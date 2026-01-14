നാടെങ്ങും ട്രെൻഡായി ഗ്രീന് ചിക്കന് ചോപ്സ്; വീട്ടില് തന്നെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി പിടിച്ചോളൂ...
വായില് കപ്പലോടും ഗ്രീന് ചിക്കന് ചോപ്സ് ഇരുപത് മിനിറ്റില് തയ്യാറാക്കാം, സിമ്പിള് റെസിപ്പി ഇതാ.....
Published : January 14, 2026 at 7:03 PM IST
സോഷ്യല് മീഡിയ ഒന്നാകെ വൈറലായ ചിക്കന് ഐറ്റം ആയിരുന്നു ഇഫാ ചിക്കന്. വൈറലായതോടെ എല്ലാവരും ഇഫാ ചിക്കന് തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. മയോണൈസിനെ തോല്പ്പിക്കുന്ന രുചിയുള്ള ഡിപ്പില് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇഫാ ചിക്കന് ആരാധരകേറെയായിരുന്നു.
എന്നാല് വൈറല് ഐറ്റമായ ഇഫാ ചിക്കന് ഒരു പുതിയ എതിരാളി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല എരിവും രുചിയുമുള്ള ഈ വെറൈറ്റി ചിക്കന് കറിയുടെ പേരാണ് 'ഗ്രീന് ചിക്കന് ചോപ്സ്'. കേരളക്കര ഇഫാ ചിക്കന് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോള് ഗ്രീന് ചിക്കന് ചോപ്സിന് പിറകെയാണ്. നല്ല പച്ച കളറില് എരിവും രുചിയുമുള്ള ചിക്കന് ചോപ്സ് വീട്ടില് തയ്യാറാക്കാം. വിരുന്നിനും ആഘോഷ ദിനങ്ങളിലും ഇത് ക്ലിക്കാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇരുപത് മിനിട്ടില് തയ്യാറാക്കാന് കഴിയുന്ന ഗ്രീന് ചിക്കന് ചോപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതാ....
ഗ്രീന് ചിക്കൻ ചോപ്സ് തയ്യാറാക്കാനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ചിക്കൻ -750 ഗ്രാം
- ഉള്ളി -1
- വെളുത്തുള്ളി -10-12
- ഇഞ്ചി -1/2 ഇഞ്ച് കഷണം
- പച്ചമുളക് -6
- ഒരുപിടി മല്ലിയില
- പുതിനയില -1/4 കപ്പ്
- ജീരകം -1/2 ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളക് -1 ടീസ്പൂൺ
- കറുവപ്പട്ട -2 ചെറിയ കഷണങ്ങൾ
- ഗ്രാമ്പൂ -3
- വെള്ളം -1/4 കപ്പ്
- എണ്ണ -3 ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി -1/4 ടീസ്പൂൺ
- മല്ലിപ്പൊടി -1 ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ്
- വെള്ളം -1/4 കപ്പ്
ഗ്രീന് ചിക്കൻ ചോപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഗ്രീന് ചിക്കൻ ചോപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ചിക്കന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനിലും എല്ലോടു കൂടിയ ചിക്കനിലും ഇത് തയ്യാറാക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഒരു പിടി മല്ലിയില, പുതിനയില, ജീരകം, കുരുമുളക്, പട്ട, ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ജാറില് ഇടുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വച്ച് ചൂടാക്കുക.
പാന് ചൂടാകുമ്പോള് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ബട്ടര് അല്ലെങ്കില് നെയ്യും ചേര്ക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അരച്ച് വയ്ക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേര്ത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലൈം കൂട്ടിവച്ച് പേസ്റ്റിനെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. പേസ്റ്റ് അരച്ച ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഈ വെള്ളം പേസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാന് അടച്ച് വച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക.
ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞള് പൊടി, മല്ലിപൊടി എന്നിവ ചേര്ത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇത് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ചെറുതായി കഴുകി വച്ച ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ചിക്കന് ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി ഇളക്കണം.
ശേഷം അഞ്ച് അല്ലെങ്കില് ആറ് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കണം. ശേഷം ഇത് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേര്ക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേര്ക്കുക. ശേഷം അടച്ച് വച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. രുചികരമായ ഗ്രീന് ചിക്കന് ചോപ്സ് റെഡിയാണ്. ഗാര്നിഷിങിനായി കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ചേര്ക്കാവുന്നതാണ്. പൊറോട്ടയ്ക്കൊപ്പവും ചപ്പാത്തിയ്ക്കൊപ്പവും ഇത് കഴിക്കാം.
