അടുക്കളയില് റവയുണ്ടോ? ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിള് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം
ചൂട് ചായക്കൊപ്പം എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവാത്ത റവ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Published : November 19, 2025 at 9:06 PM IST
കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഉഴുന്ന് വടയും സുഖിയനും ഉള്ളിവടയുമൊക്കെ സ്ഥിരമായി കഴിച്ച് മടുത്തുവെങ്കില് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം.. റവ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കേക്ക്. ഇത് തയ്യാറാക്കാന് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും വേണ്ട. ഉപ്പുമാവിനേക്കാള് സ്വാദിഷ്ടമായ റവ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
- റവ 1 1/4 കപ്പ്
- പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ്
- പാൽ 1കപ്പ്
- നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ + 1/4 ടീസ്പൂൺ
- മുട്ട 2 എണ്ണം
- ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്
- 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിങ് സോഡാ
- ഏലക്കായ 2 എണ്ണം
- അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ആവശ്യത്തിന്
കേക്കിനായി റവ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഒന്നേകാല് കപ്പ് റവ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരകപ്പ് പഞ്ചാസാരയും രണ്ട് ഏലക്കായും മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവ നന്നായി പൊടിക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ചേർക്കുക. റവ അളന്ന കപ്പില് തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിക്കുക. ശേഷം നെയ്യ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. തുടര്ന്ന് മിശ്രിതം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വയ്ക്കുക.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
പാന് അടുപ്പത്ത് വച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് അല്പം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തീ കുറച്ച് വച്ച് റോസ്റ്റാക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ചുവന്ന കളറാകുമ്പോള് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല മധുരം വേണ്ടവര്ക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
അരച്ച് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് ബേക്കിങ് സോഡ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി എന്നിവ വറുത്ത പാനിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. ശേഷം അടുപ്പത്ത് ദോശക്കല്ല് വച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക.
ശേഷം പാന് ദോശക്കല്ലിന് മുകളിലേക്ക് വച്ച് കൊടുക്കുക. തീ മീഡിയം ഫ്ലേമിലാക്കിലാക്കയതിന് ശേഷം അടച്ച് വയ്ക്കുക. അഞ്ച് മിനിട്ടിന് ശേഷം അടപ്പ് തുറക്കുക. റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി എന്നിവ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ശേഷം അടച്ച് വച്ച് ഇരുപതു മിനിട്ട് വേവിക്കുക. തീ കുറഞ്ഞ ചൂടിൽ ഇട്ട് വെക്കണം . ഇരുപത് മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് റവ പോള തയ്യാർ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
