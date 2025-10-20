വെറും മൂന്ന് ചേരുവ മാത്രം മതി; കിടിലന് കാജു കട്ലി തയാറാക്കാം- റെസിപ്പി
കടയില് നിന്നും വലിയ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പലഹാരമാണ് കാജു കട്ലി. സത്യത്തില് ഏറെ എളുപ്പത്തില് ഇതു തയാറാക്കാം. സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയിതാ.
Published : October 20, 2025 at 10:06 AM IST
സ്നേഹവും ഐശ്യര്യവും നിറഞ്ഞ ഈ ദീപാവലി ദിനം അടിച്ചുപൊളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അൽപ്പം മധുരം കൂടി പങ്കുവെക്കാം. മധുരമില്ലാതെ ഒരാഘോഷം ഇല്ലല്ലോ. എന്നാൽ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഹൽവ, പാൽകോവ, സോന പാപ്ടി, പേട ഒക്കെയൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചിച്ചാലോ? വളരെയെളുപ്പത്തിൽ ഒരു മധുരപ്പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം. കാജു കട്ലി. ഇതു തയ്യാറാക്കാനായി വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. കടകളില് നിന്നും വാങ്ങുമ്പോള് വലിയ വിലനല്കേണ്ടി വരുന്ന കാജു കട്ലി റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- അണ്ടിപ്പരിപ്പ്- 300 ഗ്രാം
- പഞ്ചസാര- മുക്കാൽ കപ്പ്
- വെള്ളം- അരക്കപ്പ്
- ഉപ്പ്- ഒരു നുള്ള്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായി പൊടിച്ച് എടുക്കുക. ശേഷം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചൂടാക്കി അലിയിച്ചെടുക്കണം. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിയുള്ള സിറപ്പാകുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം നേരത്തെ പൊടിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കുക.
പരത്തിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് മിശ്രിതം തണുത്തുകഴിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ അൽപ്പം നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറോ പാർച്ച്മെൻ്റ് പേപ്പറോ എടുത്ത് ഇതിനിടയിൽ വച്ച് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക. കനം കുറച്ച് പരത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
അലങ്കാരത്തിനായി പരത്തിയതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് സിൽവർ ലീവ്സോ ഗോൾഡൻ ലീവ്സോ ഒട്ടിക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയില് ഇതു മുറിച്ചെടുക്കാം. വായില് കപ്പലോടിക്കുന്ന നല്ല രുചിയാണ് കാജു കട്ലിയ്ക്ക്.
