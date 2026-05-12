രുചിയേറും പാസ്തകൾ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം
Published : May 12, 2026 at 11:34 AM IST
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് പാസ്ത. എന്നാൽ, സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ പാസ്ത വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പലർക്കും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാറുണ്ട്. വിവിധ രൂപത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ഒട്ടേറെ പാസ്തകൾ വിപണിയിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാസ്തകൾ ഇത്രയധികം രൂപത്തിലുള്ളതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അതിന് കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റലിക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാസ്തയുടെ രൂപത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ തരം പാസ്തയും ഓരോ പ്രത്യേകതരം സോസുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കട്ടിയുള്ളതും വെജിറ്റബിളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും ക്രീമിയായതുമായ സോസുകൾക്കും, കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിനുമായി പലതരം പാസ്തകൾ ലഭ്യമാണ്.
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും അല്ലാത്ത റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പാസ്തകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് പൂർണ്ണമായ ഒരു പട്ടികയല്ലെങ്കിലും, പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പാസ്തകളെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിചയപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
സ്പാഗെറ്റി (Spaghetti)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പാസ്തകളിലൊന്നാണിത്. നീളമുള്ളതും നേർത്തതുമായ രൂപമാണ് ഇതിനുള്ളത്. തക്കാളി സോസുകൾ, വെളുത്തുള്ളി-ഒലിവ് ഓയിൽ ചേരുവകൾ, ഇറച്ചി കൊണ്ടുള്ള സോസുകൾ, കടൽവിഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് സ്പാഗെറ്റി. പൈജാമ ധരിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റാലിയൻ സിനിമയിലെ താരമാണെന്ന തോന്നൽ നൽകാൻ സ്പാഗെറ്റിക്ക് കഴിയും. സ്പാഗെറ്റി ആഗ്ലിയോ ഇ ഒലിയോ, അറാബിയാറ്റ, കാർബൊനാറ, ക്ലാസിക് ടൊമാറ്റോ ബേസിൽ പാസ്ത എന്നിവയാണ് സ്പാഗെറ്റി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ.
പെൻ (Penne)
ചെറിയ കുഴലുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള പാസ്തയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൊള്ളയായ ഭാഗം സോസുകളെ നന്നായി പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കട്ടിയുള്ളതും വെജിറ്റബിൾ കൂടുതലുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പെൻ മികച്ചതാണ്. സ്പാഗെറ്റി ആകർഷകമാണെങ്കിൽ, പെൻ അതിനേക്കാൾ പ്രായോഗികമാണ്. പെൻ ആൽഫ്രെഡോ, പെൻ ഇൻ പിങ്ക് സോസ്, ബേക്ക്ഡ് പെൻ വിത്ത് ചീസ്, പെസ്റ്റോ വെജിറ്റബിൾ പെൻ എന്നിവ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന രുചികരമായ വിഭവങ്ങളാണ്.
ഫ്യൂസിലി (Fusilli)
ചെറിയ കോർക്ക് സ്ക്രൂകൾ പോലെയുള്ള സ്പൈറൽ രൂപമാണ് ഫ്യൂസിലി പാസ്തയ്ക്കുള്ളത്. പാസ്തയിൽ നിന്ന് പോകാതെ സോസിനെ കൃത്യമായി പിടിച്ചുനിർത്താൻ ഈ രൂപം സഹായിക്കും. സോസ് പാസ്തയിൽ പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറയുന്നവർക്ക് ഫ്യൂസിലി ധൈര്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ക്രീമി മഷ്റൂം പാസ്ത, പാസ്ത സലാഡുകൾ, ടൊമാറ്റോ ബേസിൽ സോസുകൾ, ചിക്കൻ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ പാസ്ത എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ.
