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളൊക്കെ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഒരേ പോലെയാണോ എല്ലാ കോച്ചുകളിലും എല്ലാവര്ക്കും കയറാന് പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാല് ഒരു ട്രെയിന് യാത്രികന് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം.
വിവിധതരം ട്രെയിനുകള്
പതുക്കെ പോകുന്നതും വേഗമേറിയതും അതിവേഗ ട്രെയിന് സര്വീസുകളൊമൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ വിവിധയിനം ട്രെയിനുകളാക്കി ഇന്ത്യന് റെയില്വേ തരംതിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
വന്ദേഭാരതാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ട്രെയിന്. തുരന്തോ എക്സ്പ്രസ്, രാജധാന എന്നിങ്ങനെ മറ്റു വേഗമേറിയ ട്രെയിനുകളുമുണ്ട്. ശതാബ്ദി, ജനശതാബ്ദിസ ഗരീബ് രഥ് എന്നിവയൊക്കെ വേഗതയേറിയ ട്രെയിനുകളാണ്.
സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് മെയില്, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിന്, മെയില്, എക്സ്പ്രസ്, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചര്, പാസഞ്ച്ര് എന്നിവയാണ് മറ്റ് ട്രെയിനുകള്. നഗരങ്ങളില് പ്രത്യേക ട്രെയിന് സര്വീസുകളുമുണ്ട്. അത് ചെറിയ ദൂരങ്ങളില് സേവനം നടത്തുന്നവയാണ്. ഇത്തരം സര്വീസുകളും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ സേവനങ്ങള്ക്ക് പുറമെ ചരക്കു ഗതാഗതവും വിനോദ സഞ്ചാരവുമൊക്കെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഇന്ത്യന് റെയില്വേ സേവനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്
ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് നേരിട്ടും ഓണ്ലൈനായും എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്റ്റേഷനുകളില് നേരിട്ടെത്തി ടിക്കറ്റെടുക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാല് ദീര്ഘദൂര യാത്രയാണെങ്കില് മുന്കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനായി ഇന്ത്യന് റെയില്വേയുടെ തന്നെ ആപ്പുകളുണ്ട്. ചിലര് ട്രാവല് ഏജന്സികള് മുഖേനയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ രണ്ടു മാസം മുന്പേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യന് റെയില്വേയുടെ ഐ.ആർ.സി.ടി.സിയുടെ പോര്ട്ടല് വഴിയും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
റെയിൽ യാത്രി പോർട്ടൽ, പേടിഎം, ഇക്സിഗോ, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്, റെഡ് ബസ് തുടങ്ങിയവ വഴിയും ടിക്കറ്റെടുക്കാം. സ്റ്റേഷനുകളില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എടിവിഎം മെഷീനുകള് വഴി ജനറല്, പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റുകള് എന്നിവയും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ എടുത്താലും യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോള് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് കൊണ്ടുപോകാന് മറക്കരുത്.
ടിക്കറ്റ് ആര്ക്കൊക്കെ
അഞ്ചുവയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. വിദ്യാര്ത്ഥികള്, അംഗപരിമിതർ, രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം അഞ്ചിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ട്രെയിന് യാത്രയില് സീറ്റ് അല്ലെങ്കില് ബെര്ത്ത് ആവശ്യമില്ലെങ്കില് മുതിര്ന്നവര്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ പകുതി നല്കിയാല് മതി. ഗര്ഭിണികള് ആണെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിലും സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവര് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് അതിനായി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്താം. ആവശ്യമെങ്കില് ഭക്ഷണവും ഓര്ഡര് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്.
ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കല്
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോള് അത് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാല് ഇങ്ങനെ റദ്ദാക്കിയാലും പണം നഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ വരും. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുമ്പോള് നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില് ചെയ്താല് മാത്രമേ റീഫണ്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളു.
വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റും ആര് എ സി ടിക്കറ്റും
നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താല് മാത്രമേ കണ്ഫമേഷന് സീറ്റ് അല്ലെങ്കില് ബെര്ത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളു. എല്ലാ സീറ്റുകളും ബെര്ത്തുകളും ഫുള്ളായാല് മറ്റുള്ളവര് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് ടിക്കറ്റാണ് ലഭിക്കുക. ഈ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാലും ചിലപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് സീറ്റുകള് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവര് ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരികയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താല് മാത്രമേ ഈ സീറ്റ് നിങ്ങള് ലഭിക്കുകയുള്ളു. ഇതോടെപ്പം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തി റദ്ദാക്കാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പില് നിന്നും കയറിയിട്ടില്ലെങ്കില് രണ്ടു സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ടിടിഇയ്ക്ക് ആ സീറ്റ് മറ്റൊരാള്ക്ക് നല്കാവുന്നതാണ്.
ആർ.എ.സി (റിസർവേഷൻ എഗൻസ്റ്റ് കാൻസലേഷൻ) ഒരു ബെര്ത്തില് രണ്ടു യാത്രികള്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന് അനുവദിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആര് എ സി. സ്ഥിരീകരിച്ച ടിക്കറ്റുള്ളവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില് അവരുടെ ബെര്ത്ത് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ആര് എ സിയായി നല്കാം.
തത്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ
നിശ്ചിത സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ട്രെയിന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്പ് ടിക്കറ്റ് റിസര്വ് ചെയ്യാന് ഇന്ത്യന് റെയില്വേ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് തത്കാല് ടിക്കറ്റ്. എല്ലാ ട്രെയിനിലെയും നിശ്ചിത സീറ്റുകള് തത്കാല് ക്വാട്ടയ്ക്കായി നീക്കി വയ്ക്കും. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുന്പാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക.
സമയം: എസി ക്ലാസ് യാത്രകള്ക്കായി രാവിലെ 10 മണിക്കും അല്ലാത്ത ക്ലാസുകാര്ക്ക് രാവിലെ 11 മണി മുതലും ഓണ്ലൈന് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാം. ഓണ്ലൈന് വഴിയോ റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് നേരിട്ട് വഴിയോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കില് പോലും ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിനായി ഐ ആര് ടി സിയുടെ ഓട്ടോമേഷന് ടൂള് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
പരമാവധി ടിക്കറ്റ്: ഒരാള്ക്ക് പരാമധി നാല് ടിക്കറ്റ് വരെയാണ് തത്കാല് ക്വാട്ടയിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയുന്നത്. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇളവുള്പ്പെടെ തത്കാല് ലഭ്യമല്ല. നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ക്രെഡിറ്റ്- ഡെബിറ്റ് കാര്ഡുകള്, ഐആര്ടിസി ഇ വാലറ്റ്, യുപിഐ, പേ ടി എം ആമസോണ് പേ തുടങ്ങിയ വാലറ്റുകള് വഴി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോള് പണം അടയ്ക്കാം.
റദ്ദാക്കല്: യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് അരമണിക്കൂര് മുന്പ് വരെ തത്കാല് ടിക്കറ്റുകള് റദ്ദാക്കാം പക്ഷേ റീഫണ്ട് ലഭ്യമല്ല. തത്കാല് വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലാണെങ്കില് പണം തിരികെ അക്കൗണ്ടില് എത്തും. അതേസമയം യാത്ര ചെയ്യാന് സാധിക്കില്ല. ടിക്കറ്റുകള് ഓണ്ലൈനായും റദ്ദാക്കാം. റെയില്വേ നിബന്ധനകള് പ്രകാരമുള്ള തുക മാത്രമേ റദ്ദാക്കുമ്പോള് തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളു. സെക്കന്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 10 ശതമാനവും മറ്റ് ക്ലാസുകള്ക്ക് 30 ശതമാനവും ഉയര്ന്ന നിരക്കിലാണ് തത്കാല് ടിക്കറ്റിനായി ഈടാക്കുന്നത്.
പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റുകൾ
യാത്രക്കാരല്ലാത്തവര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റുകള് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് നേരിട്ടോ യു.ടി.എസ്, റെയിൽ വൺ ആപ്പുകൾ വഴിയോ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാം. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാല് ആവശ്യമെങ്കില് വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിവിധ ക്ലാസുകൾ
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് യാത്രക്കാരന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ട്രെയിനിലെ വിവിധ ക്ലാസുകള് തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. യാത്രയുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചും സാമ്പത്തികവും കാലവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചുമൊക്കെ ക്ലാസുകള് തെരെഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധതരം ക്ലാസുകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ജനറൽ ക്ലാസ് (യു ആര്)
ട്രെയിന് യാത്രയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന ക്ലാസാണ് ജനറല് കോച്ച്. ഇതിന് ടിക്കറ്റ് മുന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകരം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പായി റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകളില് എത്തി നേരിട്ടെത്തി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നിരക്ക് കുറവാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ടിക്കറ്റിനെ പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല് സീറ്റ് ലഭിക്കണമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല. സ്ത്രീകള്ക്ക് മാത്രമുള്ള ലേഡീസ് കോച്ചും ജനറല് ക്ലാസിലുണ്ട്.
