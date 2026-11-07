ദീപാവലിക്ക് മധുരം പകരാൻ മുന്തിരിക്കുല! രുചിയൂറും നാടൻ മുന്തിരികൊത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം
പഴമയുടെ രുചിയും നാടൻ പലഹാരങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരത്വവും ഒരുമിക്കുന്ന മുന്തിരികൊത്ത് ഈ ദീപാവലിക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരപ്പട്ടികയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാകട്ടെ...
Published : November 7, 2026 at 8:02 PM IST
ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി നാളിൽ മധുരവിഭവങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പലഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത്തവണ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു നാടൻ മധുരപലഹാരം പരീക്ഷിച്ചാലോ? കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ രുചിയും പാരമ്പര്യവും ഒത്തുചേരുന്ന മുന്തിരികൊത്താണ് ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ.
പേരിൽ മുന്തിരിയുണ്ടെങ്കിലും ഈ പലഹാരത്തിൽ മുന്തിരി ചേർക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ചെറുപയർ, തേങ്ങ, ശർക്കര, ഏലയ്ക്ക, ചുക്ക് എന്നിവ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മധുരമുള്ള ഉരുളകൾ മൂന്നെണ്ണം വീതം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുന്തിരിക്കുലയുടെ ആകൃതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പലഹാരം കാഴ്ചയിലും രുചിയിലും ഒരുപോലെ ആകർഷകമാണ്.
പുറത്ത് നേരിയ മൊരിച്ചിലും അകത്ത് ശർക്കരയും തേങ്ങയും ചേർന്ന മധുരമുള്ള പൂരവും... ഈ ദീപാവലിക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അതിഥികൾക്കും വിളമ്പാൻ പറ്റിയ മികച്ചൊരു നാടൻ പലഹാരമാണിത്. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മുന്തിരിക്കൊത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതാ...
മുന്തിരിക്കൊത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
ഉള്ളിലെ മധുരമുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന്:
ചെറുപയർ – 1 കപ്പ്
തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് – ½ കപ്പ്
ശർക്കര പൊടിച്ചത് – ¾ കപ്പ്
ഏലയ്ക്ക – 3 എണ്ണം
ചുക്കുപൊടി – ½ ടീസ്പൂൺ
വെള്ളം – ¼ കപ്പ്
പുറം കോട്ടിങ്ങിനുള്ള മാവിന്:
അരിപ്പൊടി – ¼ കപ്പ് മൈദ – 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
മഞ്ഞൾപ്പൊടി – ഒരു നുള്ള്
ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്
വെള്ളം – ആവശ്യത്തിന്
വെളിച്ചെണ്ണ – വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി ചെറുപയർ ചേർത്ത് മീഡിയം തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. നല്ല സുഗന്ധം വരികയും ചെറുതായി നിറം മാറുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ വറുക്കണം. ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക. അതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്തെടുക്കുക. തേങ്ങ കരിഞ്ഞുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വറുത്ത ചെറുപയറും ഏലയ്ക്കയും മിക്സിയിലിട്ട് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. അധികം നൈസായി പൊടിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത തേങ്ങയും ചുക്കുപൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
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മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചൂടാക്കി അലിയിപ്പിക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി തിളച്ചശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് ചെറുപയർ-തേങ്ങ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക. എല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതം ചെറുതായി ചൂടാറിയശേഷം കൈകളിൽ അല്പം എണ്ണയോ നെയ്യോ പുരട്ടി ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുക.
എല്ലാ ഉരുളകളും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പൊടി, മൈദ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടിയുള്ളതും ഉരുളകളിൽ നന്നായി പിടിക്കുന്നതുമായ മാവ് തയ്യാറാക്കണം. മാവ് അധികം നേർത്ത് പോകരുത്. മൂന്ന് ഉരുളകൾ വീതം ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് മുന്തിരിക്കുലയുടെ ആകൃതിയിലാക്കുക. ഇവ തയ്യാറാക്കിയ മാവിൽ നന്നായി മുക്കിയെടുക്കുക. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഓരോ കൂട്ടവും ശ്രദ്ധയോടെ ഇട്ട് മീഡിയം തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. പുറംഭാഗം നല്ല മൊരിച്ചിലും സ്വർണനിറത്തിലും ആകുന്നതുവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പൊരിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം എണ്ണയില് നിന്നും കോരി മാറ്റിവയ്ക്കുക.
ഇതോടെ പുറത്ത് മൊരിഞ്ഞതും അകത്ത് ചെറുപയറിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും ശർക്കരയുടെയും മധുരം നിറഞ്ഞതുമായ മുന്തിരിക്കൊത്ത് തയ്യാർ. ദീപാവലി ആഘോഷവേളയിൽ ചായയ്ക്കൊപ്പമോ അതിഥികൾക്ക് മധുരപലഹാരമായോ ഇത് വിളമ്പാം. പഴമയുടെ രുചിയും നാടൻ പലഹാരങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരത്വവും ഒരുമിക്കുന്ന മുന്തിരിക്കൊത്ത് ഈ ദീപാവലിക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരപ്പട്ടികയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാകട്ടെ. വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ സ്നേഹത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ മധുരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രുചിയും സന്തോഷവും പകരും!
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