ഫാർഫെല്ലെ (Farfalle)
വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോ ടൈയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പാസ്തയാണിത്. കാഴ്ചയിൽ വളരെ ആകർഷകമായ ഈ പാസ്ത ഒരു വിവാഹത്തിന് പോകുന്നതുപോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നും. കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. ക്രീമി സ്പിനാച്ച് പാസ്ത, ലെമൺ ബട്ടർ പാസ്ത, കോൾഡ് പാസ്ത സലാഡുകൾ എന്നിവ യോജിച്ച വിഭവങ്ങളാണ്.
ഫെറ്റുച്ചിൻ (Fettuccine)
വളരെ സമ്പന്നമായ രുചികൾ ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണിത്. വീതിയുള്ളതും പരന്നതുമായ റിബൺ രൂപമാണ് ഇതിനുള്ളത്. കട്ടിയുള്ളതും ക്രീമിയുമായ സോസുകൾക്കൊപ്പം കഴിക്കാനാണ് ഫെറ്റുച്ചിൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെറ്റുച്ചിൻ ആൽഫ്രെഡോ, മഷ്റൂം ക്രീം പാസ്ത, ഗാർലിക് ബട്ടർ ചിക്കൻ പാസ്ത തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ.
മക്രോണി (Macaroni)
ചെറിയ വളഞ്ഞ കുഴലുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള മക്രോണി കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമകൾ ഉണർത്തുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. ലളിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം എന്നാണ് മക്രോണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ചീസിനൊപ്പം കഴിക്കാനാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബേക്ക് ചെയ്ത വിഭവങ്ങൾക്കും മക്രോണി വളരെ മികച്ചതാണ്. മാക് ആൻഡ് ചീസ്, ഇന്ത്യൻ മസാല മക്രോണി, പാസ്ത ബേക്സ് എന്നിവയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ലസാനിയ (Lasagna)
സാധാരണ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ലസാനിയ. ഇതൊരു പാചകമെന്നതിലുപരി വലിയൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ്. ഇതിന് വളരെയധികം ക്ഷമയും സമയവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, നന്നായി തയ്യാറാക്കിയാൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വെജിറ്റബിൾ ലസാനിയ, ചിക്കൻ ലസാനിയ, സ്പിനാച്ച് ആൻഡ് റിക്കോട്ട ലസാനിയ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.
റവിയോളി (Ravioli)
ചീസ്, ചീര, കൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മാംസം എന്നിവ നിറച്ച ചെറിയ തലയണകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള പാസ്തയാണ് റവിയോളി. ഇറ്റലിയിൽ വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതുപോലെ ഡംപ്ലിങ്സ് പോയതാണിതെന്നാണ് പലരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സേജ് ബട്ടർ റവിയോളി, ടൊമാറ്റോ സോസിൽ റവിയോളി, ക്രീമി സ്പിനാച്ച് റവിയോളി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓർസോ (Orzo)
പാചകത്തിലെ അദ്ഭുതങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കാണ് ഓർസോ. കാഴ്ചയിൽ അരി പോലെയുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു പാസ്തയാണ്. സൂപ്പുകൾക്കും സലാഡുകൾക്കും ഓർസോ വളരെ മികച്ച രുചി നൽകും. ലെമൺ ഹെർബ് ഓർസോ, ടൊമാറ്റോ ഓർസോ സൂപ്പ്, മെഡിറ്ററേനിയൻ സലാഡ് ബൗളുകൾ എന്നിവ ഇതുവഴി തയ്യാറാക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പാസ്ത ഏത്?
നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സ്പാഗെറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ക്രീമി സോസുകളാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഫെറ്റുച്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണനയെങ്കിൽ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസിലി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ആകർഷകമായ രൂപമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫാർഫെല്ലെ മികച്ചതാണ്. പാചകം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലസാനിയ പരീക്ഷിക്കാം. പാസ്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൽ തെറ്റായ വിഭവങ്ങളില്ല എന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാനസികാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് ഇറ്റലിക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യരെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പാസ്തയ്ക്ക് കഴിയും.
