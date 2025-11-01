കയ്പ്പും മധുരവും ചേർന്നൊരു പ്രേമ കഥ..! നാവിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞുപോകും തനി നാടൻ തേൻ നെല്ലിക്ക തയാറാക്കാം
നെല്ലിക്കയുടെ കയ്പ്പും തേനിൻ്റെ മധുരവും ചേർന്നൊരു മധുരക്കൂട്ടുണ്ടായതിൻ്റെ കഥ അറിയാമോ..?
നെല്ലിക്കയ്ക്ക് തേനിനോട് പ്രണയമാണത്രെ... അങ്ങനെയാണത്രെ കയ്പ്പും മധുരവും ഇത്രമേൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നത്. നെല്ലിക്കയുടെ കയ്പ്പും തേനിൻ്റെ മധുരവും ചേർന്നൊരു മധുരക്കൂട്ടുണ്ടായതിൻ്റെ കഥ അറിയാമോ..? നാവിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന രുചി മധുരം. നെല്ലിക്കയ്ക്ക് കയ്പ്പാണെന്ന് കരുതി കഴിക്കാൻ മടിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട തനി നാടൻ റെസിപ്പി.
ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിക്ക ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്നറിയാമല്ലോ. കരളിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതും മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ ഇവൻ ഒറ്റയൊരുത്തൻ മതി. നാട്ടിലാകെ നെല്ലിക്ക സീസണ് ആണ്. അച്ചാറും ഉപ്പിലിട്ടതും മാറ്റിവച്ചിട്ട് അൽപം നെല്ലിക്ക എടുത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ശർക്കരയും തേനും നെല്ലിക്കയുമെല്ലാം ചേർന്നൊരു മധുരം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. തേൻ നെല്ലിക്ക തയാറാക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ.
- നെല്ലിക്ക - 250 ഗ്രാം
- തേൻ - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- ശർക്കര - 250 ഗ്രാം
- കറുവാപ്പട്ട -1 കഷണം
- ഏലയ്ക്കായ - 1
- കുരുമുളക് - 10 എണ്ണം
- ഗ്രാമ്പൂ - 2
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
നെല്ലിക്ക നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കുക. അൽപമൊന്ന് ചൂട് കൊള്ളിച്ചാൽ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് മയം വരും. ഇനി ശർക്കര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി അരിച്ചുവയ്ക്കണം.
ഇനിയാണ് പ്രധാന പരിപാടി... നെല്ലിക്ക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുക. നെല്ലിക്ക ഒരു ഫോർക്കോ കത്തിയുടെ തുമ്പോ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാഭാഗത്തും കുത്തുക. ഇത് ഒരു പാനിൽ അടുപ്പത്തുവച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കുക. മസാലകൾ എല്ലാം ചതച്ചെടുത്ത് അതിൽ ഇടുക. മീഡിയം തീയിൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക.
നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് കാണാം. ഒരു മൂടി കൊണ്ട് പാത്രം മൂടിവയ്ക്കുക. ഇടക്കിടെ തുറന്നു ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. നൂൽ പരുവം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. പകുതി ചൂടാറുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റുക. രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. മുഴുവൻ ചൂടാറിയാൽ കുപ്പി അടച്ചുവയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. പത്ത് ദിവസത്തോളം ചെറുതായി കുപ്പി ഇളക്കിക്കൊടുക്കുക. ഏറെക്കാലം സൂക്ഷിച്ച് വച്ച് കഴിക്കാവുന്ന വിഭവമാണ് തേൻ നെല്ലിക്ക. വണ്ണം കുറക്കാനും ചർമ സംരക്ഷണത്തിനുമെല്ലാം ഉത്തമനാണ് തേൻ നെല്ലിക്ക. സീസണ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തയാറാക്കി നോക്കൂ.
