നാവിലലിയും നാലുമണി പലഹാരം; തയ്യാറാക്കാം ഞൊടിയിടയിൽ
വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചേരുവകൾക്കൊണ്ട് ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചായക്കടി തയ്യാറാക്കാം. റെസിപ്പിയിതാ...
Published : December 21, 2025 at 12:41 PM IST
അടുക്കളയിൽ ഉള്ള ചേരുവകൾക്കൊണ്ട് ഒരടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയാലോ? കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം. അധികം സമയവും വേണ്ട. രുചിയാണെങ്കിൽ നാവിലലിയുന്നതും. ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കുമൊപ്പം ബെസ്റ്റാണ് ഈ പലഹാരം. മറ്റ് സൈഡ് ഡിഷുകൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. രുചികരമായ പലഹാരം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ
- മൈദ- 1 കപ്പ്
- റവ- അരക്കപ്പ്
- പഞ്ചസാര- അരക്കപ്പ്
- ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം- 1 കപ്പ്
- ബേക്കിങ് പൗഡർ- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- വെളിച്ചെണ്ണ- വറക്കാൻ ആവശ്യമായത്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 കപ്പ് മൈദ, അരക്കപ്പ് റവ, അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നിവ എടുത്ത് 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കുക. ശേഷം ഇത് അര മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവ് കട്ടി ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് പാകമാക്കിയെടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിങ് പൗഡറും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഏലയ്ക്ക ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അൽപ്പം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഈ സമയം ചേർക്കാം.
പിന്നീട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇനി കലക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ച് പാകത്തിന് വറുത്ത് കോരുക. നല്ല രുചികരമായ ചായക്കടി തയ്യാർ. ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കും ഒപ്പം ഇത് മാത്രം മതി.
