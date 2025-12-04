എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഇഫ ചിക്കൻ... ഈ ട്രെൻഡിങ് വിഭവം വീട്ടില് തയ്യാറാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി ഇതാ...
ക്രീമി ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഇഫ ചിക്കൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
Published : December 4, 2025 at 8:44 PM IST
സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങാകുന്ന വിഭവാണ് ഇഫ ചിക്കൻ. ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ വിഭവത്തിന് പിറകെയാണ് യുവതി യുവാക്കള്. ഇത് കഴിക്കാൻ റെസ്റ്റോറൻ്റുകള് തെരഞ്ഞ് പിടിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാല് കുറച്ച് ചേരുവകള് ഉണ്ടായാല് വീട്ടില് തന്നെ ഇത് സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാം. പണവും ലാഭിക്കാം...
പ്രധാന ഐറ്റമായ ചിക്കൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മസാല കൂട്ടുകൾ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇഫ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിനൊപ്പം കുറച്ച് സോസോ മയോണൈസോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി രുചിയിൽ ക്രീമി ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഇഫ ചിക്കൻ കഴിക്കാം. ഇനി ഇഫ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന വിധവും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
- ചിക്കൻ ബോൺ – 500 ഗ്രാം
- സോയ സോസ്, മയോണൈസ് – 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- ഹണി (തേൻ) – 2 ടേബി സ്പൂൺ
- വെളിച്ചെണ്ണ – 2 ടേബി സ്പൂൺ
- ലെമൺ ജ്യൂസ് – 1 ടേബി സ്പൂൺ
- വെളുത്തുള്ളി – 4 എണ്ണം
- ഇഞ്ചി – ചെറുത് ഒന്ന്
- കടുക് – 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- മുളക് പൊടി – 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- ജീരകം – 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയ ചിക്കൻ ബോൺ എടുക്കുക. ബോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് ചിക്കനായാലും മതി. ശേഷം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. അതിൽ ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി വഴറ്റി എടുക്കുകയണ് വേണ്ടത്. ഒരു സ്വർണ നിറം ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം മസാലകൾ പുരട്ടിയ ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ ഇതിലേയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞതിനു ശേഷം വേണം മസാല പുരട്ടാൻ. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി- വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ലെമൺ ജ്യൂസ്, തേൻ എന്നിവ ഒരു പാത്രത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ശേഷം ചിക്കന് മുകളിലേയ്ക്ക് ഈ മസാല പേസ്റ്റ് തേച്ച് പടിപ്പിക്കുക. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഓരോന്നായി ചൂടായ പാനിലേയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കുക. ചിക്കൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടുകൊടുത്തു അടച്ചുവച്ച് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ.
വെന്തുവരുന്ന ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മയോണൈസ്/ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 5 മിനിറ്റ് വീണ്ടും അടച്ചുവയ്ക്കുക. ഇത് ചൂടായി വരുന്നതോടെ ഇഫ ചിക്കൻ റെഡിയായി. മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ ഒരു ബൗളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി ആവശ്യാനുസരണം സെർവ് ചെയ്യാം.
