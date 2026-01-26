പഴം പഴുത്ത് കറുത്ത് പോയോ? കളയാൻ വരട്ടെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം
രുചികരവും ആരോഗ്യകരവുമായ നാലുമണി പലഹാരം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...
Published : January 26, 2026 at 12:55 PM IST
പഴം ഒരുപാട് പഴുത്ത് പോയോ? വിഷമിക്കേണ്ട. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കിടിലൻ രുചിയിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. കറുത്തു പോയ പഴത്തിൽ ധാരാളം ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റ്സ് അടങ്ങിയതിനാൽ ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് ഗുണകരമാണ്. വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വച്ചു തന്നെ പലഹാരം തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ ഈ വിഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് കഴിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ പലഹാരം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
പഴം - 3 എണ്ണം
മുട്ട - 2 എണ്ണം
പഞ്ചസാര - 1/4 കപ്പ്
ഏലയ്ക്ക - 3 എണ്ണം
മൈദ - 1/2 കപ്പ്
നെയ്യ്- 1 ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കേണ്ട വിധം
അരിഞ്ഞുവച്ച പഴവും രണ്ട് മുട്ടയും മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേയ്ക്ക് പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും ചേർക്കാം. ശേഷം മൈദ ചേർത്ത് ഒന്നു കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക. ഈ മിശ്രിതം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വച്ചു ചൂടാക്കി നെയ് പുരട്ടിയ ശേഷം മാറ്റിവച്ച മിശ്രിതം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെന്തു വരുമ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ടു കൊടുക്കണം. സ്വാദിഷ്ടമായ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി.
നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് ഇതാ മറ്റൊരു അടിപൊളി പലഹാരം
പഴം കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ച് എടുക്കുന്ന ഈ പലഹാരം വളരെ രുചികരവും ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരവുമാണ്. നാലുമണി പലഹാരമായോ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായോ ഇത് നൽകാവുന്നതാണ്. നല്ല നാടൻ വിഭവമായതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട. ഇത് എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
പഴം - 3 എണ്ണം
ശർക്കര- 1 കപ്പ്
അരിപ്പൊടി- 3/4 കപ്പ്
നെയ്യ്- 1 ടീസ്പൂണ്
ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി- 1/2 ടീസ്പൂണ്
തയാറാക്കേണ്ട വിധം
പഴം നന്നായി പുഴുങ്ങി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേയ്ക്ക് പൊടിച്ച് വച്ച ശർക്കരയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് അരിപ്പൊടിയും നെയ്യും ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു വാഴയില ചെറുതായി മുറിച്ച് എടുക്കുക. ഇലയ്ക്ക് മുകളിലായി മിശ്രിതം പരത്തി കൊടുത്തുക. എന്നിട്ട് ചെറുചൂടിൽ ആവിയിൽ വേവിക്കുക. നന്നായി വെന്ത ശേഷം പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ പലഹാരം റെഡി.