ഇനി ആരും 'കൂള്‍' ആകും, ചൂട് കാലത്ത് ഇത് ബെസ്റ്റാ; രണ്ടേരണ്ട് മിനിറ്റില്‍ ഹെല്‍ത്തി ഡ്രിങ്ക്

ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ ഇതിലും ഈസി ആയ മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ഇല്ല. ചേരുവകളും വളരെ കുറച്ച്. ഡീ ഹൈഡ്രേഷൻ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല...

Easy Summer drink recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 11:39 AM IST

ഈ ചൂടുകാലത്ത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ നാം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർജലീകരണം മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചെറുതൊന്നുമല്ല. വെയിലും ചൂടും കൊണ്ട് ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോള്‍ നല്ല തണുത്തൊരു ഡ്രിങ്ക് കിട്ടിയാല്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകും. അത് ഹെല്‍ത്തി ആയൊരു ഡ്രീങ്ക് ആയാലോ

ശരീരത്തെ ഡീ ഹൈഡ്രേഷനില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നൊരു ഡ്രിങ്ക്. അസഹനീയമായ ചൂടില്‍ ശരീരത്തിനും മനസിനും ഉന്മേഷം തരാൻ ഈ ഡ്രിങ്ക് ബെസ്റ്റാണ്. ചേരുവകളാണെങ്കില്‍ വളരെ കുറച്ചുമതി. നമ്മുടെ അടുക്കളയില്‍ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചില സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈയൊരു ഡ്രിങ്ക് തയാറാക്കാം. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ ചുരുക്കം ചില ചേരുവകള്‍ ചേർത്ത് തയാറാക്കാവുന്ന ഹെല്‍ത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണിത്. ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

കക്കരി - രണ്ടെണ്ണം

ഇഞ്ചി നീര് - ഒരു ടീ സ്‌പൂണ്‍

പുതിന ഇല - നാലെണ്ണം

നാരങ്ങ നീര് - ഒന്നര നാരങ്ങയുടെ നീര്

പഞ്ചസാര - ആവശ്യത്തിന്

ഉപ്പ് - കാല്‍ ടീ സ്‌പൂണ്‍

തണുത്ത വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

രണ്ട് കക്കരി നന്നായി കഴുകി തൊലി കളഞ്ഞ് കഷണങ്ങളാക്കുക. മിക്‌സിയുടെ ജ്യൂസർ ജാറെടുത്ത് കക്കരി കഷണങ്ങള്‍ ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ച്, അരിച്ചെടുത്ത നീര് ഒരു ടീ സ്‌പൂണ്‍ ചേർക്കുക. നാല് പുതിനയുടെ ഇല ചേർക്കുക. ശേഷം ഒന്നര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീര് കുരു ഇല്ലാതെ ചേർക്കുക.

നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. പഞ്ചസാര അധികം കഴിക്കാത്തതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതിനാല്‍ ചെറിയ അളവില്‍ മാത്രം ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് കാല്‍ ടീ സ്‌പൂണ്‍ ഉപ്പ് ചേർക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക.

അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് ഗ്ലാസിലേക്ക് പകരാം. ഈ ജ്യൂസ് അരിച്ച് ചെറിയ തരികളും മറ്റും നീക്കിയ ശേഷവും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ അരിച്ചെടുക്കാതെ കുടിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം. തണുപ്പ് കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഐസ്‌ ക്യൂബും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കക്കരി, ഇഞ്ചി, നരങ്ങ, പുതിനയില തുടങ്ങിയ ചേരുവകളാണ് ഇതില്‍ ചേർക്കുന്നത്. ചൂടുകാലത്ത് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്ന് അറിയണ്ടേ.

കക്കരി

90 ശതമാനം ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാജിക്കല്‍ വെജിറ്റബിളാണ് കക്കരി അഥവാ കുക്കുമ്പർ. അതുകൊണ്ട് തന്ന കക്കരി ജ്യൂസ് ആയോ അല്ലാതെയോ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പും നല്‍കും. കക്കരിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂര്യാഘാതത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വിറ്റാമിൻ കെ, എ, സി, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇഞ്ചി

അടുക്കളയിലെ ഒരു അത്ഭുത മരുന്നാണ് ഇഞ്ചി. ദഹനരസങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും, വയറുവേദന, ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി എന്നിവ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഞ്ചിയിലെ ആന്‍റിഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം പുറന്തള്ളും. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ഹൃദയാരോഗ്യം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയ്‌ക്കും ഇഞ്ചി സഹായിക്കും.

നാരങ്ങ

നിർജലീകരണം തയാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് നാരങ്ങയുടെ നീര്. വേനലില്‍ ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും നല്‍കും. ചൂട് സമയത്തെ കടുത്ത ക്ഷീണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാരങ്ങ സഹായിക്കും.

പുതിന ഇല

വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുതിന ഇല. പുതിന ഇലയിലെ മെന്തോൾ ശരീരത്തെ തണപ്പിക്കും. ഉന്മേഷത്തിനും ഇത് നല്ലതാണ്.

