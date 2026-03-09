ETV Bharat / travel-and-food

'കടല്‍ കടന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്'; കോഫ്‌തയിൽ നിന്ന് സ്വീഡിഷ് കോട്ട്ബുള്ളറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര, അറിയാം ഈ മീറ്റ് ബോളുകളെക്കുറിച്ച്

കടല്‍ കടന്നെത്തിയ പാശ്ചാത്യ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ആരാധരകേറെയാണ്. ഇറ്റാലിയന്‍ പോൾപെറ്റ്, സ്വീഡിഷ് ക്ലാസിക് കോട്ട്ബുള്ളർ, തുർക്കിയിലെ കോഫ്‌റ്റെ ഗ്രില്ലി മീറ്റ് ബോള്‍ ഇവയില്‍ ചിലത് മാത്രം. ഈ ക്ലാസിക് വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

meatballs Swedish Kottbullar പോൾപെറ്റ് ചിക്കന്‍ റെസിപ്പി
Kottbullar is the Swedish version of meatballs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
ന്ത്യക്കാര്‍ പൊതുവെ ഭക്ഷണപ്രിയര്‍ എന്നാണ് പറയാറ്. രുചിയൂറുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്‍ മതിയാവോളം കഴിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്‍സ്റ്റയില്‍ വൈറലായ ഫുഡ് സ്‌പോട്ടുകള്‍ തെരഞ്ഞ് കിലോമീറ്ററുകളോളം താണ്ടുന്നവരുമുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പാരമ്പര്യ വിഭവങ്ങളായാലും പാശ്ചാത്യ ക്ലാസിക് വിഭവങ്ങളായാലും മലയാളി ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുക്കും. തീന്‍ മേശയിലെ രുചിയൂറുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്‌ടമാണ്.

പറഞ്ഞു വന്നത് ചില പാശ്ചാത്യ വിഭവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യന്‍ കടന്നു വരവിനെക്കുറിച്ചാണ്. 'മീറ്റ് ബോളുകള്‍' ഇന്ത്യയില്‍ വളരെ പ്രശസ്‌തമാണ്. എന്നാല്‍ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുടിയേറിയതാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ട്, എന്നാല്‍ സംശയം വേണ്ട.

ഇന്ത്യയിലും പരമ്പരാഗത മീറ്റ് ബോളുകള്‍ പ്രശസ്‌തമാണ്. എന്നാല്‍ അതിനൊപ്പം രുചി വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായ ലോകോത്തര ക്ലാസിക് മീറ്റ് ബോളുകള്‍ക്കും ആരാധകരേറെയുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ക്ലാസിക് റെസ്റ്റോറൻ്റുകളില്‍ ഇവ സ്ഥിരം കാഴ്‌ചയാണ്. ഇറ്റാലിയന്‍ പോൾപെറ്റ്, സ്വീഡിഷ് ക്ലാസിക് കോട്ട്ബുള്ളർ, തുർക്കിയിലെ കോഫ്‌റ്റെ ഗ്രില്ലി മീറ്റ് ബോള്‍ എന്നിവയൊക്കെ ഇതില്‍ ചിലത് മാത്രമാണ്.

മാർച്ച് ഒൻപത് ദേശീയ മീറ്റ്ബോൾ ദിനമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ പാരമ്പര്യ മീറ്റ് ബോളുകളും പാശ്ചാത്യ മീറ്റ് ബോളുകളും എപ്പോഴും താരങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. ഈ ദിനത്തില്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമായ ചില മീറ്റ്ബോളുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

ഇറ്റാലിയന്‍ പോൾപെറ്റ്

meatballs Swedish Kottbullar പോൾപെറ്റ് ചിക്കന്‍ റെസിപ്പി
Polpette from Italy (ETV Bharat)

പരമ്പരാഗത ഇറ്റാലിയൻ മീറ്റ്ബോളുകളാണ് പോൾപെറ്റ്. സാധാരണയായി പൊടിച്ച ബീഫ്, പന്നിയിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട, വെളുത്തുള്ളി, പാൽ കുതിർത്ത ബ്രെഡ് എന്നിവ ചേർത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സോഫ്‌റ്റായി ഇരിക്കുന്ന പോള്‍പെറ്റ്‌സ് കണ്ടാല്‍ ആര്‍ക്കുമൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കാന്‍ തോന്നും. ഇറ്റലിക്കാരുടെ ഇഷ്‌ട വിഭവമായ പോള്‍പെറ്റ്സ് കടല്‍ കടന്ന് കേരളത്തിലുമെത്തി. പരമ്പരാഗത പോൾപെറ്റ് ചെറിയ ബോളുകളാണ്. പോൾപെറ്റിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത് മസാലയും സോസിൻ്റെ പ്രത്യേക രുചിയുമാണ്.

