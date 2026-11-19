പാചകം ചെയ്യാന് മടിയാണോ? ഞൊടിയിടയില് തയ്യാറാക്കാം 'തൈര് ചമ്മന്തി', പ്ലേറ്റ് കാലിയാകുന്നതറിയില്ല!
തൈര് മുളക് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് പിന്നാലെയിപ്പോള് ട്രെന്ഡിങ് തൈര് ചമ്മന്തി. സിമ്പിളായ വിഭവത്തിന്റെ റെസിപ്പിയിതാ......
Published : November 19, 2026 at 5:14 PM IST
ചോറ് എന്നാല് മലയാളികള്ക്ക് ഒഴിവാക്കാന് സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. ചോറ് കഴിച്ചില്ലെങ്കില് മാനസിക പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പറയുന്ന മലയാളികളെയും കാണാം. എന്നാല് ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവരാണെങ്കില് ചോറ് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടിയും വരാം. നല്ല ചൂടുള്ള ചോറ് വയര് നിറച്ച് കഴിക്കാന് നിരവധി കറികളൊന്നും വേണമില്ല. നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തിയായലും മതി. പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കുന്ന പ്രവാസികള്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും.
എന്നാല് ഏത് ചമ്മന്തിക്കൊപ്പവും ചോറ് അങ്ങനെ കഴിക്കാനാകണമെന്നില്ല. ചമ്മന്തിക്കായി തേങ്ങ ചിരകലും അരയ്ക്കലുമെല്ലാം വലിയൊരു ജോലിയായി തോന്നുന്നവരുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളവര്ക്ക് കഴിക്കാന് സാധിക്കുന്ന അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് തൈര് ചമ്മന്തി. വേഗത്തില് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഇതിന് എന്തെല്ലാം ചേരുവകള് വേണ്ടിവരുമെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- പുളിയുള്ള തൈര്
- വറ്റല് മുളക്/കശ്മീരി
- ചെറിയ ഉള്ളി
- കറിവേപ്പില
- ഇഞ്ചി
- വെളിച്ചെണ്ണ
- ഉപ്പ്
തൈര് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്: ആദ്യം ഒരു പാത്രം അടുപ്പില് വയ്ക്കുക. പാത്രം ചൂടായാല് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ശേഷം എടുത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള വറ്റല് മുളക് അതിലേക്ക് ചേര്ക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കാം. നിറത്തിന് വേണ്ടി അല്പം കശ്മീര് മുളകും ചേര്ക്കാം. മുളക് വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേര്ത്ത് ഇളക്കാം.
ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി നിറം മാറി തുടങ്ങുമ്പോള് അല്പം ഇഞ്ചി ചേര്ക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് പിന്നാലെ അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേര്ത്തിളക്കാം. എല്ലാം നന്നായി വറുവായാല് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇവയെല്ലാം നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് ആദ്യം വറുത്തെടുത്ത മുളക് മാത്രം നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക.
മുളക് അരയ്ക്കുമ്പോള് വെള്ളം ചേര്ക്കണമെന്നില്ല. നന്നായി പൊടിച്ച ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത ബാക്കി ചേരുവകള് കൂടി ചേര്ത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേര്ത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായി അരച്ചതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അല്പം പുളിയുള്ള തൈര് കൂടി ചേര്ത്തിളക്കാം.
എരിവും പുളിയും എല്ലാം സമം ചേരുന്ന ഈയൊരു ഒറ്റ വിഭവം മതി ചോറും പ്ലേറ്റ് കാലിയാവാന്. വീട്ടില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കുന്നവര്ക്ക് എപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും വീട്ടിലെ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്. നാട്ടിലെ രുചിയില് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കില് ഈയൊരറ്റ ചമ്മന്തി മതി. അല്പം കൂടുതലുണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജില് വച്ചാല് ഇടയ്ക്കിടെ ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാം. കപ്പ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നവര്ക്കും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് തൈര് ചമ്മന്തി.
Also read: അയ്യപ്പ ഭക്തരെ കാത്ത് രുചി വൈവിധ്യവും, ശബരിമലയില് ഇത്തവണത്തെ കേരളീയ സദ്യ ആരംഭിച്ചു, മെനു ഇങ്ങനെ...