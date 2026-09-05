അടുക്കളയിൽ ഒരു നേപ്പാളി പരീക്ഷണം; വെറും 10 മിനിറ്റിൽ തയാറാക്കാം രുചികരമായ 'ചകുനി'
ചൂടുള്ള ചോറിനൊപ്പമോ റൊട്ടിക്കൊപ്പമോ വിളമ്പാൻ അനുയോജ്യമായ ഈ തണുത്ത സൈഡ് ഡിഷ് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
Published : September 5, 2026 at 12:53 PM IST
നേപ്പാളിലെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതിയിൽ തൈരും പച്ചക്കറികളും മസാലകളും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ലളിതമായ വിഭവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിൽ രുചിയിലും എളുപ്പത്തിലും തയാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ചകുനി. കട്ടിയുള്ള തൈരിൻ്റെ പുളിയും വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മൃദുത്വവും വെള്ളരിക്കയുടെ ഫ്രഷ് രുചിയും താളിപ്പിൻ്റെ സുഗന്ധവും ചേരുമ്പോൾ ഈ വിഭവത്തിന് വേറിട്ടൊരു രുചി ലഭിക്കുന്നു.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (വേവിച്ചത്): 2 വലുത് (ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയത്)
വെള്ളരിക്ക: 1 എണ്ണം (ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയത്)
കട്ടത്തൈര്: 1 കപ്പ്
സവാള: 1 ചെറുത് (പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്)
പച്ചമുളക്: 1–2 എണ്ണം (അരിഞ്ഞത്)
മല്ലിയില: ആവശ്യത്തിന്
ജീരകം: ½ ടീസ്പൂൺ
മഞ്ഞൾപ്പൊടി: ¼ ടീസ്പൂൺ
മുളകുപൊടി: ½ ടീസ്പൂൺ
നാരങ്ങാനീര്: 1 ടീസ്പൂൺ
കടുകെണ്ണ: 1 ടീസ്പൂൺ
ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെള്ളരിക്കയും ഒരുക്കാം: കഴുകി വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. വെള്ളരിക്ക ചെറുതായി അരിഞ്ഞ്, അധികമുള്ള വെള്ളം പതുക്കെ പിഴിഞ്ഞുകളയുക.
തൈര് മിശ്രിതം തയാറാക്കാം: ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കട്ടത്തൈര് എടുത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
ചേരുവകൾ ചേർക്കുക: അടിച്ചുവച്ച തൈരിലേക്ക് അരിഞ്ഞ വെള്ളരിക്ക, സവാള, പച്ചമുളക്, വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് ഉടഞ്ഞുപോകാതെ പതുക്കെ ഇളക്കുക.
താളിച്ച് ഒഴിക്കാം: ഒരു ചെറിയ പാനിൽ കടുകെണ്ണ ചൂടാക്കി ജീരകം ഇടുക. ജീരകം പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ താളിപ്പ് തൈര് മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. മുകളിൽ മല്ലിയില വിതറി നന്നായി ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം.
രുചി കൂട്ടാൻ ചില സൂത്രവിദ്യകൾ
കട്ടിയുള്ളതും പുളി കുറഞ്ഞതുമായ പുതിയ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം. ചൂടുള്ള ചോറ്, ദാൽ ഭാത്ത്, റൊട്ടി, ചപ്പാത്തി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തണുപ്പിച്ച ചകുനി വിളമ്പുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി ഇരട്ടിയാക്കും. തൈര് അടങ്ങിയ വിഭവമായതിനാൽ തയാറാക്കിയ ഉടൻ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ബാക്കി വരുന്നത് ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.
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