തൃശൂർ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിയതും ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനും മുട്ട ഓംലെറ്റും... ആഹാ അന്തസ്! ഇന്നത്തെ ഉച്ചയൂണ് കലക്കും
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണിത്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ദാ പിടിച്ചോ റെസിപ്പി...
Published : December 19, 2025 at 11:05 AM IST|
Updated : December 19, 2025 at 12:39 PM IST
ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ചോറും കറികളും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. എന്ത് ഇണ്ടാക്കും കഴിക്കും എന്ന കൺഫ്യൂഷനിലാണോ നിങ്ങള്. എങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട. ഇന്നത്തെ ഉച്ചയൂണ് കുശാലാക്കാൻ ഒരു ഐറ്റമുണ്ട്. അഡാർ കോമ്പിനേഷനാണ് ട്ടോ.
തൃശൂർ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിയത്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ, മുട്ട ഓംലെറ്റ് കൂടെ നല്ല ചൂട് ചോറും മീൻ വറുത്തതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പ്ലേയ്റ്റ് കാലിയാകും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണിത്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ...
പത്ത് മിനിറ്റിൽ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിയത് റെഡി
തൃശൂർ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിയതിന് ആരാധകർ കൂടുതലാണ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തയാറാക്കാവുന്ന വിഭവമാണിത്. ദാ പിടിച്ചോ റെസിപ്പി..
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- പരിപ്പ് – 1/2 കപ്പ്
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി – 1/2 ടീസ്പൂൺ
- ചുവന്ന ഉള്ളി – 8 എണ്ണം
- വെളുത്തുള്ളി – 3 എണ്ണം
- മുളക് ചതച്ചത്(വറ്റൽ മുളക്) – 1 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- വെളിച്ചെണ്ണ (ആവശ്യത്തിന്)
- ഉപ്പ്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക. അതിലേയ്ക്ക് പരിപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക. സാധാരണ മൂന്ന് വിസിലാണ് പരിപ്പ് വേകാൻ എടുക്കുക. കുഴഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെന്തശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക. അതിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ശേഷം ഉള്ളിചതച്ചതും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടു മൂപ്പിക്കുക. ഉള്ളി മൂത്താൽ മുളക് ചതച്ചത് ഇട്ടു നല്ലവണം ഇളക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം പരിപ്പ് ഇതിലേയ്ക്ക് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിയത് റെഡി.
തേങ്ങ ഇട്ട ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ബീറ്റ്റൂട്ട് - 1
- സവാള -1
- പച്ചമുളക് -3
- തേങ്ങ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ഉപ്പ്
- കറിവേപ്പില
- കടുക്-1/4 ടീസ്പൂൺ
- ഉഴുന്ന്- 1 ടീസ്പൂൺ
- ഉണക്ക മുളക്- 2
- വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക. അതിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ശേഷം പൊടിയായി അരിഞ്ഞ സവാളയും പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കണം. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. അതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക്, ഉഴുന്ന്, ഉണക്ക മുളക്, കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചു തോരനിൽ ചേർത്താൽ തേങ്ങ ഇട്ട ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ റെഡി.
മുട്ട ഓംലറ്റ്
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മുട്ട
- സവാള - 2
- പച്ചമുളക് - 2
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- വെള്ളം - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- എണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
- മുളകുപൊടി- 1 ടീ സ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾ പൊടി- 1/2 ടീ സ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേയ്ക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച ഒഴിക്കുക. അതിലേയ്ക്ക് ഉപ്പും മറ്റ് പൊടികളും ചേർക്കുക. അരിഞ്ഞ് വച്ച പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക. വെള്ളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം മിശ്രിതം ഒഴിച്ച് ഓംലെറ്റ് തയാറാക്കുക. എന്നാ ഇനി സമയം കളയണ്ട... ഈ മുന്ന് വിഭവങ്ങളും ചേർത്ത് ഒരു പിടിപിടിച്ചോ....
