Published : October 19, 2025 at 3:16 PM IST
ഒരു പെർഫെക്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയാലുണ്ടാകുന്ന സംതൃപ്തി, അത് വേറെതന്നെയാണ്. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചിലർക്ക് ഒരു തരം ഹോബിയാണ്. വിവിധ രുചിയിൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് കാര്യം. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒവൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സെറ്റ് ആകൂല എന്നൊന്നും കരുതണ്ട. അടുക്കളയിലെ രാജാവ് കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി കേക്ക് ബേക്കിങിന്.
കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം. വീട്ടിലെ കുക്കറിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ചായക്കൊപ്പം സൈഡായി കേക്ക് കഴിച്ചാലോ... വീട്ടില് വരുന്നവര്ക്കും സല്ക്കാരത്തിനും ഇത് തയ്യാറാക്കാം...
കേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ
- മൈദ - ഒരു കപ്പ്
- കോൺഫ്ളവർ - രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ
- ബേക്കിങ് പൗഡർ - ഒരു ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ് - ഒരു നുള്ള്
- മുട്ട - 3 എണ്ണം
- പഞ്ചസാര - മുക്കാൽ കപ്പ്
- ഉരുക്കിയ ബട്ടർ - അര കപ്പ്
- പാൽ - 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- വാനില എസൻസ് – ഒരു ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
മൈദ, കോൺഫ്ലവർ, ബേക്കിങ് പൗഡർ, ഉപ്പ് എന്നിവ ഒന്നിച്ച് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുട്ട, പഞ്ചസാര, ഉരുക്കിയ ബട്ടർ, പാൽ, വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിനുശേഷം ഇടഞ്ഞു വച്ച പൊടി അൽപാൽപമായി ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് കട്ട പിടിക്കാതെ വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ.
മിശ്രിതം എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ബട്ടർ പുരട്ടി മൈദ പൊടി വിതറുക. ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ, അലൂമിനിയം ഫോയിലോ വൃത്താകൃതിയിൽ മുറിച്ച് കുക്കറിനുള്ളിൽ വച്ചാൽ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും. (ഈയൊരു അളവിലുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ലിറ്റർ അളവിലുള്ള പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കണം)
ഇനി തയാറാക്കിയ മാവ് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. വിസിൽ മാറ്റിയതിനുശേഷം കുക്കർ അടയ്ക്കുക. ഒരു ദോശക്കല്ലോ, ഫ്രൈ പാനോ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി അതിനു മുകളിലേക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ വയ്ക്കുക. രണ്ട് മിനിറ്റ് തീ കൂട്ടി വച്ചതിനുശേഷം തീ കുറയ്ക്കുക. ചെറിയ ചൂടിൽ 35 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക.
35 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്നുനോക്കി വെന്തില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചാൽ മതി. വലിയ കുക്കർ ആണെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്തുകിട്ടും. നന്നായി ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കേക്ക് കുക്കറിൽ നിന്നും ഇളക്കി എടുക്കാവൂ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചോക്ക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്.
