ETV Bharat / travel-and-food

ഇത് ഒന്നൊന്നൊര ടേസ്റ്റ്! മസാല അതിലേറെ ഗംഭീരം;മീന്‍ വറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ വേണം

മീന്‍ വറുക്കുമ്പോള്‍ മസാല തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്. വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയില്‍ രുചികരമായ നല്ല ഫിഷ്‌ ഫ്രൈ തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം.

KERALA FISH FRY KERALA STYLE FISH FRY RECIPE KERALA SEAFOOD RECIPE FOOD AND RECIPE
Fish Fry (Freepic)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മ്മള്‍ മലയാളികളില്‍ പലരും മീന്‍ കറിയും മീന്‍ വറുത്തതുമൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഉച്ചയൂണിനൊക്കെ ഒരു മീന്‍ വറുത്തത് കൂടിയുണ്ടെങ്കില്‍ സ്വാദ് വെറെ തന്നെയായിരിക്കുമല്ലേ. ചിലര്‍ക്കാണെങ്കില്‍ മീനില്ലെങ്കില്‍ ചോറുണ്ണാനേ തോന്നാറില്ല, ചിലര്‍ക്കാവട്ടെ മീന്‍ വറുത്തതിന്‍റെ മണം മാത്രം മതി ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണാന്‍ എന്നു പറയുന്നവരും കുറവല്ല. എങ്കിലും മിക്കവര്‍ക്കും കറിയേക്കാള്‍ പ്രിയം ഫ്രൈ തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ രുചികരമായ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്നതിലാണ് ചിലരുടെ കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍.

മീന്‍ വറുക്കാനായി പല രീതിയിലുള്ള മസാലക്കൂട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിലെ മസാല തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ്. എങ്ങനയാണ് നല്ല മസാലകൂട്ടില്‍ രുചികരമായ ഫിഷ് ഫ്രൈ തയാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

ആദ്യത്തേത്

  1. മീൻ -ആറോ ഏഴോ
  2. ചെറിയുള്ളി– 10 എണ്ണം
  3. വെളുത്തുള്ളി- 5 അല്ലി
  4. ഇഞ്ചി- ചെറിയ കഷണം
  5. പുളി- അല്‌പം
  6. പച്ചമുളക് - 2 എണ്ണം
  7. ഉണക്കമുളക്-2 എണ്ണം

രണ്ടാമത്തെ ചേരുവകള്‍

  1. കശ്‌മിരീ മുളകുപൊടി- 2 ടീസ്‌പൂണ്‍
  2. മഞ്ഞൾ- 1/2 ടീസ്‌പൂണ്‍
  3. ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

മൂന്നാമത്തെ ചേരുവകള്‍

  1. കറിവേപ്പില- മൂന്ന് തണ്ട്
  2. വെളിച്ചെണ്ണ- ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍
  3. വെള്ളം- അരക്കപ്പ്
  4. പെരുംജീരകം – അര ടീസ്‌പൂണ്‍
  5. കുരുമുളക്–അര ടീസ്‌പൂണ്‍

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ആവശ്യമായ മീന്‍ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വരഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഒരു മിക്‌സിയുടെ ജാറില്‍ മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപൊടി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി കൂടി ചതച്ച് മസാലയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകുപൊടിയും പെരുംജീരക പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേര്‍ത്ത് കൂടി ചേര്‍ത്ത് ടേസ്റ്റുള്ള മസാല തയാറാക്കാം.

KERALA FISH FRY KERALA STYLE FISH FRY RECIPE KERALA SEAFOOD RECIPE FOOD AND RECIPE
ചേരുവകള്‍ (Canve)

പിന്നീട് ഒരു തവയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപൊടിയും കാശ്‌മിരി മുളകുപൊടിയും ചേർത്തിളക്കുക. ശേഷം അടുപ്പിൽവെച്ച് ചൂടാക്കുക. എണ്ണ തെളിഞ്ഞുവരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്‌പം ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ ചതച്ചത് ചേർത്തിളക്കാം. ‌ഇതിലേക്ക് അല്‌പം പുളിവെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതും ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കുക. ഉപ്പ് നേരത്തെ മസാലയില്‍ ചേര്‍ത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം രണ്ടാമത്തെ ചേരുവയില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍.

KERALA FISH FRY KERALA STYLE FISH FRY RECIPE KERALA SEAFOOD RECIPE FOOD AND RECIPE
മീന്‍ വറുത്തത് (Canva)

ഇനി നേരത്തെ വരഞ്ഞ് മാറ്റിവച്ച മീനും കറിവേപ്പിലയുമിടുക. അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേര്‍ക്കാം. മീന്‍ ഒരുവശം നന്നായി വെന്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ മറിച്ചിട്ടു കൊടുക്കാം. ഇരുവശത്തുമുള്ള മസാലയൊക്കെ മീനിന്‍റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇരുവശവും വെന്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ അടുപ്പില്‍ നിന്ന് മാറ്റാം. നല്ല രുചികരമായതും കൊതിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി. ഇനി ചോറിനൊപ്പമോ ദോശയ്ക്കോ അപ്പത്തിനൊപ്പമോ കഴിക്കാം.

Also Read:മീനില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട! ഇത് മീന്‍ കറിയേയും വെല്ലും, ഒന്ന് രുചിച്ചാല്‍ പിന്നെ വിടില്ല....

TAGGED:

KERALA FISH FRY
KERALA STYLE FISH FRY RECIPE
KERALA SEAFOOD RECIPE
FOOD AND RECIPE
TRADITIONAL FISH FRY KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.