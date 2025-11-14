Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / travel-and-food

ഇതിനെക്കാള്‍ സിംപിള്‍ സ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ മാത്രം, ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉണ്ടോ? ചായയ്‌ക്കൊപ്പം കഴിക്കാനിതാ ഒരു ക്രിസ്‌പി സ്‌നാക്ക്

ഇത്രയും സിമ്പിളായ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടു കാണില്ല. റെസിപ്പി ഇതാ.

EASY RECIPE MALAYALAM SIMPLE RECIPE FOOD AND COOKING BREAD AND EGG RECIPE
easy dish with bread and egg (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്‌ക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ ഇതാ സിമ്പിൾ ഒരു റെസിപ്പി. ക്രിസ്‌പിയും അതേസമയം രുചികരവുമായ ഈ ലഘു ഭക്ഷണം തയാറാക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കുറഞ്ഞ ചേരുവകള്‍ കൊണ്ട് എങ്ങനെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരൈറ്റം കൂടിയാണിത്. ബ്രെഡും മുട്ടയുമാണ് പ്രധാന ചേരുവ. ഇവ രണ്ടും ഇല്ലാത്ത വീടുകള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വളരെ ചുരുക്കമാകും.

മുട്ടയുടെ യഥാർഥ രുചിയും മണവും ഒന്നും ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്തവരും ഏറെയുണ്ട്. ഓംലെറ്റ്, ബുള്‍സൈ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മുട്ട വിഭവം ചിലപ്പോള്‍ ഇവർക്കൊന്നും ഇഷ്‌ടമാകണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ അത്തരക്കാർക്ക് പോലും ഈ വിഭവം ഇഷ്‌ടമാകും. അത്രയ്‌ക്ക് രുചിയാണ്.

മുട്ടയും ബ്രെഡുമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വച്ച് തന്നെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇത് തയാറാക്കാം. വീട്ടമ്മമാർക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്‌തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഹോസ്റ്റലേഴ്‌സിനും ഈ റെസിപ്പി ഗുണകരമാകും. അരിയുകയോ കുഴയ്‌ക്കുകയോ ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. സ്‌കൂള്‍ വിട്ടു വരുമ്പോള്‍ മക്കള്‍ക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് തലപുണ്ണാക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും ഇനി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ചായയ്‌ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണിത്.

EASY RECIPE MALAYALAM SIMPLE RECIPE FOOD AND COOKING BREAD AND EGG RECIPE
Egg (ETV Bharat)

ബ്രെഡിനും മുട്ടയ്‌ക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കളയില്‍ സർവ സാധാരണമായി കാണുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ ഐറ്റം തയാറാക്കാം. നാവിൽ അലിഞ്ഞ് പോവുന്ന ഈ വിഭവം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • ബ്രെഡ് - 4
  • വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
  • മുട്ട - 4
  • പഞ്ചസാര - 3 ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേയ്‌ക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ബ്രെഡ് രണ്ട് കഷ്‌ണമായി മുറിയ്‌ക്കുക. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ അല്‌പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുക. ശേഷം ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. പൊരിയ്‌ക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിയ്‌ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കണം. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ലഘു ഭക്ഷണം റെഡി. ഇരു ഭാഗവും നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുക. ചെറു ചൂടോടെ കഴിയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയ്‌ക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ താത്‌പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നെയ്യോ വെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ALSO READ: ഒറ്റയടിക്ക് പ്ലേറ്റ് കാലിയാകും; ഈ ഒരു അച്ചാര്‍ മാത്രം മതി... റെസിപ്പി ഇതാ

TAGGED:

EASY RECIPE MALAYALAM
SIMPLE SNACK RECIPE
FOOD AND COOKING
BREAD AND EGG RECIPE
EASY RECIPE BREAD AND EGG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.