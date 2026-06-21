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'രുചി'യും 'ആരോഗ്യ'വും ഒന്നിച്ച്, പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അത്താഴം റെഡി; 'ഓട്‌സ് കിച്ചടി' തയാറാക്കിയാലോ..

പോഷകസമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറികളും ചെറുപയർ പരിപ്പും ചേർത്ത് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 'ഓട്‌സ് കിച്ചടി' തയാറാക്കാം.

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oats khichdi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 8:52 PM IST

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ത്താഴം രുചികരവും അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യപ്രദവുമായാലോ? ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും രാത്രിയിൽ ലഘുവായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് 'ഓട്‌സ് കിച്ചടി'. പോഷകസമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറികളും ചെറുപയർ പരിപ്പും ചേർത്ത് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാം. ഫൈബറും അന്നജവും ധാരാളം അടങ്ങിയതിനാൽ ശരീരത്തിന് ഇത് ഏറെ ഗുണപ്രദമാണ്.

ആരോഗ്യകരവും പോഷകപ്രദവുമായ ഒരു പ്രഭാതഭക്ഷണം കൂടിയാണ് ഓട്‌സ് കിച്ചടി. ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർക്കും കഠിനമായ വ്യായാമ മുറകൾ പരിശീലിക്കുന്നവർക്കും 'ഓട്‌സ് കിച്ചടി' മികച്ചതാണ്. രുചിയും ആരോഗ്യവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ഓട്‌സ് കിച്ചടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. സ്വാദും ആരോഗ്യവും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന 'ഓട്‌സ് കിച്ചടി' എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ?

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • ഓട്‌സ്- ഒരു കപ്പ്
  • ചെറുപയർ പരിപ്പ് - അര കപ്പ്
  • കാരറ്റ്- അരകപ്പ് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
  • ജീരകം: അരടീസ്‌പൂൺ
  • ബീൻസ്- അരകപ്പ് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
  • തക്കാളി- അരകപ്പ്(ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
  • സവാള- ഒന്ന് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
  • ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്‌പൂൺ
  • ഗരം മസാല- അര ടീസ്‌പൂൺ (ആവശ്യാനുസരണം)
  • നെയ്യ് - 1-2 ടീസ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം ചെറുപയർ പരിപ്പ് കഴുകി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്തു വെക്കുക. ശേഷം ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് ചെറുതായി ചൂടാക്കുക. ഇതിലേയ്‌ക്ക് അൽപം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ നെയ്യിലേയ്‌ക്ക് ഇനി ജീരകം ചേർക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചെറുതായി അരിഞ്ഞുവച്ച സവാളയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ശേഷം ഇതിനകത്തേയ്‌ക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞുവച്ച കാരറ്റ്, ബീൻസ്, തക്കാളി എന്നിവ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാം ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റണം. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക. പിന്നീട് കുതിർത്തു വെച്ച ചെറുപയർ പരിപ്പും ഓട്‌സും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കർ അടച്ച് ചെറുതീയിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിക്കുക. പ്രഷർ പോയതിനു ശേഷം മല്ലിയിലയും അൽപം നെയ്യും ചേർത്ത് ചൂടോടെ വിളമ്പാം. ആരോഗ്യപ്രദവും രചികരവുമായ ഓട്‌സ് കിച്ചഡി റെഡി.

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DINNER SPECIAL RECIPE
OATS KHICHDI RECIPE
HEALTHY FOOD
OATS RECIPE
OATS KHICHDI DINNER SPECIAL

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