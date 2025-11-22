ETV Bharat / travel-and-food

സന്ദര്‍ശകരില്ലാതെ ദേശീയ തലസ്ഥാനം; ഹോട്ടല്‍ ബുക്കിങ്ങുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു, തിരിച്ചടിയായത് ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം

സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും മറ്റും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പല റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

DELHI BLAST IMPACT DELHI TOURIST PLACES DELHI HOTEL BUSINESS DELHI CAR BLAST
Delhi hotel (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 9:00 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വർഷം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിനോദ സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന ഇടമാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി. ഏത് സീസൺ ആയാലും ടൂറിസ്‌റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു വിധ കുറവും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി അതല്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതിന് കാരണമാകട്ടെ ചെങ്കോട്ട കാര്‍ സ്‌ഫോടനമാണ്. അക്ഷരാർഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സ്‌ഫോടനമായിരുന്നുവത്. അപകടത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വരെ താളം തെറ്റിക്കാൻ ഈയൊരു അപകടത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. വലിയ ആശങ്കകളാണ് ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം സമ്മാനിച്ചത്. മാത്രമല്ല വായു മലീനികരണ തോത് വര്‍ധിക്കാനും ഇത് കാരണമായി.

ബാധിച്ചത് ആരെയെല്ലാം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട. ഇവിടെയാണ് നവംബർ പത്തിന് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. ഇത് ടൂറിസം മേഖലയ്‌ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്, കച്ചവടങ്ങൾ എന്നിവയെയും വലിയ തോതിൽ ഇത് സ്വാധീനിച്ചു.

സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ 30 ശതമാനം ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകളാണ് പിൻവലിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപമുള്ള ഹോട്ടൽ ഉടമകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. പല മുറികളും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. മുൻ കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്‌തവരാണ് റൂമുകൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്. സാധാരണ സെപ്‌റ്റംബർ മുതലാണ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവുന്നത്.

എന്നാൽ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നുള്ള സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കാരണം മിക്ക ആഭ്യന്തര, വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളിൽ ബുക്കിങ് പിൻവലിച്ചു. സ്ഫോടനവും മലിനീകരണവും ഈ വർഷം ഹോട്ടൽ ബിസിനസിനെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും സുരക്ഷാ നടപടികൾ വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ഡൽഹി ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലോവ്ലീൻ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു



ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

1.ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ്

ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന്‍റെ യഥാർഥ പേര് ഓൾ ഇന്ത്യ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നാണ്. 1914 മുതൽ 1921 വരെ നടന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും മൂന്നാം ആംഗ്ലോ-അഫ്‌ഗാൻ യുദ്ധത്തിലും ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ട 82,000 ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ സ്‌മരണയ്ക്കായി നിർമിച്ചതാണിത്.

India Gate (Getty image)

2.ചെങ്കോട്ട

ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കെട്ടിടമാണ് ചെങ്കോട്ട. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ചുവന്ന മണൽക്കല്ലിൽ തീർത്ത കെട്ടിടമാണിത്.

3.ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ

ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്‌തമായ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബഹായ് (താമര) ക്ഷേത്രം. ഇത് താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

4.ജമാ മസ്‌ജിദ്

മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാജഹാൻ നിർമിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളികളിൽ ഒന്നാണിത്. മൂന്ന് വലിയ കവാടങ്ങളും നാല് ഗോപുരങ്ങളും പള്ളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചുവന്ന മണൽക്കല്ലിലും വെളുത്ത മാർബിളിലും നിർമ്മിച്ച 40 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള രണ്ട് മിനാരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

Jama Masjid (Getty image)

5.ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം

മഖ്ബേര ഇ ഹുമയൂൺ അഥവാ ഡൽഹിയിലെ ഹുമയൂണിന്‍റെ ശവകുടീരം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന ചരിത്ര സ്ഥലമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്‌ത മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഹുമയൂണിന്‍റെ ശവകുടീരമാണിത്. 1569-70 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹുമയൂണിന്‍റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ചക്രവർത്തിനി ബേഗ ബീഗമാണ് ഇത് നിർമിച്ചത്.

മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ

  • കുത്തബ് മിനാർ
  • ജന്തർ മന്തർ
  • ബംഗ്ലാ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര

Also Read: സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങാം; 388 വീടുകള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു, സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ദുരിതം വിതച്ചവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം

