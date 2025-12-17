ഓവനും ബീറ്ററും വേണ്ട; ദോശക്കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കാം അടിപൊളി മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ്
മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ചേരുവകളും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും എങ്ങനെയെന്ന് നേക്കാം.
Published : December 17, 2025 at 4:24 PM IST
ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ഐറ്റമായ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ്/കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. വളരെ വേഗത്തിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലും കുറച്ച് ചേരുവകൾകൊണ്ടും ദോശക്കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പുതിയതും മുതിർന്നവർക്ക് ഇതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ഐറ്റവുമായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്ക്സ് ബോക്സിലും ചായയൊടൊപ്പവും കഴിക്കാവുന്നതുമായ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ചേരുവകളും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മുട്ട: 2
- പഞ്ചസാര: 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ബട്ടർ: 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- വാനില എസൻസ്: 1/2 സ്പൂൺ
- മൈദ: കാൽ കപ്പ്
- ബേക്കിംഗ് പൗഡർ: 1/2 സ്പൂൺ
- മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ – ആവശ്യമെങ്കിൽ
- ഉപ്പ്: ഒരു നുള്ള്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാം. മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുക്കാം. മിക്സിയിൽ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൽ തരികൾ ഉണ്ടാകും. ഇനി ഒരു ബൗളിലേയ്ക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ശേഷം അതേ ബൗളിൽ തന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേയ്ക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, ബട്ടർ/നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഇവ വീണ്ടും ഇളക്കികൊടുക്കുക. അടുത്തതായി മൈദ, ബേക്കിങ് പൗഡർ, മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ/മഞ്ഞൾപൊടി യോജിപ്പിച്ച് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതത്തിലേയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം.
അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് തരി കളഞ്ഞ് വേണം ഇടാൻ. ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ചൂടായ പാനിലേക്ക് പകർന്ന് ബിസ്ക്കറ്റുണ്ടാക്കാം. മാവ് പാനിലേയ്ക്ക് ഒഴിക്കാനായി കോൺ കവറോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് അകലത്തിൽ ഓരോന്നായി പാനിലേയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊന്നു ചൂടായി വന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തിരിച്ചിടുക. ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായാൽ പാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കുപ്പിയിലോ അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേയ്ക്കോ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ മാറ്റാം. ഇനി നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് സെർവ് ചെയ്യുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.
