വായില്‍ അലിഞ്ഞിറങ്ങും പാല്‍പേട; വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, അതും വെറും 10 മിനിറ്റില്‍

പാൽപ്പൊടി, പാൽ, നെയ്യ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. കുറഞ്ഞ തീയിൽ കട്ടകെട്ടാതെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. പിസ്‌തയോ ബദാമോ ചേർത്ത് അലങ്കരിക്കാം. വായുകടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ ഒരാഴ്‌ച വരെ സൂക്ഷിക്കാം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 3, 2026 at 3:36 PM IST

ധുരപലഹാരങ്ങൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ് പാൽപേട. കടകളിൽ നിന്ന് വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഈ രുചികരമായ പലഹാരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാം. വെറും നാല് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യകരമായി പാൽപേട നിർമിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതികൾ പരിചയപ്പെടാം.

ചേരുവകൾ

പാൽപ്പൊടി, പാൽ, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, നെയ്യ് എന്നിവയാണ് ഇത് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന ചേരുവകൾ. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് രുചിയും മണവും വർധിപ്പിക്കാൻ ഏലക്കാപ്പൊടിയും പിസ്‌ത, ബദാം തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ തയാറാക്കുന്നതിനാൽ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ പ്രിസർവേറ്റീവുകളോ ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണമാണ്. കുട്ടികൾക്കടക്കം ധൈര്യമായി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിഭവം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിക്ക് അര കപ്പ് പാൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ ചേരുവകൾ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം.

തയാറാക്കുന്ന വിധം

അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് ആദ്യ പടി. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. നെയ്യ് ഉരുകിയ ശേഷം തീ പൂർണമായും കുറച്ചുവച്ച് പാൽ, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, പാൽപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കണം. തീ കൂടിയാൽ പാൽപ്പൊടി കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ശേഷം ഈ മിശ്രിതം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. കട്ടകെട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മിശ്രിതം ഇളക്കാൻ.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

മിശ്രിതം പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അല്‌പനേരം ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിശ്രിതം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരുന്ന പരുവത്തിലാകും. ഇതാണ് പാൽപേടയുടെ കൃത്യമായ പാകം. കൂടുതൽ മൃദുവായ പേട ലഭിക്കാൻ പാലിന് പകരം കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഈ പരുവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പാത്രം അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ചൂട് അല്‌പം മാറിയ ശേഷം കൈകളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി മിശ്രിതം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം. ഇവ ഇഷ്‌ടമുള്ള രൂപത്തിൽ പരത്തിയെടുത്ത് മുകളിൽ നട്‌സ്‌ വിതറി അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. പേട ഷേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചും ഇവയ്ക്ക് ആകർഷകമായ രൂപം നൽകാൻ കഴിയും.

സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം

പൂർണമായും തണുത്ത ശേഷം ഇത് വായു കടക്കാത്ത പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫ്രിഡ്‌ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരാഴ്‌ച വരെ ഈ പാൽ പേട കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഈ വിഭവം ആഘോഷ വേളകളിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും വീട്ടിൽ തന്നെ അതിഥികൾക്ക് വിളമ്പാവുന്നതാണ്.

കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ രുചിയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും മികച്ച ഈ പലഹാരം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അടുക്കളയിൽ ഒരുക്കാം. പുറത്തുനിന്ന് ഉയർന്ന വില നൽകി പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കി ഇത്തരം ലളിതമായ വിഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.

