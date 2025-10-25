മൊഹബ്ബത്തിൻ്റെ മൊഞ്ചേറും മലബാര് സ്പെഷല് മട്ടണ് ബിരിയാണി- ഈസി റെസിപ്പി
കേരളത്തിലെ ഓരോ അടുക്കളയ്ക്കും ഓരോ രുചിക്കൂട്ടാണ്. നാടെത്ര മാറിയാലും കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും ബിരിയാണിയുടെ സ്ഥാനം മുന്പന്തിയിലാണ്. ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ ഏറെ ആകര്ഷിക്കുന്ന മലബാര് സ്പെഷല് മട്ടണ് ബിരിയാണി ഞൊടിയിടയില് എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
Published : October 25, 2025 at 5:22 PM IST
ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഏറെ മൊഞ്ചും മുഹബ്ബത്തും ഉള്ള നാടാണ് മലബാര്. പ്രത്യേകിച്ച് ബിരിയാണിയുടെ കാര്യത്തില്. ബിരിയാണി പലതരമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കാഴ്ചയിലും രുചിയിലും കേമനാണ്. ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പാചകം. എന്നാല് മലബാറിന്റെ മട്ടണ് ബിരിയാണിക്ക് പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അടുക്കളയില് തയാറാക്കുമ്പോഴുള്ള മണമടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ബിരിയാണി പ്രേമികളുടെ നാവില് വെള്ളമൂറും. അങ്ങനെ ഒരിക്കല് കഴിച്ചാല് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മലബാര് സ്പെഷല് മട്ടന് ബിരിയാണി. എളുപ്പത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ പറുദീസയായ മലബാറിലേക്ക് ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ ആകര്ഷിക്കുന്നതില് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ് ഓരോ ഭക്ഷണം. ഏത് കഴിക്കണം എന്ന കണ്ഫ്യൂഷന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. എങ്ങനെയാണ് റസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലില് മട്ടണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
ചേരുവകൾ
മട്ടൺ - 1 കിലോ
കൈമ അരി - 1 കിലോ
ഉള്ളി - 500 ഗ്രാം
വെളുത്തുള്ളി - 50 ഗ്രാം
ഇഞ്ചി -50 ഗ്രാം
പച്ചമുളക് -100 ഗ്രാം
മല്ലിപ്പൊടി - 3 ടീസ്പൂൺ.
മഞ്ഞൾപ്പൊടി- 1 ടീസ്പൂൺ.
ചുവന്ന മുളകുപൊടി - അര ടീസ്പൂൺ.
തക്കാളി - 300 ഗ്രാം
തേങ്ങ - അര കപ്പ്
മല്ലിയില - 1 നാലോ അഞ്ചോ തണ്ട്
പുതിനയില - 1 മൂന്ന് തണ്ട്
തൈര് - ആവശ്യാനുസരണം
നാരങ്ങാനീര് - 4 ടീസ്പൂൺ.
നെയ്യ് - 200 ഗ്രാം
എണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
കശുവണ്ടി - 50 ഗ്രാം
ഉണക്കമുന്തിരി - 50 ഗ്രാം
ഗരം മസാല പൊടി - 2 ടീസ്പൂൺ.
ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
ഗരം മസാല
കറുവപ്പട്ട - 2 കഷണം
ഏലം - 3-4 കഷണം
ഗ്രാമ്പൂ - 3-4 കഷണം
ജാതിക്ക - കാൽ ഭാഗം
ജീരകം - അര ടീസ്പൂൺ.
മട്ടണ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി
മട്ടൺ വൃത്തിയാക്കി വലിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. അതിലേക്ക് മഞ്ഞള്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവ ചേര്ത്ത് 15 മിനിറ്റ് വയ്കത്കുക. ഒരു കുക്കറില് ഉപ്പും സവാളയും ചേര്ത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയില് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് മട്ടണ് ഇട്ട് മുകളില് പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, അരച്ചെടുത്ത തക്കാളി എന്നിവ ചേര്ത്ത് കുക്കര് മൂടി വച്ച് ഒരു വേവിപ്പിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു വിസില് മതിയാകും. ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതും തൈരും ചേര്ത്ത് മിക്സിയില് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നാരാങ്ങാ നീരും ചേര്ത്ത് ഈ അരപ്പ് വേവിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയില് മിക്സ് ചെയ്യുക.
ചോറ് തയാറാക്കുന്ന വിധം
ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തില് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിവച്ച മട്ടണ് പകുതിയെടുത്ത് അടിയില് നിരത്തുക. മുകളില് ചോറ് വിളമ്പുക. മുകളില് മല്ലിയില, പുതിയിനയില എന്നിവ വിതറുക. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുളള്ള ചോറ് എന്ന ക്രമത്തില് വിളമ്പുക. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില് ഉള്ളി വഴറ്റിയതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അല്പം ഗരം മസാലയും ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. മൂടിയുടെ മുകളില് അല്പം കനലുകൂടി വിതറുക. ചെറു തീയില് അഞ്ചുമിനിറ്റ് പാത്രം വയ്ക്കുക. രുചികരമായ ദം ബിരിയാണി റെഡി.
