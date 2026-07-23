മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരെ കൊതിപ്പിച്ച രുചിക്കൂട്ട്; മലബാറിലെ ഊണു മേശയിലെ താരം; അറിയാം മല്ലിച്ചമ്മന്തിയുടെ പാചകരഹസ്യം
ചമ്മന്തിയെന്നും ചട്നിയെന്നും വിളിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുകറിക്ക് ചരിത്രാതീത കാലം മുതല് പ്രസക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് മുഗള് ഭരണാധികാരികളുടെ തീന് മേശയില് ചമ്മന്തി അഥവാ ചട്നി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു.
Published : July 23, 2026 at 2:54 PM IST
കണ്ണൂര്: പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി വന്ന പല നാട്ടുരുചികളും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളില് നിന്നും അന്യം നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതെല്ലാം പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് രുചിയുടെ പുത്തന് അനുഭവം തീര്ക്കുകയാണ് മലപ്പട്ടം ചൂളിയാട്ടെ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തക കെ ആര് മിനി. ഉച്ചയൂണിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കറികളും ഒരു തോരനും ഇക്കാലത്ത് നിര്ബന്ധമാണ്. മലയാളികളുടെ ശീലങ്ങള് ഇങ്ങിനെയായിരിക്കേ മല്ലികൊണ്ടുളള ഒരു ചമ്മന്തി ചേര്ത്ത് വയറ് നിറച്ചും ഊണ് കഴിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കയാണ് ചൂളിയാട്ടെ മിനി. ചമ്മന്തിയെന്നും ചട്നിയെന്നും വിളിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുകറിക്ക് ചരിത്രാതീത കാലം മുതല് പ്രസക്തിയുണ്ടായിരുന്നു.
ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ചമ്മന്തി
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് മുഗള് ഭരണാധികാരികളുടെ തീന് മേശയില് ചമ്മന്തി അഥവാ ചട്നി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില് അധികം വെള്ളം ചേര്ക്കാത്തത് ചമ്മന്തിയും വെള്ളം ചേര്ത്ത് പരുവത്തിലാക്കിയതിനെ ചട്നി എന്നുമാണ് വിളിച്ചു പോന്നത്. രണ്ടിൻ്റേയും ചേരുവകള് ഒന്നു തന്നെയാണ്. തേങ്ങാ ചമ്മന്തി, മാങ്ങാ ചമ്മന്തി, ഇഞ്ചി ചമ്മന്തി, ചമ്മന്തിപൊടി എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ചോറ്, കഞ്ഞി, ഇഢലി, ദോശ എന്നിവയുടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയാണ് ചമ്മന്തി പതിവായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്.
ചമ്മന്തിയെന്ന പരമ്പരാഗത കൂട്ടുകറിക്ക് തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, വറ്റല് മുളക്, പുളി, ഉപ്പ്, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ് ചേരുവകള്. മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയില് മാങ്ങയും ഇഞ്ചി ചമ്മന്തിയില് ഇഞ്ചിയുമാണ് മുഖ്യം.
ദേശ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ചേരുവയില് ചില മാറ്റങ്ങള് വരാം. തോരാത്ത മഴക്കാലത്ത് പുഴകളും തോടുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഗ്രാമങ്ങളില് മത്സ്യവും മറ്റും പഴയ കാലത്ത് ലഭ്യമാകാറില്ല. എല്ലാ കറികള്ക്കും പകരമായി രുചികരമായി മല്ലിച്ചമ്മന്തിയുണ്ടാക്കി വയറ് നിറയെ ഊണ് കഴിച്ചിരുന്നു. ചമ്മന്തിയിലെ ചേരുവകള് മാറ്റം വരുത്തി കറിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കിണ്ണത്തില് ചോറും ചമ്മന്തിക്കറിയും കഴിച്ച കാലം അമ്മൂമ്മയില് നിന്നാണ് മിനി അറിഞ്ഞത്. അതോടെ പുതിയ തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താന് അവര് തയ്യാറായി. അങ്ങിനെയാണ് മല്ലിച്ചമ്മന്തിയെന്ന രുചികരമായ കറി പുനര്ജ്ജനിച്ചത്.
പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ മല്ലി ചമ്മന്തി. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇതിന് കൊത്തമ്പാരി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചമ്മന്തി അരകല്ലിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. എങ്കിലേ തനതായ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. പ്രധാനമായും ചോറിനാണ് ഈ കറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രം മറി ചോറി കഴിക്കാൻ. കറിവയ്ക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കറിയായിരുന്നു ഇത്. എൻ്റെ അമ്മമ്മയൊക്കെ ഈ കറിയെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറയുകയും ഉണ്ടാക്കിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവമാണ് ഈ മല്ലിചമ്മന്തി എന്ന് കെ ആര് മിനി പറയുന്നു.
മല്ലിച്ചമന്തി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
അല്പം സാഹസികതയും പഴയ അരഅമ്മിയും ഉണ്ടെങ്കില് മല്ലിച്ചമ്മന്തി നിഷ്പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് മിനി പറയുന്നു. മല്ലിച്ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവന് മല്ലിയാണ്. വെള്ളത്തില് കഴുകിയെടുത്ത മല്ലിയും മുഴുവനായ വറ്റല് മുളകുമാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ച സവാളയും കറിവേപ്പിലയും ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങയും ആവശ്യത്തിന് പുളിയും വേണം ഈ ചമ്മന്തിക്ക്. മല്ലിയും വറ്റല് മുളകും ആദ്യമായി വെളിച്ചെണ്ണയില് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം.
പിന്നെ അരിഞ്ഞുവച്ച സവാളയും എണ്ണയില് വാട്ടി എടുക്കണം. ഈ ചേരുവകളെല്ലാം അരയമ്മിയില് നല്ല പരുവമാകുന്നതു വരെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല മാവ് രൂപം കൈവരിച്ചാല് കടുകും കറിവേപ്പിലയും ചേര്ത്ത് താളിക്കാം. മല്ലിയുടേയും മറ്റ് ചേരുവകളുടേയും മണം, രുചി പ്രേമികളെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ചോറില് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാന് പാകത്തിലുളള ഈ ചമ്മന്തി മാത്രം മതി വയറ് നിറച്ച് ഉണ്ണാന്. മുഗള് ചക്രവര്ത്തിമാര്ക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്ക്കും പട്ടാളക്കാര്ക്കും വിശിഷ്ട കറിയായിരുന്നു ചട്നി.
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