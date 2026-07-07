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കോടമഞ്ഞിൻ കുളിരും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മലനിരകളും; സഞ്ചാരികളെ മാടിവിളിച്ച് ഏലപ്പീടിക

കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ആദ്യ ചുരത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് ഏലപ്പീടിക എന്ന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

KERALA TOURISM ELAPPEEDIKA KANNUR TOURISM SPOTS TOURISM SPOT IN KANNUR
Elappeedika (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 6:47 PM IST

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കണ്ണൂർ: കണ്ണിന് കൂളിരേക്കുന്ന കാഴ്‌ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ എന്നും മനോഹരമായിരിക്കും. നഗര തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പച്ചപ്പും ശുദ്ധ വായുവും തേടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ചുരുക്കം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന മല നിരകൾ, ഇടക്കിടെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എത്തി നോക്കുന്ന സൂര്യൻ, വെള്ളിക്കൊലുസുകൾ കല്ലിൽ തട്ടി ചിതറി തെറിക്കുന്ന പോലുള്ള വെള്ളചാട്ടങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം കാണാൻ കണ്ണൂരിലെ കണിച്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏലപ്പീടികയിൽ എത്തിയാൽ മതി.

KERALA TOURISM ELAPPEEDIKA KANNUR TOURISM SPOTS TOURISM SPOT IN KANNUR
കാഴ്‌ചകളുടെ പറുദീസയായി ഏലപ്പീടിക (ETV Bharat)

നിത്യ ഹരിത വനങ്ങളും ഇലപൊഴിയും കാടുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു ഗ്രാമം. പച്ചപ്പിനാൽ നിറഞ്ഞ മലനിരകൾ മൂടൽ മഞ്ഞിനാൽ മൂടുകയും സൂര്യകിരണമേറ്റ് പിന്‍വലിയുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഹര കാഴ്‌ച വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ മനസിനും ശരീരത്തിനും കുളിർ പകരുന്നവയാണ്.

കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ആദ്യ ചുരത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് ഏലപ്പീടിക എന്ന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഗത കമാനം കൊണ്ട് ഏലപ്പീടികയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായെങ്കിലും വയനാടിലേക്കുളള യാത്രികര്‍ അറിയാതെ ഈ സുന്ദര ഭൂമിയെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

KERALA TOURISM ELAPPEEDIKA KANNUR TOURISM SPOTS TOURISM SPOT IN KANNUR
കാഴ്‌ചകളുടെ പറുദീസയായി ഏലപ്പീടിക (ETV Bharat)

കേവലം ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം താണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏലപ്പീടിക സമ്മാനിക്കുന്നത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭൂതികളാണ്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണിവിടം. മഴക്കാലത്തെ ഏലപ്പീടികയുടെ സൗന്ദര്യം അനുഭവിക്കാന്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടം വരണം. വയനാടന്‍ മലനിരകളുടെ വിദൂര ദൃശ്യം ഒരു ഭാഗത്ത്. മറുഭാഗത്ത് കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തമായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍.

ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന ഇടമാണ് ഏലപ്പീടിക. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂപോയിൻ്റുണ്ട് കുരിശുമല. ആ മലയിൽ കേറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടും തലശ്ശേരി,മട്ടന്നൂർ,കൂത്തുപറമ്പ് എന്നീ ടൗണുകൾ എല്ലാം കാണാം. മഴക്കാലമായാൽ ഇത് ഒരു മിനി ഊട്ടി പോലെയാണ്. തമ്മിൽ ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുഴുവനായും കോട നിറയും. ഈ കോട കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ജോളി പറഞ്ഞു.

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ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഏലപ്പീടിക സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കാഴ്‌ചയുടെ പൂരമൊരുക്കും. കൊടും ചൂടിൽ ഈര്‍പ്പം പകരുന്ന കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഈ പ്രദേശം മറ്റൊരു കാഴ്‌ചയാണ് നല്‍കുന്നത്. ഏലപ്പീടികയുടെ കവാടത്തില്‍ തന്നെ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്.

ഏലപ്പീടിക എന്ന പേരിന് തലമുറകള്‍ കൈമാറിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഈസ്‌റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഭരണകാലത്ത് വയനാട്ടില്‍ ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏലം ഈ മലയുടെ അടിവാരത്ത് പാണ്ടിക ശാലകെട്ടി സംഭരിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഏലത്തിൻ്റെ വിപണനം നടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഏലപ്പീടിക എന്ന പേര് വന്നു. പഴശ്ശിരാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ ഏലപ്പീടിക ഉള്‍പ്പെടുന്ന വനപ്രദേശത്തായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം.

KERALA TOURISM ELAPPEEDIKA KANNUR TOURISM SPOTS TOURISM SPOT IN KANNUR
കാഴ്‌ചകളുടെ പറുദീസയായി ഏലപ്പീടിക (ETV Bharat)

സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് ആയിരം മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ നിലകൊള്ളുന്നതിനാല്‍ ഇവിടെ നിന്നുളള ദൃശ്യങ്ങള്‍ ആരുടേയും മനംമയക്കും. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തട്ടുതട്ടായുള്ള മനോഹര ദൃശ്യമാണ് ഏലപ്പീടികയില്‍ നിന്നുളള കാഴ്‌ചകളുടെ സവിശേഷത. മഴക്കാലത്തും ശീതകാലത്തും താപനില 15 ഡിഗ്രിവരെ താഴുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കുരിശുമല, മൊട്ടക്കുന്ന്, പുല്‍മേട്, എന്നീ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ഏലപ്പീടിക ടൂറിസം ഭാവിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസനങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടൂറിസം കേന്ദരമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്ന് ഏലപ്പീടിക വാർഡ് മെമ്പർ മിനി സെബാസ്‌റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു.

KERALA TOURISM ELAPPEEDIKA KANNUR TOURISM SPOTS TOURISM SPOT IN KANNUR
കാഴ്‌ചകളുടെ പറുദീസയായി ഏലപ്പീടിക (ETV Bharat)

അടുത്ത കാലത്തായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ട്രെയിന്‍ കമ്പാര്‍ട്ടിമെൻ്റിനോട് സമാനമായ ടെയ്‌ക എ ബ്രേക്കും അതില്‍ റസ്‌റ്റോറൻ്റും ഒരുക്കിയതോടെ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. വനമേഖലയെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നടക്കാന്‍ റോഡിനോട് തൊട്ടുരുമ്മി ആകര്‍ഷണീയമായ നടപ്പാതയും ഇരിപ്പിട സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴ ശക്തമാകാത്തതിനാല്‍ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കാര്യമായിട്ടില്ല. മഴക്കാല ടൂറിസത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏലപ്പീടികയില്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ കൂട്ടമായെത്തുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

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TAGGED:

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ELAPPEEDIKA KANNUR
TOURISM SPOTS
TOURISM SPOT IN KANNUR
ELAPPEEDIKA TOURISM SPOT

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