സെക്കൻഡ് സിറ്റിങ് (2S)
ഏകദേശം മിക്ക ട്രെയിനുകളിലും സെക്കന്റ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളുണ്ട്. പകല് യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഈ ക്ലാസ്. നിരക്കും കുറവാണ്. ബുക്ക് ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ സീറ്റുകളുള്ള ഈ കോച്ചിവല് ഇരിക്കാന് മാത്രമുള്ള സൗകര്യമാണ് ലഭിക്കുക.
സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് (SL)
മിക്കവരും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ലീപ്പര് ക്ലാസുകള്. കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ ക്ലാസിലുള്ളത്. നിരക്ക് കുറവാണ്. രാത്രി പത്തുമണി മുതല് രാവിലെ ആറുമണിവരെ കിടക്കാം. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളില് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം.
എ.സി ചെയർ (സി.സി)
ദൂരയാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലരും എസി ചെയര് ക്ലാസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസില് ഇരുന്ന യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് നിരകളിലായി മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തേർഡ് എ.സി ഇക്കോണമി (3E)
കുറഞ്ഞ നിരക്കില് എസി സൗകര്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാന് ഇഷ്ടമുള്ളവര്ക്ക് ഈ കോച്ച് തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഈ കോച്ച് ലഭ്യമല്ല. സാധാരണക്കാര്ക്കും ഈ ക്ലാസില് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുക്കിയത്.
തേർഡ് എ.സി/എ.സി ത്രീ-ടയർ (3A)
എ.സി സൗകര്യത്തോടെ മിതമായ നിരക്കിൽ ദൂരയാത്രക്ക് അനുയോജ്യമായ ക്ലാസാണിത്. ഓരോ കാബിനിലും എട്ടു ബെർത്തുകൾ വീതമാണുണ്ടാവുക. യാത്രക്കാർക്ക് പുതപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിൽ ലഭിക്കും. എ.സിയുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഈ കോച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സെക്കൻഡ് എ.സി/ എ.സി ടു-ടയർ (2A)
ഒരു കാബിനില് ആറു ബെര്ത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. യാത്രക്കാര്ക്ക് ബെഡ് ഷീറ്റും പുതപ്പുമെല്ലാം റെയില്വേ നല്കും. മാത്രമല്ല ഓരോ ബെര്ത്തിനും കര്ട്ടനുകളും റീഡിങ് ലൈറ്റുകളും ഉണ്ടാകും.
എ.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് ക്ലാസ് (EC)
ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനുകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസുകളിൽ ഒന്നാണിത്. വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണിത്. രണ്ട് നിരയില് രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമില്ല.
ഫസ്റ്റ് എ.സി
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ട്രെയിൻ യാത്ര ക്ലാസും കൂടിയാണിത്. മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ എ.സി കോച്ചുകളായ ഇതിൽ രണ്ടു ബെർത്ത് കൂപ്പകളും നാലു കാബിനുകളുമാണുള്ളത്. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള് കൂടുതലാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഓര്ഡര് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്.
ടിക്കറ്റ് എളുപ്പത്തില് ബുക്ക് ചെയ്യാന്
- ഐ ആര് ടിസിയുടെ തത്കാല് ഓട്ടോമേഷന് ടൂള് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തില് ടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാന് സാധിക്കും.
- പ്ലേസ്റ്റോറില് നിന്നും ഐ ആര് ടിസി ഓട്ടോമേഷന് ടൂള് ഡൗണ് ലോഡ് ചെയ്യാം
- ഐ ആര് ടിസി അക്കൗണ്ട് ലോഗിന് ചെയ്യാം
- തത്കാല് ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് മുന്പ് തന്നെ യാത്രക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങളും യാത്ര തീയതിയും മുന്ഗണനകള് പേയ്മെന്റ് എന്നിവ നല്കാന് ഈ ടൂള് ഉപയോഗിക്കാം.
- ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ ലോഡ് എന്നതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
- യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങള് വള രെ എളുപ്പത്തില് പൂരിപ്പിക്കപ്പെടും
- പണം അടയ്ക്കുന്നതോടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടും.
ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചറിയാന് പുതിയ ആപ്പ്
ട്രയിനിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന് ടി ഇ എസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. സെന്റര് ഫോര് റെയില്വേ ഇന്ഫര്മേഷന് സിസ്റ്റം അഥവാ ക്രിസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആപ്പ് ആണ് എന് ടി ഇ എസ്. ഇതിലൂടെ മാത്രമാണ് റെയില്വേയുടെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകുക. ട്രെയിന് സ്റ്റാറ്റസ്, റദ്ദാക്കല്, വഴിതിരിച്ചുവിടല്, സ്റ്റേഷനുകള്ക്കിടയിലെ ട്രെയിനുകള് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. തത്സമയ വിവരങ്ങള് കൃത്യമായി ഉപയോക്താവിന് ലഭിക്കും.
- ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം
- ഹോം പേജില് സ്പോട്ട് യുവര് ട്രെയിന്
- ലൈവ് സ്റ്റേഷന്
- ട്രെയിന് ഷെഡ്യൂള്
ലഗേജ്
പഴയത് പോലെ ദീര്ഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒട്ടേറെ സാധനങ്ങള് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇനി ട്രെയിനില് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനഇങ്ങള്ക്ക് ഭാരപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലാസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. സെക്കന്റ് ക്ലാസില് 35 കിലോ, സ്ലീപ്പര് ക്ലാസ് 40 കിലോ, തേര്ഡ് ക്ലാസ് എസി 40 കിലോ, സെക്കന്റ് എസി 50 കിലോ, ഫസ്റ്റ് എസി 70 കിലോ എന്നിവ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകാം. നിശ്ചിത പരിധിയിലധികം ലഗേജ് കൊണ്ടു പോകുന്നവരാണെങ്കില് മൂന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് പണം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പാർസൽ സർവിസ്
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള് റെയില്വേയുടെ പാഴ്സല് സര്വീസ് വഴി അയയ്ക്കാം. പഴം പച്ചക്കറി മുതല് മോട്ടോര് സൈക്കിള്, റിക്ഷകള് വരെ കയറ്റി അയയ്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ട്രെയിനിലുണ്ട്. ഇതിനായി റെയില്വേസ്റ്റേഷന് നിന്ന് നേരിട്ടും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ബുേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സാധാരണ പാസഞ്ചര് ട്രെയിനുകളിലും പാര്സല് സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഇതുകൂടാതെ പാർസൽ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളും നിലവിലുണ്ട്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് അറിയാനായി റെയില്വേയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കാം.
വാതിൽപ്പടി പാർസൽ സേവനം: തപാൽ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചുള്ള വാതിൽപ്പടി പാർസൽ സേവനവും ലഭ്യമാണ്. പാര്സലിന്റെ തുക തപാല് വകുപ്പിലാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. തപാല് ജീവനക്കാര് എത്തി പാര്സല് വാങ്ങി റെയില്വേസ്റ്റേഷനില് എത്തിക്കും.
ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് കൗണ്ടറില് നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ചാര്ട്ട് തയാറാക്കുന്നതിന് മുന്പാണെങ്കില് 50 രൂപയും അതിന് ശേഷമാണെങ്കില് 50 ശതമാനവും നല്കിയാല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ
ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടയില് ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ മോഷണം പോയാലോ പരാതിപ്പെടാം. ടിടിഇ, ഗാര്ഡുകള്, ജി ആര് പി എസ്കോര്ട്ട്, ആര് പി എഫ് സഹായ പോസ്റ്റുകള് എന്നിവരെ സമീപിച്ച് എഫ് ഐ ആര് ഫോമുകള് പൂരിപ്പിച്ച് പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്. തുടര്നടപടികള്ക്കായി ഈ പരാതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കും. പിന്നീട് ഇവരായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
പരാതികൾ
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ റെയില്വേയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങള് റെയില്വേ പൊലിസിന് നിങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ട് അറിയിക്കാം. 139 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചും ഐ.ആർ.സി.ടി.സി വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും പരാതി നൽകാം. കൂടാതെ 9711111139 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ്.എം.എസ് അയച്ചും പരാതിപ്പെടാം. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫിസുകളിലെ പരാതി സെല്ലുകളിൽ നേരിട്ടും അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.ട്രെയിൻ അപകടമുണ്ടായാൽ സഹായത്തിനായി 1072 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്.
യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയാണെങ്കില് റെയില് മദദ് എന്ന പേരില് ഓണ്ലൈന് പരാതി സേവനം നിലവിലുണ്ട്.യാത്രക്കാർക്ക് 7982139139 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയും പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.
