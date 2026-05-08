ETV Bharat / travel-and-food

പഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും അഞ്ച് രൂപയുടെ ബൂസ്റ്റും മതി! കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി

എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും രുചിയേറുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയാലോ

SNACK RECIPE WITH BANANA AND BOOST SNACK RECIPE FOOD RECIPE
banana snack (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും അഞ്ച് രൂപയുടെ രണ്ട് ബൂസ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിണ്ണം കാച്ചിയ പലഹാരം റെഡി..! വീട്ടിലെ ചേരുവ വച്ച് സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഈ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. വൈകുന്നേരം സ്‌കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്വാദേറുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്. വലിയ ചേരുവകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഇത് തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ?

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം- രണ്ട് എണ്ണം

അഞ്ച് രൂപയുടെ ബൂസ്റ്റ് - രണ്ട് പാക്കറ്റ്

പഞ്ചസാര - ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍

മൈദ - മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍

രണ്ട് ടേബിൾ - സ്‌പൂണ്‍ തേങ്ങ ചിരകിയത്

കപ്പലണ്ടി- പാകത്തിന്

വെളിച്ചെണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

പഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും രണ്ട് പാക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍ പഞ്ചസാരയും മിക്‌സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. ഇതിലേയ്‌ക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍ തേങ്ങ ചിരകിയതും അര ടീസ്‌പൂണ്‍ ഏലയ്‌ക്കാപ്പൊടിയും ചെറുക്കാം. ശേഷം കാൽ ടീസ്‌പൂണ്‍ ജീരകപ്പൊടിയും വറുത്ത കുറച്ച് കപ്പലണ്ടിയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക.

വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അല്‌പം വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ പുരട്ടി എല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴച്ച് മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. ശേഷം ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വയ്‌ക്കാം. ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി മാറ്റിവച്ച ഉരുളകളിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. രുചികരമായ നാല്‌മണി പലഹാരം റെഡി.

ALSO READ: മുഹബ്ബത്ത് കാ സർബത്ത് അല്ല, ഇത് ഐസ്‌ ആപ്പിള്‍ മില്‍ക്ക് സർബത്ത്; വേനലിലെ ക്ഷീണത്തിന് ബെസ്റ്റ്

TAGGED:

SNACK RECIPE WITH BANANA AND BOOST
SNACK RECIPE
FOOD
RECIPE
SNACK RECIPE WITH BANANA AND BOOST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.