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പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കരുത്തായി; കേൾവി പരിമിതിയെ മറികടന്ന് എവറസ്‌റ്റ് കീഴടക്കി, അഭിമാനമായി സത്യനാരയണ

കേൾവിക്കുറവും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായാണ് ഉംഗുട്ടുരു മണ്ഡലിലെ ഉപ്പകപ്പാട് ഗ്രാമവാസിയായ സത്യനാരായണ ജനിച്ചത്

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Annamnedi Daiva Venkata Satyanarayana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 2:16 PM IST

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ഭീമവാരം(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്): പരിമിതികൾക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ അവൻ തയാറായിരുന്നില്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി കയറി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വിദ്യാർഥി അന്നംനേഡി ദൈവ വെങ്കട സത്യനാരായണ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി ചരിത്രം കുറിച്ചു. സർക്കാർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വിദ്യാർഥിയെന്ന ഖ്യാതിയോടെ, പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ പരിശീലനം ലഭിച്ചാൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന് അവൻ തെളിയിച്ചു.

പെൻ്റപ്പാടുള്ള പോസ്റ്റ്-ബേസിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് സത്യനാരായണ. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ഗണ്ടിക്കോട്ടയിൽ നടന്ന ഒരു മാസത്തെ പ്രത്യേക ട്രെക്കിങ് പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് 5,364 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള ദുഷ്കരമായ യാത്ര സംഘത്തിനൊപ്പം അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ജന്മനായുള്ള വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച്
കേൾവിക്കുറവും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായാണ് ഉംഗുട്ടുരു മണ്ഡലിലെ ഉപ്പകപ്പാട് ഗ്രാമവാസിയായ സത്യനാരായണ ജനിച്ചത്. പിതാവ് കർഷകത്തൊഴിലാളിയും മാതാവ് വീട്ടമ്മയുമാണ്. അമ്മൂമ്മയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ പെൻ്റപ്പാടുള്ള 'ഭാവിത' കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയാണ് അവൻ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 2026 മാർച്ചിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ അവൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

സ്കൂളിലെ പ്രത്യേക അധ്യാപികയായ പി വെങ്കട സായ് സ്വരൂപ അവൻ്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയുകയും ഷോട്ട് പുട്ട്, ഓട്ടം, മരംകയറ്റം, ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ടുള്ള ശരീര ഏകോപന വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും ശാരീരികക്ഷമതയിലൂടെയും സത്യനാരായണ തൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പഠനത്തോടൊപ്പം കായികരംഗത്തും മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്തു.

ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള പരിശീലനം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ അമലപുരത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടന്ന മേഖലാതല കായികക്ഷമതാ മത്സരങ്ങളിൽ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഗണ്ടിക്കോട്ടയിൽ ഒരു മാസത്തെ തീവ്ര സാഹസിക-ട്രെക്കിങ് പരിശീലന പരിപാടിക്കും ലഡാക്കിൽ 12 ദിവസത്തെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിനും അവന് അവസരം ലഭിച്ചു.

ഈ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവസമ്പത്തും കൈമുതലാക്കിയാണ് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള ദുഷ്കരമായ യാത്ര സത്യനാരായണ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. കുടുംബത്തിനും സ്കൂളിനും ജില്ലയ്ക്കും അഭിമാനമായി മാറിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് അവൻ പിന്നിട്ടത്.

സാഹസിക കായിക പദ്ധതി
വിദ്യാർഥികളിൽ സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിജീവന നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 2019ൽ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവാണ് ഗണ്ടിക്കോട്ടയിലെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന 21 കുട്ടികളെയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത പശ്ചിമ ഗോദാവരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക വിദ്യാർഥി സത്യനാരായണയായിരുന്നു.

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ ഒരാളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തടസ്സമാകില്ലെന്ന് അവൻ്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ യാത്ര തെളിയിക്കുന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യവും അർപ്പണബോധത്തോടെയുള്ള പരിശീലനവും ശരിയായ പിന്തുണയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഉയരങ്ങളും കീഴടക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച സത്യനാരായണ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

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