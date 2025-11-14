ഇതിനെക്കാള് സിംപിള് സ്വപ്നങ്ങളില് മാത്രം, ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉണ്ടോ? ചായയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാനിതാ ഒരു ക്രിസ്പി സ്നാക്ക്
ഇത്രയും സിമ്പിളായ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടു കാണില്ല. റെസിപ്പി ഇതാ.
Published : November 14, 2025 at 9:51 AM IST
വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ ഇതാ സിമ്പിൾ ഒരു റെസിപ്പി. ക്രിസ്പിയും അതേസമയം രുചികരവുമായ ഈ ലഘു ഭക്ഷണം തയാറാക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില് കുറഞ്ഞ ചേരുവകള് കൊണ്ട് എങ്ങനെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരൈറ്റം കൂടിയാണിത്. ബ്രെഡും മുട്ടയുമാണ് പ്രധാന ചേരുവ. ഇവ രണ്ടും ഇല്ലാത്ത വീടുകള് നമ്മുടെ നാട്ടില് വളരെ ചുരുക്കമാകും.
മുട്ടയുടെ യഥാർഥ രുചിയും മണവും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഏറെയുണ്ട്. ഓംലെറ്റ്, ബുള്സൈ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മുട്ട വിഭവം ചിലപ്പോള് ഇവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമാകണമെന്നില്ല. എന്നാല് അത്തരക്കാർക്ക് പോലും ഈ വിഭവം ഇഷ്ടമാകും. അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ്.
മുട്ടയും ബ്രെഡുമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വച്ച് തന്നെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇത് തയാറാക്കാം. വീട്ടമ്മമാർക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനും ഈ റെസിപ്പി ഗുണകരമാകും. അരിയുകയോ കുഴയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂള് വിട്ടു വരുമ്പോള് മക്കള്ക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് തലപുണ്ണാക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും ഇനി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ചായയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണിത്.
ബ്രെഡിനും മുട്ടയ്ക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കളയില് സർവ സാധാരണമായി കാണുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ടെങ്കില് ഈ ഐറ്റം തയാറാക്കാം. നാവിൽ അലിഞ്ഞ് പോവുന്ന ഈ വിഭവം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:
- ബ്രെഡ് - 4
- വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
- മുട്ട - 4
- പഞ്ചസാര - 3 ടേബിൾ സ്പൂണ്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേയ്ക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രെഡ് രണ്ട് കഷ്ണമായി മുറിയ്ക്കുക. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുക. ശേഷം ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. പൊരിയ്ക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. സ്വാദിഷ്ടമായ ലഘു ഭക്ഷണം റെഡി. ഇരു ഭാഗവും നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുക. ചെറു ചൂടോടെ കഴിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നെയ്യോ വെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
