ചായക്കൊപ്പം ഒരു 'തെന്നിന്ത്യൻ താരം'; ഇൻസ്റ്റൻ്റ് തേൻ കുഴൽ മുറുക്ക് റെസിപ്പിയിതാ

മലയാളികൾക്ക് അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു തെന്നിന്ത്യൻ റെസിപ്പിയിതാ.

EASY SNAKS RECIPE TASTY SIMPLE SWEETS RECIPE തേൻ കുഴൽ മുറുക്ക് THENKUZHAL MURUKKU RECIPE
Representational image (Canva)
ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
ചായക്കൊപ്പം ഒരു തെന്നിന്ത്യൻ മുറുക്കായാലോ. മലയാളികൾക്ക് അധികം പരിചയമില്ലാത്തതും കഴിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവുള്ളതുമായ തേൻ കുഴൽ മുറുക്ക് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതും, അധിക ദിവസം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് തേൻ കുഴൽ മുറുക്ക്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമുളള ചേരുവകൾ

  • കടലമാവ് - അരകപ്പ്
  • അരിപ്പൊടി - ഒന്നര കപ്പ്‌
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • മുളക്‌പൊടി - 1 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • നെയ്യ് -3 ടീ സ്‌പൂൺ
  • ജീരകം 2 ടീസ്‌പൂൺ
  • എള്ള്‌ -2 ടീസ്‌പൂൺ
  • കായപ്പൊടി - അര ടീസ്‌പൂൺ
  • തേങ്ങാപാൽ - അര കപ്പ്
  • ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

തേൻ കുഴൽ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം അരിപ്പൊടിയും കടലമാവും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായി ആദ്യം കടലമാവ് ഒരു പാനിലേയ്‌ക്ക് ഇട്ട് ചെറുതായി വറുക്കുക. ശേഷം ഇതേ പാനിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടിയും ഇട്ട് മിക്‌സ് ചെയ്‌ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക. ഫ്ലെയിം സ്വിമ്മിൽ ഇട്ട് വേണം പൊടികൾ വറുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി നന്നായി മൂത്തുപോകാനും കരിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പൊടി ചൂടായി വറുത്തുവരുന്നു എന്ന സൂചനയായി ഒരു മണം വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നീട് പൊടിക്ക് ചെറിയ നിറവ്യത്യാസം വരും. ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്‌ത് പാത്രം വാങ്ങിവയ്‌ക്കാം. ഇനി വറുത്തെടുത്ത പൊടി അരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് തരിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി ഈ പൊടിയിലേയ്‌ക്ക് കായപ്പൊടി, നെയ്യ്, മുളക്‌പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എള്ള്, ജീരകം, ഉപ്പ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും തേങ്ങാപാലും ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കി നല്ല സോഫ്‌റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കാം.

ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. മാവ് അധികം ലൂസായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏകദേശം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി സേവനാഴിൽ എണ്ണ പുരട്ടി കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ഉള്ളിലേയ്‌ക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേയ്‌ക്കുന്നത് മാവ് ഉള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാവ് വീതം ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം മുറുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു പാത്രത്തിലേയ്‌ക്ക് ഓരോന്നായി പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റാം. ശേഷം എണ്ണ ചൂടാക്കി പിഴിഞ്ഞ് വച്ച മാവ് എണ്ണയിലേയ്‌ക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് പൊരിച്ചു കോരാം. ഇതോടെ തേൻ കുഴൽ മുറുക്ക് റെഡി.

