ETV Bharat / travel-and-food

ഒരു പറ ചോറുണ്ണാൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം മതി! എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കിയാലോ?

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാം...

easy onion curry recipe food recipe malayalam food kerala food
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രു പറ ചോറുണ്ണാൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം മതി! കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാൽ സത്യമാണ് നമ്മളിൽ പലരും വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ അധിക ചേരുവകളില്ലാത്ത ഒരു കറി എങ്ങനെയുണ്ടാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കുന്നു.

easy onion curry recipe food recipe malayalam food kerala food
tomato (getty images)

വളരെ വേഗത്തിൽ സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ചേരുവകളൊന്നും വേണ്ട! വീട്ടിലുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും തന്നെ ധാരാളം. ഒരു വട്ടം വാങ്ങി കഴിച്ചവർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയവും വേണ്ട. എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ?

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

  • വെളിച്ചെണ്ണ- രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍
  • കടുക്- ആവശ്യത്തിന്
  • വറ്റൽ മുളകി- രണ്ട്
  • കറിവേപ്പില- ആശ്യത്തിന്
  • സവാള- രണ്ട്
  • ചെറിയ ഉള്ളി- ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
  • പച്ചമുളക്- രണ്ട്
  • വെളുത്തുള്ളി- നാല്
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി-കാൽ ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മുളക് പൊടി- ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മല്ലിപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂണ്‍
  • തക്കാളി- ഒന്ന്
  • കായപ്പൊടി- ആവശ്യത്തിന്
  • പുളി- ആവശ്യത്തിന്
  • ശർക്കര - ഒരു കഷ്‌ണം
  • വെള്ളം -രണ്ട് കപ്പ്

പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം

ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അടുപ്പത്ത് വച്ച് അതിലേയ്‌ക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും വറ്റൽ മുളകും അൽപം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വച്ച സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കാം. സവാള നന്നായി വഴന്ന് മൃദുവായി കഴിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് വച്ച പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നീട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി അൽപ നേരത്തേയ്‌ക്ക് മൂടിവയ്‌ക്കാം.

easy onion curry recipe food recipe malayalam food kerala food
onions (getty images)

ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍ മുളക് പൊടി അര ടീസ്‌പൂണ്‍ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്നു കൂടി ഇളക്കാം. പച്ച മണം മാറുന്നതു വരെ ഇളക്കണം. ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് അരിഞ്ഞ്‌വച്ച തക്കാളി ചേർക്കുക. തക്കാളി വെന്ത് വരുമ്പോൾ പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കണം. തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേയ്‌ക്ക് കായപ്പൊടിയും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കുറുക്കി എടുക്കണം. ശേഷം അൽപം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചുവച്ച് ഒന്നു കൂടി വേവിക്കാം. അര ടീസ്‌പൂണ്ർ ശർക്കര കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടു ചോറിൽ ഈ കറി ഒരു അൽപം ഒഴിച്ചാൽ മതി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചോറ് കാലിയാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

TAGGED:

EASY ONION CURRY RECIPE
FOOD RECIPE MALAYALAM
FOOD
KERALA FOOD
EASY ONION CURRY RECIPE MALAYALAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.