സ്വീഡിഷ് ക്ലാസിക് കോട്ട്ബുള്ളർ

meatballs Swedish Kottbullar പോൾപെറ്റ് ചിക്കന്‍ റെസിപ്പി
Köttbullar from Sweden (ETV Bharat)

കോട്ട്ബുള്ളർ എന്നത് പരമ്പരാഗത സ്വീഡിഷ് മീറ്റ്ബോൾ ആണ്. പലതരം മാസംങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ തയ്യാറാക്കാന് കഴിയും. ഇവ സാധാരണയായി ബീഫും പന്നിയിറച്ചിയും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പാലിൽ കുതിർത്ത ബ്രെഡ്ക്രംബ്‌സ്, മുട്ട, ഉള്ളി കൂടി ചേര്‍ത്ത് സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാം. ക്രീം ബ്രൗൺ ഗ്രേവി ഒഴിച്ച് സെര്‍വ് ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭവത്തിന് ആരാധകരേറയാണ്. അല്‍പ്പം മധുരമുള്ള ഈ മീറ്റ് ബോളുകള്‍ ചൂടോടെ കഴിക്കണം.

ഇന്ത്യന്‍ പൈത്യകമായ കോഫ്‌ത മീറ്റ്ബോള്‍

meatballs Swedish Kottbullar പോൾപെറ്റ് ചിക്കന്‍ റെസിപ്പി
Our very own Kofta (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം മീറ്റ് ബോളുകളാണ് കോഫ്‌ത മീറ്റ് ബോളുകള്‍. ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ പല അടുക്കളകളിലും കോഫ്‌ത ഒരു പതിവ് കാഴ്‌ചയാണ്. മട്ടനും ചിക്കനും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതാണിവ. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഉള്ളി തക്കാളി, സോസ് എന്നിവയും ചേര്‍ക്കും. പനീർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന മലായ് കോഫ്‌തകളും പ്രശസ്‌തമാണ്.

തുർക്കിയിലെ കോഫ്‌റ്റെ ഗ്രില്ലി മീറ്റ് ബോള്‍

meatballs Swedish Kottbullar പോൾപെറ്റ് ചിക്കന്‍ റെസിപ്പി
Kofte from Turkey (ETV Bharat)

ഇറ്റാലിയൻ സോസി മീറ്റ്ബോളില്‍ നിന്നും സ്വീഡിഷ് ക്രീമി മീറ്റ്ബോൾസില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാണ് തുർക്കിയിലെ കോഫ്‌റ്റെ ഗ്രില്ലി മീറ്റ് ബോള്‍സ്. മട്ടനും, ബീഫും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്ലാസിക് ഐറ്റം തയ്യാറാക്കാം. കൂടാതെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ബോള്‍സിൻ്റെ രുചി കൂട്ടും.

മറ്റ് മീറ്റ് ബോളുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഈ മീറ്റ് ബോളുകള്‍ നീളമുള്ളതോ പരന്നതോ ആയ ആകൃതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്‌തതോ പാനില്‍ വച്ച് ചൂടാക്കിയോ തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവികള്‍ ഇല്ല. കോഫ്‌റ്റെ പലപ്പോഴും ഫ്രഷ് സാലഡ്, തൈര് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് കഴിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ പല റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലെ മെനുകളിലും ഗ്രില്ലി ബോള്‍സ് ഇടം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും ഇവ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ്. അതേസമയം ചില റെസ്റ്റേറൻ്റുകളില്‍ അവരുടേതേയ സ്റ്റൈലിലും ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നു. ക്ലാസിക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റുകളില്‍ ഇപ്പോഴും പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് ബോളുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അവിടത്തെ തനതായ പാരമ്പര്യം ഉള്‍ക്കൊണ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരേറെയാണ്. അതേസമയം രുചിക്കൂട്ട് മനസിലാക്കി വീട്ടില്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഈ മീറ്റ് ബോള്‍സുകള്‍ പലതും പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും കടല്‍ കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയതാണ്. ഇന്ത്യക്കാര്‍ നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിലും പിന്തുടരുന്നവരാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിഭവങ്ങള്‍ രുചിച്ച് നോക്കാനും മടിയില്ല. അതേസമയം നല്ല അതിഥി പ്രിയരുമാണ്.

