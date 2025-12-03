ചായക്കടയിലെ മെയിൻ; അഞ്ച് മിനിറ്റ് തികച്ച് വേണ്ട, വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കാം
വീട്ടില് വിരുന്നുകാർ വന്നോ, കുശലം പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് കിടിലൻ സ്നാക്ക്. ചെരുവകളും വളരെ കുറച്ച് മതി.
Published : December 3, 2025 at 4:36 PM IST
പെട്ടെന്ന് വീട്ടില് അതിഥികളെത്തി എന്നിരിക്കട്ടെ. ചായയ്ക്കൊപ്പം പലഹാരമായി എന്ത് കൊടുക്കും? കടയില് നിന്ന് വാങ്ങിയ പലഹാരം കൊടുത്ത് മടുത്തെങ്കില് ഇതൊന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ. വന്ന അതിഥികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഈ വിഭവത്തിന്റെ ഫാൻ ആകും, തീർച്ച.
നാലുമണി ചായയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന കിടിലൻ പലഹാരമാണിത്. ചായക്കടയില് കിട്ടുന്ന ഈ പലഹാരം വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അധികം ചേരുവകളും വേണ്ട എന്നതും ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്.
വീട്ടില് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്നാക്ക് തയാറാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ പലഹാരത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവ ബ്രെഡാണ്. കൂടെ മൈദയും അരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്താല് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രുചിയില് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലും മികച്ചൊരു സ്നാക്ക് തയാറാക്കാം. ഇതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
- മൈദ - ഒരു കപ്പ്
- പഞ്ചസാര - 3 ടേബിള് സ്പൂണ്
- ഏലക്കാ പൊടി - ഒരു ടീസ്പൂണ്
- കരിഞ്ചീരകം/എള്ള് - ഒരു ടീസ്പൂണ്
- ബേക്കിങ് സോഡ - ഒരുനുള്ള്
- ഉപ്പ് - ഒരുനുള്ള്
- മഞ്ഞള്പൊടി - നിറം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
- അരിപ്പൊടി - ഒരു ടേബിള് സ്പൂണ്
- വെള്ളം - കപ്പ്
- വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
- ബ്രെഡ് - നാലെണ്ണം (ഒരു ബ്രെഡ് നാലായി ചതുരാകൃതിയില് കഷണങ്ങളാക്കിയത്)
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ, മൂന്ന് ടേബിള് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര എന്നിവ ചേർക്കുക. നല്ല രുചിയും മണവും ലഭിക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് കരിഞ്ചീരകമോ എള്ളോ ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ള് ബേക്കിങ് സോഡ, അല്പം മഞ്ഞള്പൊടി, ഒരു ടേബിള് സപൂണ് അരിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അല്പാല്പമായി ചേർത്ത് ബാറ്റർ തയാറാക്കുക. ഏകദേശം ദോശ, അപ്പം എന്നീ ബാറ്ററുകളുടെ പരുവത്തില് ബാറ്റർ തയാറാക്കാം.
ചട്ടി അടുപ്പില് വച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക. നാല് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഓരോ ബ്രെഡും ചതുരത്തില് നാല് കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ബ്രെഡ് കഷണങ്ങളും ബാറ്ററില് മുക്കിയെടുത്ത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. നല്ല രുചികരമായ പലഹാരം തയ്യാർ. ഇളം ചൂടോടെ കഴിക്കാം.
Also Read: ഇരിവേരിലെ കിണ്ണത്തപ്പം സൂപ്പര് ഹിറ്റ്; രുചിപ്പെരുമ നേരിട്ടറിയാൻ കടല് കടന്നും ആവശ്യക്കാര് ഏറെ